Ним
1:1
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Нант
5' Желтая карточкаМигель Флориан
0:1
27' ГолБлас Людовик
58' Желтая карточкаАппиа Деннис
1:1
76' ГолКоне Мусса II
90' Вторая желтая карточкаМигель Флориан
30
Рейне
Батист
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
11
Коко
Маркус
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
58'
76'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|7 (4)
|0.26
|2.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.15
|3.
|Элиассон Никлас
|4
|0.15
|4.
|Коне Мусса II
|3
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.07
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.07
|7.
|До Лука
|1
|0.04
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|11.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|12.
|Дулевич Харис
|0
|0
|13.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.26
|2.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.19
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.11
|4.
|Бамба Кадер
|3
|0.11
|5.
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.11
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.07
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|14.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Мигель Флориан
|2
|2
|4.
|Фомба Ламин
|4
|0
|5.
|Ландре Лоик
|2
|1
|6.
|Рейне Батист
|3
|0
|7.
|Бриансон Антони
|3
|0
|8.
|Денкей Кевин
|3
|0
|9.
|Ру Нолан
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|2
|0
|12.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|13.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|14.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|15.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|16.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
|18.
|Гессум Кельян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Траоре Шарль
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Лафон Альбан
|2
|0
|16.
|Бамба Кадер
|2
|0
|17.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|18.
|Эмон Рено
|1
|0
|19.
|Ндилю Бридж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.54% (3)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|34.62% (9)
|Нант
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =1 -14Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца
Нант Последние 20 матчей: +2 =9 -9Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль
Последние игры между собой
Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|27
|17
|8
|2
|46 - 16
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|39 - 37
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|8.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 42
|36
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|27
|8
|6
|13
|34 - 40
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 39
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|26 - 52
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 1:1 Нант
Исход игры
Ним
26% (38)
Ничья
43.2% (63)
Нант
30.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (44)
Меньше
69.23% (99)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (54)
1:2 Нант
18.5% (27)
1:0 Ним
14.4% (21)
0:1 Нант
9.6% (14)
2:1 Ним
9.6% (14)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:2 Нант
1.4% (2)
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