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Лилль
1:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
36' Гол
Ажорк Людовик
44' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
1:1
87' Гол
Фонте Жозе
89' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
90'+6
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
Лилль
4-4-2
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

36'
0:1
Ажорк Людовик
(Гильберт Фредерик)
44'
 
Гильберт Фредерик
60'
Шека
Сумаре Бубакари
 
60'
Язиджи Юсуф
Араужо Луис
 
61'
Веа Тимоти
Бамба Джонатан
 
71'
 
Диалло Хабиб
Ажорк Людовик
72'
Джало Тьягу
Пье Жереми
 
81'
 
Шахири Мехди
Беллегард Жан-Рикнер
86'
Лихаджи Исаак
Ботман Свен
 
87'
Фонте Жозе
(Андре Бенжамин)
1:1
89'
 
Кароль Лионель
Льенар Димитри
89'
 
Аолу Жан-Эде

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.33
2. Язиджи Юсуф 7 0.26
3. Дэвид Джонатан 7 0.26
4. Бамба Джонатан 6 0.22
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.15
6. Араужо Луис 3 0.11
7. Фонте Жозе 3 0.11
8. Веа Тимоти 3 0.11
9. Саншеш Ренату 1 0.04
10. Челик Зеки 1 0.04
11. Брадарич Домагой 1 0.04
12. Шека 0 0
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 11 (3) 0.41
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.26
3. Томассон Адриен 5 0.19
4. Лала Кенни 3 (3) 0.11
5. Аолу Жан-Эде 2 0.07
6. Шахири Мехди 2 0.07
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Гильберт Фредерик 0 0
13. Каси Антони 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Джику Александр 6 0
3. Сиссоко Ибраима 5 0
4. Митрович Стефан 3 1
5. Томассон Адриен 3 1
6. Ажорк Людовик 4 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Гильберт Фредерик 1 0
15. Льенар Димитри 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.44% (2) 20% (9) 13.33% (6) 24.44% (11) 13.33% (6) 24.44% (11)
 Страсбург 2.86% (1) 25.71% (9) 25.71% (9) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест
Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург
Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Страсбург 0:3 Лилль Лига 1 Страсбург 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:0 Лилль Кубок лиги Лилль 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Лилль Кубок Страсбург 3:0 Лилль Лига 1 Страсбург 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Лилль 97.3% (145)
X 2.7% (4)
Страсбург 0% (0)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.60 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.45 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.10 1.44
  1.69 3.54 6.56

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 5.95 1.10 2.74 1.43 2.11 1.73 1.65 2.38 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
4.05 1.23 2.85 1.42 1.80 2.00 1.20 4.44 1.81 2.08 1.11 6.50 1.11 6.50 1.08 7.77 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
2.92 1.44 2.55 1.57 2.15 1.77 1.81 2.11 1.62 2.43 1.47 2.88 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.38 3.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.08 7.80
2.64 1.54 2.17 1.77 1.67 2.32 1.44 2.98 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.10
2.15 1.66 1.52 2.41 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.18
Где смотреть матч Лилль 1:1 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 1:1 Страсбург

Исход игры
Лилль
97.3% (145)
Ничья
2.7% (4)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
37.24% (54)
Нет
62.76% (91)
Популярный счёт
2:0 Лилль
36.9% (55)
2:1 Лилль
27.5% (41)
1:0 Лилль
19.5% (29)
3:1 Лилль
6% (9)
3:0 Лилль
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
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