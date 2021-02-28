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  2. Матчи
  3. Голландия
Спарта Роттердам
0:2
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
43' Желтая карточка
Дуарте Дерой
0:1
67' Гол
Нуннели Че
77' Undefined phrase: football_event_
Фортеш Джеффри
78' Красная карточка
Фортеш Джеффри
0:2
79' Пенальти
Ндайишимий Майк
90'+5
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Харрауи
Абдау
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Тай
Леннарт
11
Дуарте
Дерой
9
Гравенберх
Данзел
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
10
Павлидис
Вангелис
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
21
Ндайишимий
Майк
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

30'
Мейерс Арон
Пинту Мика
 
43'
Дуарте Дерой
 
46'
Сметс Бриан
Мейнанс Свен
 
62'
Энгельс Марио
Гравенберх Данзел
 
62'
Фортеш Джеффри
Абелс Дирк
 
67'
0:1
Нуннели Че
(Ндайишимий Майк)
73'
Хархаух Реда
Дуарте Дерой
 
77'
Фортеш Джеффри
 
78'
Фортеш Джеффри
 
79'
0:2
Ндайишимий Майк
90'
 
Кёлерт Матс
Нуннели Че

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 9 (3) 0.39
2. Харрауи Абдау 5 0.22
3. Дуарте Дерой 4 0.17
4. Гравенберх Данзел 4 0.17
5. Энгельс Марио 3 0.13
6. Мейнанс Свен 2 0.09
7. Хархаух Реда 2 (1) 0.09
8. Абелс Дирк 1 0.04
9. Сметс Бриан 1 0.04
10. Бургер Ваутер 1 0.04
11. Пинту Мика 0 0
12. Мейерс Арон 0 0
13. Оассар Адиль 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.29
2. Нуннели Че 5 0.21
3. Вридт Квази 5 0.21
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.17
5. Саглам Геркем 2 0.08
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.08
7. Замора Джон 1 0.04
8. Кёлерт Матс 0 0
9. Хееркенс Фреек 0 0
10. Хольмен Себастьян 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Оассар Адиль 4 1
2. Пинту Мика 4 1
3. Хейлен Майкл 4 1
4. Дуарте Дерой 3 0
5. Фортеш Джеффри 1 1
6. Бёгелсдейк Том 2 0
7. Гравенберх Данзел 2 0
8. Абелс Дирк 2 0
9. Мейнанс Свен 2 0
10. Мейерс Арон 1 0
11. Сметс Бриан 1 0
12. Вриндс Барт 1 0
13. Энгельс Марио 1 0
14. Дуарте Ларос 1 0
15. Харрауи Абдау 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Питерс Йорденс 3 1
3. Кён Деррик 3 1
4. Хольмен Себастьян 4 0
5. Саглам Геркем 4 0
6. Ндайишимий Майк 3 0
7. Нелом Микел 2 0
8. Хееркенс Фреек 2 0
9. Овюсу Лерой 2 0
10. Павлидис Вангелис 2 0
11. Селахи Линдон 2 0
12. Вридт Квази 0 1
13. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
14. Кёлерт Матс 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Роттердам 6.25% (2) 3.13% (1) 15.63% (5) 34.38% (11) 12.5% (4) 28.13% (9)
 Виллем II 20.83% (5) 8.33% (2) 8.33% (2) 33.33% (8) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Аякс 4:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Твенте
Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:5 ПСВ Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен
Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Виллем II: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Эредивизие Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Кубок Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Товарищеские матчи
Виллем II 0:2 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Спарта Роттердам 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие Виллем II 3:2 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 Виллем II Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Виллем II Первый дивизион Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Спарта Роттердам Эредивизие Виллем II 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Виллем II Эредивизие Спарта Роттердам 0:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 2:2 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
5. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Твенте Заявка 24 9 8 7 39 - 32 35
8. Утрехт Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 23 6 5 12 32 - 40 23
14. Ваалвейк Заявка 24 5 8 11 22 - 35 23
15. ВВВ-Венло Заявка 23 6 4 13 37 - 60 22
16. Виллем II Заявка 24 4 5 15 27 - 54 17
17. АДО Ден Хааг Заявка 24 2 9 13 20 - 50 15
18. Эммен Заявка 24 2 6 16 21 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 12 3 1 8 21 - 28 10
15. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 12 1 3 8 11 - 26 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.30 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.90 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.01 4.20
  3.06 1.93 5.27

Самый высокий коэффициент на матч «Спарта Роттердам» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спарта Роттердам» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спарта Роттердам» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.83 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.30
2.48 1.50 1.62 2.20 1.30 3.30 1.07 7.50 1.45 2.62 1.78 2.03 1.07 7.50 1.72 2.12 1.03 10.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 9.70 1.01 15.50
2.25 1.69 1.85 2.03 1.43 2.93 1.29 3.73 1.62 2.38 1.42 2.98 1.84 2.04 1.60 2.42 1.47 2.80 1.69 2.24 1.48 2.77 1.51 2.69 1.41 3.02 1.16 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
1.17 4.70 1.35 3.05 1.17 4.70 1.02 11.00 1.01 12.60
1.81 2.05 1.50 2.64 1.20 4.74 1.48 2.71 1.35 3.29 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.21 4.40
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:2 Виллем II онлайн

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