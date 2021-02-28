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  2. Матчи
  3. Франция
Анже
2:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
1:0
5' Гол
Дьони Луа
2:0
10' Пенальти
Мангани Томас
2:1
22' Гол
Клаусс Джонатан
2:2
90' Гол
Мюинга Арно
90'+4
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
10
Фюльжини
Анжело
15
Капелле
Пьеррик
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
7
Сотока
Флорьян
Анже
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

5'
Дьони Луа
1:0
10'
Мангани Томас
2:0
22'
2:1
Клаусс Джонатан
(Гради Жонатан)
62'
Лаж Матиас
Капелле Пьеррик
 
75'
Баокен Стефан
Дьони Луа
 
76'
Амаду Ибрагим
Мангани Томас
 
76'
 
Жан Корентин
Какута Гаэль
76'
 
Мюинга Арно
Банса Саймон
84'
 
Боура Исмаэль
Клаусс Джонатан
84'
Эль-Мелали Фарид
Буфаль Софьян
 
84'
 
Мишлен Клеман
Айдара Массадио
85'
 
Маурисио Тони
Гради Жонатан
90'
2:2
Мюинга Арно
(Мишлен Клеман)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 11
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.19
2. Фюльжини Анжело 4 0.15
3. Дьони Луа 4 (1) 0.15
4. Траоре Исмаэль 3 0.11
5. Капелле Пьеррик 3 0.11
6. Мангани Томас 3 (3) 0.11
7. Томас Ромен 3 0.11
8. Лаж Матиас 3 0.11
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.33
2. Сотока Флорьян 7 (1) 0.26
3. Мюинга Арно 5 0.19
4. Ганаго Игнатиус 5 0.19
5. Банса Саймон 4 0.15
6. Дукуре Шейк 2 0.07
7. Медина Факундо 2 0.07
8. Клаусс Джонатан 1 0.04
9. Фофана Секо 1 0.04
10. Силла Иссиага 1 0.04
11. Маурисио Тони 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
15. Гради Жонатан 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Дьони Луа 2 0
14. Лаж Матиас 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Баде Луак 6 1
4. Медина Факундо 7 0
5. Дукуре Шейк 7 0
6. Айдара Массадио 4 0
7. Сотока Флорьян 4 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 21.88% (7) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6) 0 18.75% (6)
 Ланс 13.51% (5) 16.22% (6) 18.92% (7) 18.92% (7) 13.51% (5) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже
Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн
Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс

Последние игры между собой

Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс 1:3 Анже Лига 1 Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Ланс Лига 2 Анже 1:2 Ланс Кубок лиги
Анже 3:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:3 Анже Лига 2 Анже 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 3:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 27 17 8 2 46 - 16 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург 0:0 Заявка 27 8 6 13 34 - 40 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль 0:0 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Анже 25.5% (37)
X 41.4% (60)
Ланс 33.1% (48)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.70 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.12 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.70 29.00
  1.40 4.00 12.60

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.90 1.06 5.80 1.11 2.67 1.45 2.09 1.74 1.61 2.46 1.30 3.52 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.20
8.20 1.06 6.30 1.12 2.80 1.42 2.12 1.73 1.80 2.08 6.50 1.11 4.90 1.17 1.55 2.45 1.09 7.20 1.27 9.50 1.06 8.80 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00
8.04 1.10 2.94 1.44 2.49 1.57 2.11 1.77 1.79 2.10 1.61 2.41 1.44 2.89 2.96 1.42 1.38 3.16 1.21 4.69 1.39 3.11 1.27 3.91 1.58 2.48 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.50 1.53 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 7.80 1.06 9.20
1.62 2.30 1.31 3.50 1.07 8.30 1.97 1.82 1.28 3.60 1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.37 1.41 3.04 1.75 2.16 1.46 2.83 1.18 5.24 1.21 4.70 1.10 7.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.21 1.62 1.52 2.41 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Анже 2:2 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Анже 2:2 Ланс

Исход игры
Анже
25.5% (37)
Ничья
41.4% (60)
Ланс
33.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 Ланс
20.7% (30)
2:1 Анже
11.7% (17)
1:0 Анже
10.3% (15)
0:1 Ланс
9.7% (14)
2:0 Анже
2.1% (3)
0:2 Ланс
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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