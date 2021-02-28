  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
2:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
14' Гол
Мукуди Ароль
48' Желтая карточка
Чалоба Трево
56' Желтая карточка
Дебюши Матьё
1:1
66' Гол
Лорьенте Арман
73' Желтая карточка
Муэффек Аймен
84' Желтая карточка
Гурна-Дуат Лукас
2:1
86' Гол
Лорьенте Арман
90'+4
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
13
Трауко
Мигель
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
14
Модест
Антони
Лорьян
5-4-1
Сент-Этьен
4-1-4-1

Ход матча

14'
0:1
Мукуди Ароль
(Норден Арно)
48'
Чалоба Трево
 
56'
 
Дебюши Матьё
59'
 
Муэффек Аймен
Юссуф Зейду
60'
 
Аби Шарль
Модест Антони
61'
Лемуан Фабьен
Монкондю Томас
 
61'
Лорьенте Арман
Буасгар Кентен
 
61'
Висса Йоан
Ле Фе Энцо
 
66'
Лорьенте Арман
1:1
73'
 
Муэффек Аймен
82'
 
Аушиш Адиль
Норден Арно
83'
 
Гурна-Дуат Лукас
Камара Махди
83'
Грбич Адриан
Моффи Теремас
 
84'
 
Гурна-Дуат Лукас
86'
Лорьенте Арман
2:1
88'
 
Ривера Максанс
Муэффек Аймен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.3
2. Висса Йоан 6 (2) 0.22
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.15
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.11
5. Буасгар Кентен 2 0.07
6. Лорьенте Арман 2 0.07
7. Абергель Лоран 2 0.07
8. Гравильон Эндрю 1 0.04
9. Монкондю Томас 1 0.04
10. Эрго Жером 1 0.04
11. Чалоба Трево 1 0.04
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 4 (2) 0.15
2. Амума Ромен 4 0.15
3. Норден Арно 3 0.11
4. Камара Махди 3 0.11
5. Аби Шарль 3 0.11
6. Аушиш Адиль 2 0.07
7. Мукуди Ароль 2 0.07
8. Неу Иван 1 0.04
9. Дебюши Матьё 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 5 0
2. Лапорт Жульен 5 0
3. Ле Фе Энцо 5 0
4. Чалоба Трево 4 0
5. Буасгар Кентен 4 0
6. Гравильон Эндрю 2 1
7. Монкондю Томас 3 0
8. Абергель Лоран 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 6 0
3. Амума Ромен 5 0
4. Колодзейчак Тимоти 3 1
5. Хазри Вахби 3 1
6. Дебюши Матьё 4 0
7. Буанга Денис 4 0
8. Мукуди Ароль 4 0
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Ряд 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Аби Шарль 1 0
21. Фофана Уэсли 1 0
22. Сидибе Абдулайе 1 0
23. Габар Баптист 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.68% (3) 12.9% (4) 9.68% (3) 16.13% (5) 19.35% (6) 32.26% (10)
 Сент-Этьен 20% (5) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 24% (6) 12% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж
Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц
Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Сент-Этьен: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Сент-Этьен Кубок лиги Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 4:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Лорьян Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 27 17 8 2 46 - 16 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург 0:0 Заявка 27 8 6 13 34 - 40 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль 0:0 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лорьян 28.6% (42)
X 38.8% (57)
Сент-Этьен 32.7% (48)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 1.55 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.08 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 1.48 5.00
  7.09 1.33 6.65

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.15 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.71 2.26 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40 1.00 11.00
9.10 1.04 7.10 1.10 2.40 1.57 1.53 2.50 1.93 1.93 1.55 2.45 1.11 6.50 1.07 8.40 1.02 13.00 1.02 13.00 1.03 13.50 1.03 12.00 0.00 21.00
2.20 1.72 1.81 2.07 1.41 3.01 1.28 3.81 1.36 3.27 1.20 4.85 1.35 3.36 1.49 2.72 1.27 4.10 1.10 8.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.71 2.14 1.92 1.87 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.64 1.51 2.17 1.74 1.68 2.27 1.44 2.92 1.18 5.18 1.45 2.87 1.17 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
5.30 1.35
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Лорьян 2:1 Сент-Этьен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Сент-Этьен

Исход игры
Лорьян
28.6% (42)
Ничья
38.8% (57)
Сент-Этьен
32.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
31.94% (46)
Меньше
68.06% (98)
Обе команды забьют
Да
65.97% (95)
Нет
34.03% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Сент-Этьен
17% (25)
1:0 Лорьян
12.9% (19)
2:1 Лорьян
12.9% (19)
0:1 Сент-Этьен
12.9% (19)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Лорьян
2% (3)
0:2 Сент-Этьен
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 