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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
5' Желтая карточка
Мигель Флориан
0:1
27' Гол
Блас Людовик
58' Желтая карточка
Аппиа Деннис
1:1
76' Гол
Коне Мусса II
90' Вторая желтая карточка
Мигель Флориан
90'+5
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
7
Элиассон
Никлас
22
Бенрау
Яссин
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелла
Педро
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ним
4-1-4-1
Нант
4-3-3

Ход матча

5'
Мигель Флориан
 
27'
0:1
Блас Людовик
(Коло-Муани Рандаль)
58'
 
Аппиа Деннис
64'
Дулевич Харис
Элиассон Никлас
 
70'
Коне Мусса II
Кубас Андрес
 
72'
 
Бамба Кадер
Саймон Мозес
72'
 
Луза Имран
Коко Маркус
76'
Коне Мусса II
(Дулевич Харис)
1:1
85'
 
Эмон Рено
Блас Людовик
88'
Бюрнер Патрик
Алакуш Софьян
 
90'
 
Силла Абдулайе
Аппиа Деннис
90'
 
Туре Абдулайе
Чиривелла Педро
90'
Мигель Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 7 (4) 0.26
2. Ферхат Зинедин 4 0.15
3. Элиассон Никлас 4 0.15
4. Коне Мусса II 3 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.07
6. Ахлинви Маттео 2 0.07
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Дулевич Харис 0 0
13. Мартинеc Пабло 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.26
2. Луза Имран 5 (4) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.11
4. Бамба Кадер 3 0.11
5. Саймон Мозес 3 (1) 0.11
6. Эмон Рено 2 0.07
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Мигель Флориан 2 2
4. Фомба Ламин 4 0
5. Ландре Лоик 2 1
6. Рейне Батист 3 0
7. Бриансон Антони 3 0
8. Денкей Кевин 3 0
9. Ру Нолан 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
18. Гессум Кельян 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Траоре Шарль 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.54% (3) 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3) 34.62% (9)
 Нант 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 7.41% (2) 11.11% (3) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца
Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль
Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Нант 2:1 Ним Лига 1 Ним 0:1 Нант Лига 1 Нант 2:4 Ним Лига 1 Ним 1:0 Нант Лига 1
Нант 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:0 Нант Лига 2 Ним 2:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 27 17 8 2 46 - 16 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург 0:0 Заявка 27 8 6 13 34 - 40 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль 0:0 Заявка 14 8 5 1 21 - 7 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ним: 61%, Нант: 39%.
  • 47'
    Команда Нант играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Ферхат Зинедин нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
  • 46'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Ним пытается что-то создать.
  • 45'
    Ним контролирует мяч.
  • 45'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 58%, Нант: 42%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 44'
    Траоре Шарль из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 44'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Нант начинает контратаку
  • 44'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 43'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Ним пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Нант: 46%.
  • 39'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 39'
    Опасность предотвращена - Алакуш Софьян из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 38'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Нант пытается что-то создать.
  • 38'
    Ним пытается что-то создать.
  • 38'
    Ним контролирует мяч.
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Ферхат Зинедин из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 37'
    Бенрау Яссин из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Ним контролирует мяч.
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 55%, Нант: 45%.
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Коко Маркус наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 34'
    Коко Маркус из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Нант начинает контратаку
  • 33'
    Гессум Кельян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Ним поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
  • 32'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Элиассон Никлас
  • Фол, нарушение
    31'
    Коко Маркус наказан за толчок Бенрау Яссин
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бенрау Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Нант: 44%.
  • 30'
    Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним контролирует мяч.
  • 27'
    Коло-Муани Рандаль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Блас Людовик изменил счет на табло!
  • 27'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Коло-Муани Рандаль, обводя своих соперников
  • 27'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Жиротто Андрей из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Фол, нарушение
    25'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Алакуш Софьян
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Нант: 44%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Траоре Шарль наказан за толчок Элиассон Никлас
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ним контролирует мяч.
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 23'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    22'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 22'
    Чиривелла Педро мяч отрикошетил от ворот
  • 22'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 22'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Кубас Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 59%, Нант: 41%.
  • 20'
    Коко Маркус из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    19'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Алакуш Софьян
  • 19'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Траоре Шарль наказан за толчок Элиассон Никлас
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Элиассон Никлас наказан за толчок Траоре Шарль
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 16'
    Саймон Мозес из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 71%, Нант: 29%.
  • 15'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 15'
    Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Ферхат Зинедин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
  • Фол, нарушение
    14'
    Аппиа Деннис наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
  • Фол, нарушение
    11'
    Коко Маркус наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 10'
    Ним пытается что-то создать.
  • 10'
    Ним контролирует мяч.
  • 10'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 59%, Нант: 41%.
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Коло-Муани Рандаль задерживает мяч рукой
  • 8'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 7'
    Коко Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    7'
    Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    5'
    Мигель Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 46%, Нант: 54%.
  • Офсайд
    5'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • Фол, нарушение
    4'
    Саймон Мозес наказан за толчок Гессум Кельян
  • 4'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 4'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Саймон Мозес из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 1'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Аппиа Деннис из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Ним 26% (38)
X 43.2% (63)
Нант 30.8% (45)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 78.00 5.80 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.26 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.45 5.00
  7.86 1.35 5.74

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.32 1.61 1.75 2.20 1.37 3.10 1.24 3.88 1.08 6.60 1.05 7.30 1.01 10.75
5.30 1.15 4.00 1.24 2.33 1.60 1.50 2.55 1.93 1.93 1.52 2.52 1.69 2.17 1.09 7.20 1.05 9.50 1.03 12.00 1.04 10.00 1.02 13.50 1.01 14.50 0.00 22.00
2.70 1.50 2.07 1.81 1.70 2.23 1.33 3.49 1.75 2.15 1.38 3.16 1.21 4.69 1.26 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.76 2.06 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.85 1.95 1.23 4.05 1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00
1.70 2.24 1.42 2.97 1.15 5.75 1.46 2.84 1.16 5.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.21 4.40 1.15 5.45
2.44 1.52 1.55 2.26 1.20 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Ним 1:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Ним 1:1 Нант

Исход игры
Ним
26% (38)
Ничья
43.2% (63)
Нант
30.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (44)
Меньше
69.23% (99)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (54)
1:2 Нант
18.5% (27)
1:0 Ним
14.4% (21)
0:1 Нант
9.6% (14)
2:1 Ним
9.6% (14)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:2 Нант
1.4% (2)
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