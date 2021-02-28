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  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
14' Гол
Мукуди Ароль
17'
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
13
Трауко
Мигель
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
14
Модест
Антони
Лорьян
5-4-1
Сент-Этьен
4-1-4-1

Ход матча

14'
0:1
Мукуди Ароль
(Норден Арно)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.3
2. Висса Йоан 6 (2) 0.22
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.15
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.11
5. Буасгар Кентен 2 0.07
6. Абергель Лоран 2 0.07
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Эрго Жером 1 0.04
10. Чалоба Трево 1 0.04
11. Лорьенте Арман 0 0
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 4 (2) 0.15
2. Амума Ромен 4 0.15
3. Норден Арно 3 0.11
4. Камара Махди 3 0.11
5. Аби Шарль 3 0.11
6. Аушиш Адиль 2 0.07
7. Мукуди Ароль 2 0.07
8. Неу Иван 1 0.04
9. Дебюши Матьё 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 5 0
2. Лапорт Жульен 5 0
3. Ле Фе Энцо 5 0
4. Буасгар Кентен 4 0
5. Гравильон Эндрю 2 1
6. Монкондю Томас 3 0
7. Абергель Лоран 3 0
8. Чалоба Трево 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Амума Ромен 5 0
3. Гурна-Дуат Лукас 5 0
4. Колодзейчак Тимоти 3 1
5. Хазри Вахби 3 1
6. Буанга Денис 4 0
7. Мукуди Ароль 4 0
8. Дебюши Матьё 3 0
9. Камара Махди 3 0
10. Будебуз Ряд 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Аби Шарль 1 0
21. Фофана Уэсли 1 0
22. Сидибе Абдулайе 1 0
23. Габар Баптист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 10.34% (3) 13.79% (4) 10.34% (3) 17.24% (5) 17.24% (5) 31.03% (9)
 Сент-Этьен 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 16.67% (4) 25% (6) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж
Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц
Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Сент-Этьен: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Сент-Этьен Кубок лиги Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 4:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Лорьян Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс 0:2 Заявка 27 11 7 9 37 - 37 40
7. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже 2:0 Заявка 27 11 5 11 32 - 40 38
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 37 33
13. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
14. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
15. Реймс 0:0 Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним 0:0 Заявка 27 7 4 16 25 - 51 25
18. Нант 0:0 Заявка 27 4 12 11 26 - 41 24
19. Лорьян 0:1 Заявка 27 6 5 16 31 - 51 23
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Анже 2:0 Заявка 13 6 1 6 15 - 17 19
7. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Ланс 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье 0:0 Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
14. Лорьян 0:1 Заявка 14 5 1 8 19 - 26 16
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним 0:0 Заявка 14 3 2 9 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
7. Ланс 0:2 Заявка 14 6 3 5 18 - 19 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже 2:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Сент-Этьен 1:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 19 18
13. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс 0:0 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян 0:1 Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лорьян 28.6% (42)
X 38.8% (57)
Сент-Этьен 32.7% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Сент-Этьен
8.00
4.15
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.25 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.16 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.25 2.70
  3.04 3.24 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 6.90 1.07 3.26 1.32 2.45 1.55 1.86 2.05 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.00
9.10 1.04 7.10 1.10 3.00 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.35 3.20 1.25 4.00 1.08 6.80 1.07 7.50 1.02 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
3.25 1.38 2.83 1.48 2.39 1.64 1.94 1.96 1.70 2.26 1.54 2.64 1.45 2.93 1.27 4.10 1.10 8.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.86 1.94 1.41 2.91 1.11 6.40 1.09 7.50
1.71 2.14 1.33 3.30 1.09 7.40
2.74 1.50 2.24 1.71 1.75 2.21 1.48 2.83 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 4.90
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.94
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Лорьян 0:1 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Лорьян
28.6% (42)
Ничья
38.8% (57)
Сент-Этьен
32.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
31.94% (46)
Меньше
68.06% (98)
Обе команды забьют
Да
65.97% (95)
Нет
34.03% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Сент-Этьен
17% (25)
2:1 Лорьян
12.9% (19)
0:1 Сент-Этьен
12.9% (19)
1:0 Лорьян
12.9% (19)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Лорьян
2% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.4% (2)
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