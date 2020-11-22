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Генк
4:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
17' Желтая карточка
Бакич Марко
0:1
34' Гол
Да Кошта Нуну
38' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
39' Желтая карточка
Онуачу Пол
1:1
45' Гол
Ито Дзюнъя
2:1
55' Гол
Бонгонда Тео
3:1
63' Гол
Онуачу Пол
79' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
80' Желтая карточка
Бадибанга Бени
4:1
81' Гол
Бонгонда Тео
90'+3
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
21
Уронен
Йере
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
16
Коффи
Херве
22
Бока
Эрик
5
Агузуль
Саад
26
Сильвестре
Матиас
13
Сиранни
Алессандро
8
Онана
Жан
7
Олинга
Фабрис
23
Шадаш
Бруну
10
Бакич
Марко
20
Да
Кошта
Нуну
31
Ньоэр
Харлем-Эдди
Генк
3-4-3
Мускрон-Перювельз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 10 (3) 0.77
2. Бонгонда Тео 8 (1) 0.62
3. Ито Дзюнъя 3 0.23
4. Дессерс Сириль 3 (2) 0.23
5. Меле Йоаким 1 0.08
6. Грошовски Патрик 1 0.08
7. Воутерс Дрис 0 0
8. Куэста Карлос 0 0
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Ойен Люка 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 1 0.1
2. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.1
3. Табеку Серж 1 0.1
4. Да Кошта Нуну 1 0.1
5. Фараж Имад 0 0
6. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 2 1
2. Онуачу Пол 3 0
3. Лукуми Джон 3 0
4. Бонгонда Тео 1 1
5. Куэста Карлос 1 1
6. Уронен Йере 2 0
7. Грошовски Патрик 2 0
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Муньос Даниэль 2 0
10. Тома Бастьен 0 1
11. Куасси Эбуэ 1 0
12. Меле Йоаким 1 0
13. Артеага Херардо 1 0
14. Торстведт Кристиан 1 0
15. Вандервоордт Маартен 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 3 1
2. Сиранни Алессандро 4 0
3. Бакич Марко 3 0
4. Онана Жан 1 1
5. Бока Эрик 1 1
6. Агузуль Саад 2 0
7. Антонов Неманья 1 0
8. Бадибанга Бени 1 0
9. Да Кошта Нуну 1 0
10. Коффи Херве 1 0
11. Нландю Дарли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 15.38% (4) 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Мускрон-Перювельз 0 0 50% (2) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа
Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:0 Генк Первый дивизион А
Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 8 2 3 29 - 11 26
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 8 1 4 35 - 31 25
3. Генк Заявка 13 7 4 2 26 - 17 25
4. Шарлеруа Заявка 12 7 2 3 21 - 11 23
5. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 13 5 6 2 23 - 18 21
8. АХ Лёвен Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге Заявка 12 6 0 6 19 - 18 18
10. Остенде Заявка 12 4 4 4 17 - 13 16
11. Гент Заявка 13 5 1 7 21 - 20 16
12. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Мехелен Заявка 12 3 3 6 17 - 22 12
15. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 16 - 28 11
16. Сент-Трюйден Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен Заявка 11 1 2 8 14 - 29 5
18. Мускрон-Перювельз Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ито Дзюнъя бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Онуачу Пол получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сиранни Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Да Кошта Нуну бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Бакич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 2.80 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.45 9.20
  1.82 2.93 6.74

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 11.00 1.02 2.55 1.48 3.75 1.29 4.60 1.17 2.11 1.73 1.85 1.95 1.87 1.87 1.23 3.55 2.30 1.58 1.08 7.00 1.20 4.20 1.01 13.00 1.03 10.00
12.75 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.46 1.61 1.88 1.92 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
3.71 1.30 2.80 1.47 2.20 1.71 4.57 1.22 2.28 1.67 3.12 1.39 2.18 1.73 1.81 2.07 1.58 2.47 1.35 3.33 1.44 2.89 2.05 1.83 1.68 2.26 1.32 3.55 1.17 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 2.35 1.55 1.05 8.50 1.21 4.10 1.07 7.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
2.45 1.59 2.01 1.87 1.55 2.53 1.37 3.23 1.35 3.33 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.95 1.80 1.41 2.60 1.28 3.45
5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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