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ПСВ
 
Позже

Стадион:
Аякс
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
4
Виргевер
Ник
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
28
Боскальи
Оливье
30
Томас
Райан
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
ПСВ
4-4-2
Аякс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 14 0.61
2. Мадуэке Нони 6 0.26
3. Захави Эран 6 (1) 0.26
4. Макс Филипп 5 (2) 0.22
5. Гакпо Коди 5 0.22
6. Гётце Марио 5 0.22
7. Жуниор Мауро 2 0.09
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.09
9. Боскальи Оливье 2 0.09
10. Росарио Пабло 1 0.04
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.04
12. Томас Райан 1 0.04
13. Сангаре Ибрахим 1 0.04
14. Файн Адриан 1 0.04
15. Ромеро Максимильяно 1 0.04
16. Пиру Йоэл 1 0.04
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 10 (4) 0.45
2. Антони 8 0.36
3. Классен Дэви 8 (1) 0.36
4. Траоре Лассина 7 0.32
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.32
6. Промес Куинси 6 (1) 0.27
7. Лабьяд Закария 5 0.23
8. Алле Себастьян 5 0.23
9. Эккеленкамп Юрген 3 0.14
10. Гравенберх Райан 2 0.09
11. Кудус Мохаммед 2 0.09
12. Нерес Давид 2 0.09
13. Броббей Брайан 2 0.09
14. Мартинес Лисандро 2 0.09
15. Блинд Дэйли 1 0.05
16. Шуурс Перр 1 0.05
17. Тальяфико Николас 0 0
18. Клейбер Шон 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0
20. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Сангаре Ибрахим 4 0
3. Дюмфрис Дензел 3 0
4. Макс Филипп 2 0
5. Гутьеррес Эрик 2 0
6. Тезе Джордан 2 0
7. Захави Эран 1 0
8. Брума Арминду 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Жуниор Мауро 1 0
11. Ледесма Ричард 1 0
12. Мадуэке Нони 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Шуурс Перр 2 0
5. Альварес Эдсон 0 1
6. Тадич Душан 1 0
7. Антони 1 0
8. Алле Себастьян 1 0
9. Классен Дэви 1 0
10. Клейбер Шон 1 0
11. Онана Андре 1 0
12. Нерес Давид 1 0
13. Мартинес Лисандро 1 0
14. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 12.96% (7) 16.67% (9) 11.11% (6) 22.22% (12) 7.41% (4) 29.63% (16)
 Аякс 15.49% (11) 14.08% (10) 19.72% (14) 12.68% (9) 15.49% (11) 22.54% (16)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ
Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс
Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аякс 2:1 ПСВ Кубок Аякс 2:2 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие
Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
5. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Твенте Заявка 24 9 8 7 39 - 32 35
8. Утрехт Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 23 6 5 12 32 - 40 23
14. Ваалвейк Заявка 24 5 8 11 22 - 35 23
15. ВВВ-Венло Заявка 23 6 4 13 37 - 60 22
16. Виллем II Заявка 24 4 5 15 27 - 54 17
17. АДО Ден Хааг Заявка 24 2 9 13 20 - 50 15
18. Эммен Заявка 24 2 6 16 21 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 12 3 1 8 21 - 28 10
15. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 12 1 3 8 11 - 26 6
  • До матча
  • Здравствуйте! Программа 24-го тура Эредивизие продолжается встречей "ПСВ" и "Аякса". С вами за игрой буду следить я, Сергей Прокофьев.
Прогнозы 140
ПСВ 12.1% (17)
X 27.1% (38)
Аякс 60.7% (85)
Все прогнозы
1.49 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Аякс
3.46
4.30
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 4.10 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 4.30 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.90 2.03
  3.37 4.19 2.03

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.10 4.70 1.16 2.70 1.44 2.17 1.69 1.79 2.25 1.40 2.95 1.28 3.50 1.11 5.60 1.08 6.15 1.01 10.25
13.00 1.01 5.70 1.12 4.80 1.16 2.75 1.44 2.25 1.65 1.93 1.87 1.75 2.08 1.41 2.75 1.30 3.30 1.14 5.20 1.11 5.80 1.03 9.30 1.02 9.80
6.68 1.13 2.90 1.44 2.60 1.54 2.29 1.68 1.97 1.92 1.76 2.14 1.59 2.46 1.30 3.68 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.44 1.44 1.67 2.17 1.23 3.95
3.52 1.33 2.81 1.47 2.03 1.86 1.70 2.23 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15
2.23 1.61 1.67 2.12 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.41 2.70
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
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Прогнозы на матч ПСВ - Аякс

Исход игры
ПСВ
12.1% (17)
Ничья
27% (38)
Аякс
61% (86)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (108)
Меньше
21.74% (30)
Обе команды забьют
Да
95.65% (132)
Нет
4.35% (6)
Популярный счёт
1:2 Аякс
52.5% (74)
1:1 Ничья
17.7% (25)
2:1 ПСВ
10.6% (15)
2:2 Ничья
7.1% (10)
1:3 Аякс
3.5% (5)
0:1 Аякс
2.1% (3)
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5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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