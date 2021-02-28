Анже
2:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Ланс
1:0
5' ГолДьони Луа
2:0
10' ПенальтиМангани Томас
2:1
22' ГолКлаусс Джонатан
2:2
90' ГолМюинга Арно
24
Томас
Ромен
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
10'
2:0
22'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.19
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.15
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.15
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.11
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.11
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.11
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.11
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.11
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.33
|2.
|Сотока Флорьян
|7 (1)
|0.26
|3.
|Мюинга Арно
|5
|0.19
|4.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.19
|5.
|Банса Саймон
|4
|0.15
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.07
|7.
|Медина Факундо
|2
|0.07
|8.
|Клаусс Джонатан
|1
|0.04
|9.
|Фофана Секо
|1
|0.04
|10.
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|11.
|Маурисио Тони
|0
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|13.
|Айдара Массадио
|0
|0
|14.
|Жан Корентин
|0
|0
|15.
|Гради Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|6.
|Мангани Томас
|3
|0
|7.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|8.
|Павлович Матео
|2
|0
|9.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|10.
|Манко Венсан
|2
|0
|11.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|13.
|Дьони Луа
|2
|0
|14.
|Лаж Матиас
|2
|0
|15.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|8
|0
|3.
|Баде Луак
|6
|1
|4.
|Медина Факундо
|7
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|7
|0
|6.
|Айдара Массадио
|4
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|4
|0
|8.
|Фортес Стивен
|3
|0
|9.
|Маурисио Тони
|3
|0
|10.
|Банса Саймон
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|13.
|Жан Корентин
|2
|0
|14.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|15.
|Перес Мануэль
|1
|0
|16.
|Фофана Секо
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|21.88% (7)
|25% (8)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|0
|18.75% (6)
|Ланс
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн
Последние игры между собой
Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|27
|17
|8
|2
|46 - 16
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|39 - 37
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|8.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 42
|36
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|27
|8
|6
|13
|34 - 40
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 39
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|26 - 52
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 2:2 Ланс
Исход игры
Анже
25.5% (37)
Ничья
41.4% (60)
Ланс
33.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 Ланс
20.7% (30)
2:1 Анже
11.7% (17)
1:0 Анже
10.3% (15)
0:1 Ланс
9.7% (14)
2:0 Анже
2.1% (3)
0:2 Ланс
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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