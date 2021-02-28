Спарта Роттердам
0:2
Конец матча
Стадион: Спарта
Виллем II
43' Желтая карточкаДуарте Дерой
0:1
67' ГолНуннели Че
77' Undefined phrase: football_event_Фортеш Джеффри
78' Красная карточкаФортеш Джеффри
0:2
79' ПенальтиНдайишимий Майк
10
Тай
Леннарт
11
Дуарте
Дерой
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
-
11 Дуарте ДеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри МайклВратарь
- Вратарь
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сметс БрианПолузащитник
-
19 Хархаух РедаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
43'
67'
0:1
77'
78'
79'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|9 (3)
|0.39
|2.
|Харрауи Абдау
|5
|0.22
|3.
|Дуарте Дерой
|4
|0.17
|4.
|Гравенберх Данзел
|4
|0.17
|5.
|Энгельс Марио
|3
|0.13
|6.
|Мейнанс Свен
|2
|0.09
|7.
|Хархаух Реда
|2 (1)
|0.09
|8.
|Абелс Дирк
|1
|0.04
|9.
|Сметс Бриан
|1
|0.04
|10.
|Бургер Ваутер
|1
|0.04
|11.
|Пинту Мика
|0
|0
|12.
|Мейерс Арон
|0
|0
|13.
|Оассар Адиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|7
|0.29
|2.
|Нуннели Че
|5
|0.21
|3.
|Вридт Квази
|5
|0.21
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.17
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.08
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.08
|7.
|Замора Джон
|1
|0.04
|8.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|10.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оассар Адиль
|4
|1
|2.
|Пинту Мика
|4
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|4
|1
|4.
|Дуарте Дерой
|3
|0
|5.
|Фортеш Джеффри
|1
|1
|6.
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|7.
|Гравенберх Данзел
|2
|0
|8.
|Абелс Дирк
|2
|0
|9.
|Мейнанс Свен
|2
|0
|10.
|Мейерс Арон
|1
|0
|11.
|Сметс Бриан
|1
|0
|12.
|Вриндс Барт
|1
|0
|13.
|Энгельс Марио
|1
|0
|14.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|15.
|Харрауи Абдау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|9.
|Овюсу Лерой
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Вридт Квази
|0
|1
|13.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|14.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Роттердам
|6.25% (2)
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|Виллем II
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =4 -10Аякс 4:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Твенте
Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:5 ПСВ Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен
Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Виллем II: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Виллем II 0:2 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Спарта Роттердам 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие Виллем II 3:2 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 Виллем II Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Виллем II Первый дивизион Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Спарта Роттердам Эредивизие Виллем II 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Виллем II Эредивизие Спарта Роттердам 0:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 2:2 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|6.
|Гронинген
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Твенте
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|39 - 32
|35
|8.
|Утрехт
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 29
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|32 - 35
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|32 - 40
|23
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 35
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|37 - 60
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|27 - 54
|17
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|20 - 50
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|21 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|21 - 28
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|18.
|Виллем II
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 26
|6
Победитель
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