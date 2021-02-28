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Реймс
0:0
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
64' Желтая карточка
Илтон Виторино
81' Желтая карточка
Диа Булайе
90'+3
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
5
Абдельамид
Юнис
2
Фас
Ваут
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
32
Шкулетич
Петар
19
Мавидиди
Стефи
Реймс
4-3-3
Монпелье
4-3-3

Ход матча

55'
 
Вахи Элю
Шкулетич Петар
59'
Зенели Арбер
Думбия Мусса
 
64'
 
Илтон Виторино
73'
 
Шотар Жорис
Молле Флоран
73'
 
Суке Арно
Мавидиди Стефи
74'
Бериша Валон
Мбюкю Натанаэль
 
81'
Диа Булайе
 
83'
Туре Эль Билал
Кассама Морету
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.44
2. Зенели Арбер 3 0.11
3. Кафаро Матьё 3 0.11
4. Туре Эль Билал 3 0.11
5. Мбюкю Натанаэль 2 0.07
6. Абдельамид Юнис 2 0.07
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Думбия Мусса 0 0
14. Сирхейс Кай 0 0
15. Конан Гислен 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.33
2. Лаборд Гаэтан 9 0.33
3. Мавидиди Стефи 6 0.22
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.19
5. Молле Флоран 3 0.11
6. Вахи Элю 3 0.11
7. Конгре Даниэль 2 0.07
8. Шкулетич Петар 2 0.07
9. Мендеш Педру II 2 0.07
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 9 1
2. Кассама Морету 7 2
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Конан Гислен 3 0
7. Мбюкю Натанаэль 3 0
8. Туре Эль Билал 3 0
9. Бериша Валон 2 0
10. Абдельамид Юнис 2 0
11. Кутеса Дерек 2 0
12. Кафаро Матьё 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Диа Булайе 2 0
16. Донис Анастасиос 0 1
17. Райкович Предраг 1 0
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 27.59% (8) 10.34% (3) 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3)
 Монпелье 9.3% (4) 16.28% (7) 11.63% (5) 23.26% (10) 23.26% (10) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс
Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон
Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс

Последние игры между собой

Реймс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Монпелье 0:4 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок лиги Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:4 Реймс Лига 1
Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 27 17 8 2 46 - 16 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург 0:0 Заявка 27 8 6 13 34 - 40 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль 0:0 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Реймс 30.6% (45)
X 36.1% (53)
Монпелье 33.3% (49)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 1.43 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.12 2.82
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 1.40 6.20
  6.63 1.30 8.17

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 6.60 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 6.00 1.07 6.55
1.45 2.70 1.08 7.77 1.05 9.50 1.04 10.00 2.07 1.81 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.06 8.80 1.09 9.50 1.01 12.50 0.00 13.50 0.00 18.00
1.32 3.50 1.18 5.25 1.37 3.24 1.67 2.29 1.47 2.78 1.52 2.63 1.83 2.05 1.61 2.42 1.47 2.78 1.59 2.43 1.31 3.71 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.79 2.02 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00
1.16 5.62 1.50 2.68 1.20 4.79 1.51 2.67 1.36 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05
2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Реймс 0:0 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Монпелье

Исход игры
Реймс
30.6% (45)
Ничья
36.1% (53)
Монпелье
33.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
34.97% (50)
Меньше
65.03% (93)
Обе команды забьют
Да
69.23% (99)
Нет
30.77% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (49)
1:2 Монпелье
18.4% (27)
1:0 Реймс
15.6% (23)
2:1 Реймс
12.9% (19)
0:1 Монпелье
8.2% (12)
0:2 Монпелье
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
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