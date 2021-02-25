Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|14
|0.61
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.26
|3.
|Захави Эран
|6 (1)
|0.26
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.22
|5.
|Гакпо Коди
|5
|0.22
|6.
|Гётце Марио
|5
|0.22
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.09
|8.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.09
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.09
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.04
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.04
|12.
|Томас Райан
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.04
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.04
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.04
|16.
|Пиру Йоэл
|1
|0.04
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|10 (4)
|0.45
|2.
|Антони
|8
|0.36
|3.
|Классен Дэви
|8 (1)
|0.36
|4.
|Траоре Лассина
|7
|0.32
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.32
|6.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.27
|7.
|Лабьяд Закария
|5
|0.23
|8.
|Алле Себастьян
|5
|0.23
|9.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.14
|10.
|Гравенберх Райан
|2
|0.09
|11.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.09
|12.
|Нерес Давид
|2
|0.09
|13.
|Броббей Брайан
|2
|0.09
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.09
|15.
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|16.
|Шуурс Перр
|1
|0.05
|17.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|18.
|Клейбер Шон
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
|20.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|4.
|Макс Филипп
|2
|0
|5.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|6.
|Тезе Джордан
|2
|0
|7.
|Захави Эран
|1
|0
|8.
|Брума Арминду
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|12.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Шуурс Перр
|2
|0
|5.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|6.
|Тадич Душан
|1
|0
|7.
|Антони
|1
|0
|8.
|Алле Себастьян
|1
|0
|9.
|Классен Дэви
|1
|0
|10.
|Клейбер Шон
|1
|0
|11.
|Онана Андре
|1
|0
|12.
|Нерес Давид
|1
|0
|13.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|14.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|12.96% (7)
|16.67% (9)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|7.41% (4)
|29.63% (16)
|Аякс
|15.49% (11)
|14.08% (10)
|19.72% (14)
|12.68% (9)
|15.49% (11)
|22.54% (16)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|5.
|Витесс
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 24
|42
|6.
|Гронинген
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|31 - 31
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|28 - 37
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|25 - 54
|14
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|20 - 50
|14
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
Исход игры
ПСВ
14.9% (7)
Ничья
29.8% (14)
Аякс
55.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
100% (44)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Аякс
44.7% (21)
1:1 Ничья
17% (8)
2:1 ПСВ
14.9% (7)
2:2 Ничья
8.5% (4)
1:3 Аякс
6.4% (3)
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