Лилль
1:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Страсбург
0:1
36' ГолАжорк Людовик
44' Желтая карточкаГильберт Фредерик
1:1
87' ГолФонте Жозе
89' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
11
Араужо
Луис
19
Каси
Антони
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
60'
87'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.33
|2.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.26
|3.
|Дэвид Джонатан
|7
|0.26
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.22
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.15
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.11
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.11
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.11
|9.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|10.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|11.
|Брадарич Домагой
|1
|0.04
|12.
|Шека
|0
|0
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|11 (3)
|0.41
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.26
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.19
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.11
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.07
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.07
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|13.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Челик Зеки
|5
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|5.
|Фонте Жозе
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|16.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|7
|0
|2.
|Джику Александр
|6
|0
|3.
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|4.
|Митрович Стефан
|3
|1
|5.
|Томассон Адриен
|3
|1
|6.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|15.
|Льенар Димитри
|1
|0
|16.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|4.44% (2)
|20% (9)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|Страсбург
|2.86% (1)
|25.71% (9)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург
Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург
Последние игры между собой
Лилль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|39 - 37
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|8.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 42
|36
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 39
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|26 - 52
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Страсбург
Исход игры
Лилль
97.3% (145)
Ничья
2.7% (4)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
37.24% (54)
Нет
62.76% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
36.9% (55)
2:1 Лилль
27.5% (41)
1:0 Лилль
19.5% (29)
3:1 Лилль
6% (9)
3:0 Лилль
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
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