Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
ПСВ
0:1
10' ГолЗахави Эран
0:2
27' ГолЗахави Эран
35' Желтая карточкаВиргевер Ник
43' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
65' Undefined phrase: football_event_Тирпан Микаэль
1:2
69' ГолКокс Джордж
1:3
87' ГолМадуэке Нони
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
27'
0:2
35'
43'
65'
69'
1:2
87'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.32
|2.
|Флемминг Зиан
|7
|0.28
|3.
|Семеду Лисандру
|6
|0.24
|4.
|Кокс Джордж
|5
|0.2
|5.
|Сёнтьенс Матс
|4 (2)
|0.16
|6.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.08
|7.
|Ринстра Бен
|2
|0.08
|8.
|Тирпан Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|10.
|Самбу Бассала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|14
|0.56
|2.
|Захави Эран
|9 (1)
|0.36
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.28
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.2
|5.
|Гакпо Коди
|5
|0.2
|6.
|Гётце Марио
|5
|0.2
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.08
|8.
|Жуниор Мауро
|2
|0.08
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|10.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.04
|11.
|Росарио Пабло
|1
|0.04
|12.
|Томас Райан
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.04
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.04
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.04
|16.
|Пиру Йоэл
|1
|0.04
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Рул
|6
|0
|2.
|Сёнтьенс Матс
|6
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|0
|4.
|Флемминг Зиан
|4
|0
|5.
|Рота Лазарос
|4
|0
|6.
|Ринстра Бен
|3
|0
|7.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|8.
|Семеду Лисандру
|2
|0
|9.
|Кокс Джордж
|2
|0
|10.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|11.
|Ван Осх Яник
|1
|0
|12.
|Ях Ярослав
|1
|0
|13.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|14.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|4.
|Тезе Джордан
|3
|0
|5.
|Захави Эран
|2
|0
|6.
|Макс Филипп
|2
|0
|7.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|8.
|Виргевер Ник
|1
|0
|9.
|Брума Арминду
|1
|0
|10.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|11.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|12.
|Гакпо Коди
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|14.29% (5)
|20% (7)
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|20% (7)
|ПСВ
|13.79% (8)
|17.24% (10)
|12.07% (7)
|20.69% (12)
|6.9% (4)
|29.31% (17)
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +10 =2 -8Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
ПСВ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|58 - 27
|54
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|25
|14
|8
|3
|56 - 35
|50
|4.
|Витесс
|0:0 Заявка
|25
|14
|4
|7
|39 - 25
|46
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|6.
|Гронинген
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|32 - 27
|42
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 30
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 33
|36
|9.
|Херенвен
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 35
|33
|10.
|Хераклес
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|28 - 38
|32
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|36 - 45
|31
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|23 - 37
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 55
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 53
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|2.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 7
|30
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|13
|7
|6
|0
|31 - 18
|27
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|6.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Витесс
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
Победитель
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