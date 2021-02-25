Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.28
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.16
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.16
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.12
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.08
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.08
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.08
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|9.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|10.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|11.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|18.
|Камара Бубакар
|0
|0
|19.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|14 (7)
|0.54
|2.
|Экамби Карл Токо
|11
|0.42
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.35
|4.
|Ауа Уссем
|4 (2)
|0.15
|5.
|Пакета Лукас
|4
|0.15
|6.
|Дюбуа Лео
|2
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|8
|0
|2.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|3.
|Гуйе Пап
|6
|1
|4.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|5.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|6.
|Пайе Димитри
|2
|2
|7.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Амави Жордан
|3
|1
|10.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|11.
|Камара Бубакар
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|4
|1
|3.
|Корне Максвелл
|5
|0
|4.
|Пакета Лукас
|4
|0
|5.
|Бруно Моура
|4
|0
|6.
|Ауа Уссем
|2
|1
|7.
|Де Шильо Маттиа
|3
|0
|8.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|9.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|11.
|Шерки Райан
|1
|1
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Диоманде Синали
|2
|0
|14.
|Бар Мельвен
|0
|1
|15.
|Лопеш Антони
|1
|0
|16.
|Депай Мемфис
|1
|0
|17.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|18.
|Какере Максанс
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|Лион
|8% (4)
|18% (9)
|32% (16)
|10% (5)
|20% (10)
|12% (6)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +7 =5 -8Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель
Лион Последние 20 матчей: +15 =3 -2Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург
Последние игры между собой
Марсель: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лион 4:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лион Кубок Лион 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лион Лига 1 Марсель 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 4:2 Лион Лига 1 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги Лион 2:2 Марсель Лига 1 Лион 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:4 Лион Лига 1 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|57 - 17
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 37
|52
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|25 - 51
|24
|18.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|31 - 50
|23
|19.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|10
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Лион
Исход игры
Марсель
22.4% (11)
Ничья
24.5% (12)
Лион
53.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
80.43% (37)
Нет
19.57% (9)
Популярный счёт
1:2 Лион
34.7% (17)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:1 Марсель
14.3% (7)
0:2 Лион
6.1% (3)
0:1 Лион
6.1% (3)
1:0 Марсель
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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