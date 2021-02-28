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  3. Франция
Лилль
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Страсбург
0' 12'
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
Лилль
4-4-2
Страсбург
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.33
2. Язиджи Юсуф 7 0.26
3. Дэвид Джонатан 7 0.26
4. Бамба Джонатан 6 0.22
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.15
6. Араужо Луис 3 0.11
7. Веа Тимоти 3 0.11
8. Фонте Жозе 2 0.07
9. Саншеш Ренату 1 0.04
10. Челик Зеки 1 0.04
11. Брадарич Домагой 1 0.04
12. Шека 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 10 (3) 0.37
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.26
3. Томассон Адриен 5 0.19
4. Лала Кенни 3 (3) 0.11
5. Аолу Жан-Эде 2 0.07
6. Шахири Мехди 2 0.07
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Каси Антони 0 0
13. Гильберт Фредерик 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 6 0
2. Аолу Жан-Эде 6 0
3. Сиссоко Ибраима 5 0
4. Митрович Стефан 3 1
5. Томассон Адриен 3 1
6. Ажорк Людовик 4 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Льенар Димитри 1 0
15. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.55% (2) 20.45% (9) 13.64% (6) 25% (11) 13.64% (6) 22.73% (10)
 Страсбург 2.94% (1) 26.47% (9) 23.53% (8) 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест
Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург
Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Страсбург 0:3 Лилль Лига 1 Страсбург 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:0 Лилль Кубок лиги Лилль 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Лилль Кубок Страсбург 3:0 Лилль Лига 1 Страсбург 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 27 17 8 2 46 - 16 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург 0:0 Заявка 27 8 6 13 34 - 40 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль 0:0 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Лилль 97.3% (145)
X 2.7% (4)
Страсбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Страсбург
1.72
3.60
6.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.60 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.78 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.40 6.30
  1.69 3.54 6.56

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.04 8.30
8.10 1.06 6.80 1.12 2.80 1.44 2.11 1.77 1.81 2.08 1.64 2.39 1.28 3.60 1.20 4.40 1.06 7.80 1.07 8.50 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
2.92 1.44 2.55 1.57 2.15 1.77 1.81 2.11 1.62 2.43 1.47 2.88 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.67 2.21 1.31 3.35 1.08 7.80
2.64 1.54 2.17 1.77 1.67 2.32 1.44 2.98 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.15 1.66 1.52 2.41 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.69
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.18
Где смотреть матч Лилль 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Страсбург

Исход игры
Лилль
97.3% (145)
Ничья
2.7% (4)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
37.24% (54)
Нет
62.76% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
36.9% (55)
2:1 Лилль
27.5% (41)
1:0 Лилль
19.5% (29)
3:1 Лилль
6% (9)
3:0 Лилль
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
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