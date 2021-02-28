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Монако
 
Позже

Стадион:
Брест
40
Лекомт
Бенжамен
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
Монако
4-4-2
Брест
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.5
2. Фолланд Кевин 12 0.46
3. Диоп Софьян 6 0.23
4. Марипан Гильермо 5 0.19
5. Головин Александр 4 0.15
6. Дисаси Аксель 3 0.12
7. Желсон Мартиньш 2 0.08
8. Бадьяшиль Бенуа 2 0.08
9. Йоветич Стеван 2 0.08
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.27
2. Мунье Стив 6 (1) 0.23
3. Кардона Ирвин 6 0.23
4. Февр Ромен 5 (1) 0.19
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.15
6. Перро Ромен 3 0.12
7. Шардонне Брендан 2 0.08
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Чуамени Орельен 6 1
3. Дисаси Аксель 3 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Фолланд Кевин 3 0
7. Желсон Мартиньш 3 0
8. Жеббель Виллем 3 0
9. Фабрегас Сеск 2 0
10. Сидибе Джибриль 2 0
11. Бен-Йеддер Виссам 2 0
12. Марипан Гильермо 2 0
13. Балло-Туре Фоде 2 0
14. Пеллегри Пьетро 2 0
15. Дьятта Крепен 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Лекомт Бенжамен 1 0
20. Головин Александр 1 0
21. Флорентину 1 0
22. Бьянкон Жулиан 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 0
2. Ласне Пол 3 1
3. Эрей Кристоф 4 0
4. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
5. Дюверн Жан-Кевин 4 0
6. Шардонне Брендан 2 1
7. Онора Франк 3 0
8. Фоссурье Жюльен 2 0
9. Шарбонье Гаэтан 2 0
10. Мунье Стив 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 14.81% (8) 14.81% (8) 11.11% (6) 22.22% (12) 18.52% (10) 18.52% (10)
 Брест 16.22% (6) 16.22% (6) 21.62% (8) 10.81% (4) 8.11% (3) 27.03% (10)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако
Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо
Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест

Последние игры между собой

Монако: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Брест 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Монако Лига 1 Монако 0:1 Брест Лига 1
Брест 1:3 Монако Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 26 16 4 6 54 - 37 52
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
7. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
14. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
15. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
16. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
17. Ним Заявка 26 7 3 16 25 - 51 24
18. Лорьян Заявка 26 6 5 15 31 - 50 23
19. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 13 3 1 9 15 - 27 10
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Монако 97.9% (138)
    X 0.7% (1)
    Брест 1.4% (2)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Брест
    1.49
    5.30
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.90 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.30 7.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04
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    Прогнозы на матч Монако - Брест

    Исход игры
    Монако
    97.9% (140)
    Ничья
    0.7% (1)
    Брест
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.59% (85)
    Меньше
    38.41% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    55.8% (77)
    Нет
    44.2% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    34.3% (49)
    2:0 Монако
    29.4% (42)
    3:1 Монако
    15.4% (22)
    1:0 Монако
    7.7% (11)
    3:0 Монако
    3.5% (5)
    4:0 Монако
    2.1% (3)
    3:2 Монако
    2.1% (3)
    1:2 Брест
    1.4% (2)
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