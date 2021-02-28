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Марсель
 
Позже

Стадион:
Лион
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
4
Камара
Бубакар
10
Пайе
Димитри
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
19
Милик
Аркадиуш
24
Хауи
Саиф-Эдин
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Марсель
4-3-3
Лион
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.28
2. Пайе Димитри 4 0.16
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.16
4. Жермен Валер 3 0.12
5. Сансон Морган 2 0.08
6. Хауи Саиф-Эдин 2 0.08
7. Чалета-Цар Дуе 2 0.08
8. Радоньич Неманья 2 0.08
9. Альваро Гонсалес II 1 0.04
10. Ронжье Валентин 1 0.04
11. Милик Аркадиуш 1 0.04
12. Амави Жордан 1 0.04
13. Гуйе Пап 1 0.04
14. Балерди Леонардо 1 0.04
15. Нагатомо Юто 0 0
16. Энрике Луис III 0 0
17. Сакаи Хироки 0 0
18. Камара Бубакар 0 0
19. Кюизанс Микаэль 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 14 (7) 0.54
2. Экамби Карл Токо 11 0.42
3. Кадевере Тино 9 0.35
4. Ауа Уссем 4 (2) 0.15
5. Пакета Лукас 4 0.15
6. Дюбуа Лео 2 0.08
7. Фильо Марсело 2 0.08
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 8 0
2. Сакаи Хироки 6 1
3. Гуйе Пап 6 1
4. Ронжье Валентин 6 0
5. Балерди Леонардо 4 1
6. Пайе Димитри 2 2
7. Бенедетто Дарио 2 2
8. Чалета-Цар Дуе 5 0
9. Амави Жордан 3 1
10. Хауи Саиф-Эдин 4 0
11. Камара Бубакар 4 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 4 1
3. Корне Максвелл 5 0
4. Пакета Лукас 4 0
5. Бруно Моура 4 0
6. Ауа Уссем 2 1
7. Де Шильо Маттиа 3 0
8. Дюбуа Лео 3 0
9. Экамби Карл Токо 3 0
10. Дембеле Мусса II 3 0
11. Шерки Райан 1 1
12. Кадевере Тино 2 0
13. Диоманде Синали 2 0
14. Бар Мельвен 0 1
15. Лопеш Антони 1 0
16. Депай Мемфис 1 0
17. Андерсен Йоаким 1 0
18. Какере Максанс 1 0
19. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 18.75% (6) 12.5% (4) 21.88% (7) 15.63% (5) 9.38% (3) 21.88% (7)
 Лион 8% (4) 18% (9) 32% (16) 10% (5) 20% (10) 12% (6)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель
Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург
Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако

Последние игры между собой

Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лион 1:1 Марсель Лига 1 Лион 1:0 Марсель Кубок Марсель 2:1 Лион Лига 1 Марсель 0:3 Лион Лига 1
Лион 4:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
8. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
11. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Марсель 15.6% (22)
    X 21.3% (30)
    Лион 63.1% (89)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лион
    5.60
    4.65
    1.66
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.30 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 6.15 4.65 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.50 1.58
      5.61 4.43 1.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.00 11.25 1.01 4.60 1.18 3.64 1.28 2.43 1.69 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.00 1.04 8.10
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.19 3.75 1.27 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.04 1.52 2.50 1.27 3.80 1.21 4.40 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 14.00
    5.11 1.20 2.82 1.48 2.38 1.64 2.12 1.79 1.87 2.04 1.68 2.31 1.55 2.59 1.21 4.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.43 1.57 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.45
    2.25 1.65 1.55 2.46 1.20 4.60
    2.99 1.44 2.35 1.65 1.81 2.12 1.57 2.56 1.39 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
    3.45 1.28 1.96 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
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    Прогнозы на матч Марсель - Лион

    Исход игры
    Марсель
    15.6% (22)
    Ничья
    21.3% (30)
    Лион
    63.1% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.94% (91)
    Меньше
    34.06% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    85.51% (118)
    Нет
    14.49% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    46.1% (65)
    1:1 Ничья
    19.1% (27)
    2:1 Марсель
    11.3% (16)
    0:1 Лион
    7.8% (11)
    2:3 Лион
    2.8% (4)
    0:2 Лион
    2.8% (4)
    2:0 Марсель
    2.1% (3)
    1:3 Лион
    2.1% (3)
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