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Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Захави Эран
0:2
27' Гол
Захави Эран
35' Желтая карточка
Виргевер Ник
43' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
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Тирпан Микаэль
1:2
69' Гол
Кокс Джордж
1:3
87' Гол
Мадуэке Нони
90'+5
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
8
Флемминг
Зиан
23
Ринстра
Бен
7
Семеду
Лисандру
9
Полтер
Себастьян
10
Сёнтьенс
Матс
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
4
Виргевер
Ник
31
Макс
Филипп
53
Вертессен
Йорбе
6
Сангаре
Ибрахим
28
Боскальи
Оливье
27
Гётце
Марио
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
Фортуна Ситтард
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полтер Себастьян 8 (1) 0.32
2. Флемминг Зиан 7 0.28
3. Семеду Лисандру 6 0.24
4. Кокс Джордж 5 0.2
5. Сёнтьенс Матс 4 (2) 0.16
6. Ханссон Эмиль 2 0.08
7. Ринстра Бен 2 0.08
8. Тирпан Микаэль 1 0.04
9. Теки Тесфальдет 0 0
10. Самбу Бассала 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 14 0.56
2. Захави Эран 9 (1) 0.36
3. Мадуэке Нони 7 0.28
4. Макс Филипп 5 (2) 0.2
5. Гакпо Коди 5 0.2
6. Гётце Марио 5 0.2
7. Ихаттарен Мохаммед 2 0.08
8. Жуниор Мауро 2 0.08
9. Боскальи Оливье 2 0.08
10. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.04
11. Росарио Пабло 1 0.04
12. Томас Райан 1 0.04
13. Сангаре Ибрахим 1 0.04
14. Файн Адриан 1 0.04
15. Ромеро Максимильяно 1 0.04
16. Пиру Йоэл 1 0.04
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Янссен Рул 6 0
2. Сёнтьенс Матс 6 0
3. Анга-Лётшер Мартин 4 0
4. Флемминг Зиан 4 0
5. Рота Лазарос 4 0
6. Ринстра Бен 3 0
7. Полтер Себастьян 1 1
8. Семеду Лисандру 2 0
9. Кокс Джордж 2 0
10. Ниняй Бранислав 1 0
11. Ван Осх Яник 1 0
12. Ях Ярослав 1 0
13. Теки Тесфальдет 1 0
14. Сметс Йоррит 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Сангаре Ибрахим 5 0
3. Дюмфрис Дензел 4 0
4. Тезе Джордан 3 0
5. Захави Эран 2 0
6. Макс Филипп 2 0
7. Гутьеррес Эрик 2 0
8. Виргевер Ник 1 0
9. Брума Арминду 1 0
10. Боскальи Оливье 1 0
11. Мален Дониэлл 1 0
12. Гакпо Коди 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 14.29% (5) 20% (7) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 20% (7)
 ПСВ 13.79% (8) 17.24% (10) 12.07% (7) 20.69% (12) 6.9% (4) 29.31% (17)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ
АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
ПСВ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Эредивизие ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ Заявка 25 16 6 3 58 - 27 54
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 25 14 8 3 56 - 35 50
4. Витесс 0:0 Заявка 25 14 4 7 39 - 25 46
5. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
6. Гронинген Заявка 25 12 6 7 32 - 27 42
7. Утрехт Заявка 24 9 10 5 38 - 30 37
8. Твенте Заявка 25 9 9 7 40 - 33 36
9. Херенвен Заявка 25 8 9 8 35 - 35 33
10. Хераклес Заявка 25 9 5 11 28 - 38 32
11. Фортуна Ситтард Заявка 25 9 4 12 36 - 45 31
12. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк Заявка 25 5 8 12 23 - 37 23
15. ВВВ-Венло Заявка 24 6 4 14 37 - 66 22
16. Виллем II Заявка 25 4 6 15 28 - 55 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 25 2 9 14 20 - 53 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
2. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
3. Витесс 0:0 Заявка 13 9 3 1 21 - 7 30
4. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
5. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
6. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
13. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 13 7 6 0 31 - 18 27
3. ПСВ Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
5. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
6. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Витесс 0:0 Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
10. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.65 5.05 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 5.05 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 19.00 1.02
  28.74 6.98 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.45 1.15 3.30 1.33 2.41 1.57 1.92 1.98 1.55 2.45 1.34 3.28 1.22 4.36 1.11 6.65
5.35 1.11 4.55 1.17 2.67 1.45 2.14 1.71 1.74 2.21 1.40 2.95 1.28 3.54 1.11 5.60 1.08 6.10 1.01 10.25
13.50 1.01 10.50 1.05 7.50 1.07 3.05 1.35 5.00 1.15 1.96 1.85 1.44 2.65 1.13 5.40 1.09 6.50 1.02 17.00 1.01 21.00 1.04 12.00 1.04 12.00
7.06 1.12 2.61 1.53 2.34 1.64 2.06 1.82 2.85 1.45 2.47 1.58 2.02 1.86 1.54 2.57 1.35 3.33 1.43 2.92 1.72 2.19 1.52 2.62 1.14 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.32 1.33 2.02 1.78 1.51 2.56 1.24 4.04
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.90 1.23 2.62 1.45 1.92 1.82 1.28 3.45 1.07 7.50 1.03 14.00 1.02 17.00
2.98 1.41 2.36 1.62 1.81 2.06 1.56 2.48 1.38 3.13 1.83 2.03 1.51 2.60 1.21 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.90 1.18 2.69 1.47 1.87 1.93 1.45 2.77
5.60 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15
2.21 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.13
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.88 1.42
2.70 1.44
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