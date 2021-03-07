Аякс
3:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Гронинген
1:0
5' ГолГравенберх Райан
48' Желтая карточкаКудус Мохаммед
2:0
54' ГолАлле Себастьян
72' Желтая карточкаТе Вирик Мик
75' Undefined phrase: football_event_Тадич Душан
3:0
77' ПенальтиТадич Душан
83' Желтая карточкаКлассен Дэви
3:1
84' ГолЭль-Мессауди Ахмед
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
23 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
-
34 Слор КианНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
48'
54'
2:0
72'
75'
77'
3:0
79'
83'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|12 (6)
|0.5
|2.
|Антони
|8
|0.33
|3.
|Классен Дэви
|8 (1)
|0.33
|4.
|Траоре Лассина
|7
|0.29
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.29
|6.
|Алле Себастьян
|6
|0.25
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.25
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.21
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.13
|10.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.13
|11.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.08
|12.
|Нерес Давид
|2
|0.08
|13.
|Броббей Брайан
|2
|0.08
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.08
|15.
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|16.
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|17.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|18.
|Клейбер Шон
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
|20.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.36
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|7
|0.28
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.12
|4.
|Суслов Томаш
|2
|0.08
|5.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.08
|6.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.04
|7.
|Да Крус Алессио
|1
|0.04
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.04
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|12.
|Remco Balk
|1
|0.04
|13.
|Paulos Abraham
|1
|0.04
|14.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|1
|5.
|Классен Дэви
|2
|0
|6.
|Шуурс Перр
|2
|0
|7.
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|8.
|Тадич Душан
|1
|0
|9.
|Антони
|1
|0
|10.
|Алле Себастьян
|1
|0
|11.
|Клейбер Шон
|1
|0
|12.
|Онана Андре
|1
|0
|13.
|Нерес Давид
|1
|0
|14.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|7
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|1
|5.
|Те Вирик Мик
|2
|0
|6.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|7.
|Да Крус Алессио
|2
|0
|8.
|Шрек Сэм
|2
|0
|9.
|Матусива Азор
|2
|0
|10.
|Remco Balk
|2
|0
|11.
|Падт Серджио
|1
|0
|12.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|13.
|Итакура Ко
|1
|0
|14.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|15.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|16.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|17.
|Суслов Томаш
|1
|0
|18.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|16% (12)
|13.33% (10)
|18.67% (14)
|13.33% (10)
|14.67% (11)
|24% (18)
|Гронинген
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|3.23% (1)
|29.03% (9)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Аякс: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 26
|51
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|56 - 35
|49
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|5.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|6.
|Гронинген
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|32 - 27
|42
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 30
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 33
|36
|9.
|Херенвен
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 35
|33
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|35 - 42
|31
|11.
|Хераклес
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|23 - 37
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 55
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 53
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|2.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
Победитель
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