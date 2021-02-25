Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (7)
|0.5
|2.
|Фолланд Кевин
|12
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|6
|0.23
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.19
|5.
|Головин Александр
|4
|0.15
|6.
|Дисаси Аксель
|3
|0.12
|7.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.08
|8.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.08
|9.
|Йоветич Стеван
|2
|0.08
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|18.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|7
|0.27
|2.
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.23
|3.
|Кардона Ирвин
|6
|0.23
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.19
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.15
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.12
|7.
|Шардонне Брендан
|2
|0.08
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.04
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.04
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.04
|11.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|6
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Диоп Софьян
|4
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|8.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|9.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|11.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|12.
|Марипан Гильермо
|2
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|15.
|Дьятта Крепен
|2
|0
|16.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|20.
|Головин Александр
|1
|0
|21.
|Флорентину
|1
|0
|22.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|0
|2.
|Ласне Пол
|3
|1
|3.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|4.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|5.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|6.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|7.
|Онора Франк
|3
|0
|8.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|9.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|10.
|Мунье Стив
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Перро Ромен
|2
|0
|14.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|14.81% (8)
|14.81% (8)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|18.52% (10)
|18.52% (10)
|Брест
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|27.03% (10)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо
Последние игры между собой
Монако: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|57 - 17
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 37
|52
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|25 - 51
|24
|18.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|31 - 50
|23
|19.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Брест
Исход игры
Монако
94.6% (53)
Ничья
3.6% (2)
Брест
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
50% (26)
Нет
50% (26)
Популярный счёт
2:1 Монако
32.1% (18)
2:0 Монако
26.8% (15)
1:0 Монако
12.5% (7)
3:1 Монако
7.1% (4)
4:0 Монако
3.6% (2)
3:0 Монако
3.6% (2)
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