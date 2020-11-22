Генк
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Кристал-арена
Мускрон-Перювельз
17' Желтая карточкаБакич Марко
0:1
34' ГолДа Кошта Нуну
38' Желтая карточкаСиранни Алессандро
39' Желтая карточкаОнуачу Пол
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
16
Коффи
Херве
22
Бока
Эрик
23
Шадаш
Бруну
10
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
22 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Симба УильямЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
17'
34'
0:1
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|9 (3)
|0.69
|2.
|Бонгонда Тео
|6 (1)
|0.46
|3.
|Дессерс Сириль
|3 (2)
|0.23
|4.
|Ито Дзюнъя
|2
|0.15
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.08
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.08
|7.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|8.
|Куэста Карлос
|0
|0
|9.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.1
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.1
|3.
|Табеку Серж
|1
|0.1
|4.
|Фараж Имад
|0
|0
|5.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Лукуми Джон
|3
|0
|3.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|4.
|Куэста Карлос
|1
|1
|5.
|Уронен Йере
|2
|0
|6.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|7.
|Онуачу Пол
|2
|0
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|12.
|Меле Йоаким
|1
|0
|13.
|Артеага Херардо
|1
|0
|14.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|15.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|3
|1
|2.
|Бакич Марко
|3
|0
|3.
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|4.
|Онана Жан
|1
|1
|5.
|Бока Эрик
|1
|1
|6.
|Агузуль Саад
|2
|0
|7.
|Антонов Неманья
|1
|0
|8.
|Коффи Херве
|1
|0
|9.
|Нландю Дарли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа
Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =3 -13Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|35 - 31
|25
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|4.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|6.
|Генк
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|19 - 18
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 28
|11
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 14
|6
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|14 - 29
|5
Победитель
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