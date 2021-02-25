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ПСВ
 
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Стадион:
Аякс

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 14 0.61
2. Мадуэке Нони 6 0.26
3. Захави Эран 6 (1) 0.26
4. Макс Филипп 5 (2) 0.22
5. Гакпо Коди 5 0.22
6. Гётце Марио 5 0.22
7. Жуниор Мауро 2 0.09
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.09
9. Боскальи Оливье 2 0.09
10. Росарио Пабло 1 0.04
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.04
12. Томас Райан 1 0.04
13. Сангаре Ибрахим 1 0.04
14. Файн Адриан 1 0.04
15. Ромеро Максимильяно 1 0.04
16. Пиру Йоэл 1 0.04
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 10 (4) 0.45
2. Антони 8 0.36
3. Классен Дэви 8 (1) 0.36
4. Траоре Лассина 7 0.32
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.32
6. Промес Куинси 6 (1) 0.27
7. Лабьяд Закария 5 0.23
8. Алле Себастьян 5 0.23
9. Эккеленкамп Юрген 3 0.14
10. Гравенберх Райан 2 0.09
11. Кудус Мохаммед 2 0.09
12. Нерес Давид 2 0.09
13. Броббей Брайан 2 0.09
14. Мартинес Лисандро 2 0.09
15. Блинд Дэйли 1 0.05
16. Шуурс Перр 1 0.05
17. Тальяфико Николас 0 0
18. Клейбер Шон 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0
20. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Сангаре Ибрахим 4 0
3. Дюмфрис Дензел 3 0
4. Макс Филипп 2 0
5. Гутьеррес Эрик 2 0
6. Тезе Джордан 2 0
7. Захави Эран 1 0
8. Брума Арминду 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Жуниор Мауро 1 0
11. Ледесма Ричард 1 0
12. Мадуэке Нони 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Шуурс Перр 2 0
5. Альварес Эдсон 0 1
6. Тадич Душан 1 0
7. Антони 1 0
8. Алле Себастьян 1 0
9. Классен Дэви 1 0
10. Клейбер Шон 1 0
11. Онана Андре 1 0
12. Нерес Давид 1 0
13. Мартинес Лисандро 1 0
14. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 12.96% (7) 16.67% (9) 11.11% (6) 22.22% (12) 7.41% (4) 29.63% (16)
 Аякс 15.49% (11) 14.08% (10) 19.72% (14) 12.68% (9) 15.49% (11) 22.54% (16)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ
Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс
Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аякс 2:1 ПСВ Кубок Аякс 2:2 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие
Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 23 7 9 7 31 - 31 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 23 3 5 15 25 - 54 14
17. АДО Ден Хааг Заявка 23 2 8 13 20 - 50 14
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
3. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
14. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    ПСВ 14.9% (7)
    X 29.8% (14)
    Аякс 55.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Аякс
    3.62
    4.24
    2.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.30 4.00 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 3.62 4.10 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.95 1.96
      3.46 4.24 1.98

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.70 2.41 1.34 3.26 1.27 3.62 1.09 6.25 1.07 6.70 1.00 10.75
    12.00 1.01 5.00 1.15 4.10 1.21 2.48 1.50 1.99 1.82 1.76 2.06 1.63 2.30 1.32 3.20 1.23 3.75 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 11.00 1.01 10.50
    5.79 1.16 2.64 1.53 2.35 1.65 2.06 1.84 1.79 2.10 1.63 2.37 1.25 4.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
    2.46 1.51 1.63 2.28 1.23 3.85
    3.31 1.37 2.63 1.53 1.94 1.94 1.65 2.33 1.45 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.95 1.25 2.05 1.77 1.53 2.50 1.34 3.26
    2.05 1.72 1.53 2.40 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.47
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    Прогнозы на матч ПСВ - Аякс

    Исход игры
    ПСВ
    14.9% (7)
    Ничья
    29.8% (14)
    Аякс
    55.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (44)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    2:1 ПСВ
    14.9% (7)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:3 Аякс
    6.4% (3)
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