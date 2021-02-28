29
Лирола
Поль
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
22
Гуйе
Пап
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Nasser Larguet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.28
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.16
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.16
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.12
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.08
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.08
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.08
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|9.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|10.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|11.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|18.
|Камара Бубакар
|0
|0
|19.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|14 (7)
|0.54
|2.
|Экамби Карл Токо
|11
|0.42
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.35
|4.
|Ауа Уссем
|4 (2)
|0.15
|5.
|Пакета Лукас
|4
|0.15
|6.
|Дюбуа Лео
|2
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|8
|0
|2.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|3.
|Гуйе Пап
|6
|1
|4.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|5.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|6.
|Пайе Димитри
|2
|2
|7.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Амави Жордан
|3
|1
|10.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|11.
|Камара Бубакар
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Пакета Лукас
|4
|0
|5.
|Бруно Моура
|4
|0
|6.
|Ауа Уссем
|2
|1
|7.
|Де Шильо Маттиа
|3
|0
|8.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|9.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|11.
|Шерки Райан
|1
|1
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Диоманде Синали
|2
|0
|14.
|Бар Мельвен
|0
|1
|15.
|Лопеш Антони
|1
|0
|16.
|Депай Мемфис
|1
|0
|17.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|18.
|Какере Максанс
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|Лион
|8% (4)
|18% (9)
|32% (16)
|10% (5)
|20% (10)
|12% (6)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +7 =5 -8Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург
Последние игры между собой
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лион 4:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|39 - 37
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|8.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 42
|36
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 39
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|26 - 52
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Лион
Исход игры
Марсель
15.6% (22)
Ничья
21.3% (30)
Лион
63.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
65.94% (91)
Меньше
34.06% (47)
Обе команды забьют
Да
85.51% (118)
Нет
14.49% (20)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.1% (65)
1:1 Ничья
19.1% (27)
2:1 Марсель
11.3% (16)
0:1 Лион
7.8% (11)
2:3 Лион
2.8% (4)
0:2 Лион
2.8% (4)
2:0 Марсель
2.1% (3)
1:3 Лион
2.1% (3)
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