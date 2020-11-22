Генк
4:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Мускрон-Перювельз
17' Желтая карточкаБакич Марко
0:1
34' ГолДа Кошта Нуну
38' Желтая карточкаСиранни Алессандро
39' Желтая карточкаОнуачу Пол
1:1
45' ГолИто Дзюнъя
2:1
55' ГолБонгонда Тео
3:1
63' ГолОнуачу Пол
79' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
80' Желтая карточкаБадибанга Бени
4:1
81' ГолБонгонда Тео
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
16
Коффи
Херве
22
Бока
Эрик
23
Шадаш
Бруну
10
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
22 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Симба УильямЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
17'
34'
0:1
39'
45'
1:1
55'
2:1
63'
3:1
79'
80'
81'
4:1
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.77
|2.
|Бонгонда Тео
|8 (1)
|0.62
|3.
|Ито Дзюнъя
|3
|0.23
|4.
|Дессерс Сириль
|3 (2)
|0.23
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.08
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.08
|7.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|8.
|Куэста Карлос
|0
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакич Марко
|1
|0.1
|2.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.1
|3.
|Табеку Серж
|1
|0.1
|4.
|Да Кошта Нуну
|1
|0.1
|5.
|Фараж Имад
|0
|0
|6.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Онуачу Пол
|3
|0
|3.
|Лукуми Джон
|3
|0
|4.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|5.
|Куэста Карлос
|1
|1
|6.
|Уронен Йере
|2
|0
|7.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|12.
|Меле Йоаким
|1
|0
|13.
|Артеага Херардо
|1
|0
|14.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|15.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|3
|1
|2.
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|3.
|Бакич Марко
|3
|0
|4.
|Онана Жан
|1
|1
|5.
|Бока Эрик
|1
|1
|6.
|Агузуль Саад
|2
|0
|7.
|Антонов Неманья
|1
|0
|8.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|10.
|Коффи Херве
|1
|0
|11.
|Нландю Дарли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа
Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =3 -13Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Генк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|35 - 31
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|5.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|19 - 18
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 28
|11
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|14 - 29
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Победитель
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