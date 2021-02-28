Лорьян
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Стад де Мустуар
Сент-Этьен
0:1
14' ГолМукуди Ароль
10
Ле
Фе
Энцо
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.3
|2.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.22
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.15
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.11
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.07
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0.07
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.04
|8.
|Монкондю Томас
|1
|0.04
|9.
|Эрго Жером
|1
|0.04
|10.
|Чалоба Трево
|1
|0.04
|11.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|4 (2)
|0.15
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.15
|3.
|Норден Арно
|3
|0.11
|4.
|Камара Махди
|3
|0.11
|5.
|Аби Шарль
|3
|0.11
|6.
|Аушиш Адиль
|2
|0.07
|7.
|Мукуди Ароль
|2
|0.07
|8.
|Неу Иван
|1
|0.04
|9.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|5
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|5
|0
|3.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|4.
|Буасгар Кентен
|4
|0
|5.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|6.
|Монкондю Томас
|3
|0
|7.
|Абергель Лоран
|3
|0
|8.
|Чалоба Трево
|3
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Грбич Адриан
|1
|0
|18.
|Диарра Стефан
|1
|0
|19.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|20.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|21.
|Моффи Теремас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Амума Ромен
|5
|0
|3.
|Гурна-Дуат Лукас
|5
|0
|4.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|5.
|Хазри Вахби
|3
|1
|6.
|Буанга Денис
|4
|0
|7.
|Мукуди Ароль
|4
|0
|8.
|Дебюши Матьё
|3
|0
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Аби Шарль
|1
|0
|21.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|22.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|23.
|Габар Баптист
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|Сент-Этьен
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|25% (6)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц
Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Сент-Этьен: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Сент-Этьен Кубок лиги Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 4:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Лорьян Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|0:2 Заявка
|27
|11
|7
|9
|37 - 37
|40
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|8.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 40
|38
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 37
|33
|13.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|16.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|17.
|Ним
|0:0 Заявка
|27
|7
|4
|16
|25 - 51
|25
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|27
|4
|12
|11
|26 - 41
|24
|19.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 51
|23
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Анже
|2:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 17
|19
|7.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Ланс
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|14.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 26
|16
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|7.
|Ланс
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 19
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Лорьян
28.6% (42)
Ничья
38.8% (57)
Сент-Этьен
32.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
31.94% (46)
Меньше
68.06% (98)
Обе команды забьют
Да
65.97% (95)
Нет
34.03% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Сент-Этьен
17% (25)
2:1 Лорьян
12.9% (19)
0:1 Сент-Этьен
12.9% (19)
1:0 Лорьян
12.9% (19)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Лорьян
2% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.4% (2)
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