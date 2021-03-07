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  3. Голландия
Аякс
3:1
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
5' Гол
Гравенберх Райан
48' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
2:0
54' Гол
Алле Себастьян
72' Желтая карточка
Те Вирик Мик
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Тадич Душан
3:0
77' Пенальти
Тадич Душан
83' Желтая карточка
Классен Дэви
3:1
84' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
90'+5
1
Стекеленбург
Мартен
2
Тимбер
Юррьен
4
Альварес
Эдсон
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
20
Кудус
Мохаммед
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
31
Суслов
Томаш
11
Эль-Ханкури
Мохамед
19
Paulos
Abraham
21
Да
Крус
Алессио
Аякс
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

5'
Гравенберх Райан
(Тадич Душан)
1:0
46'
 
Йоостен Патрик
Paulos Abraham
48'
Кудус Мохаммед
 
54'
Алле Себастьян
(Нерес Давид)
2:0
63'
Эккеленкамп Юрген
Кудус Мохаммед
 
72'
 
Те Вирик Мик
73'
 
Эль-Мессауди Ахмед
Лундквист Рамон-Паскаль
73'
 
Даммерс Вессель
Те Вирик Мик
75'
Тадич Душан
 
77'
Тадич Душан
3:0
79'
Нерес Давид
Тадич Душан
 
79'
Идрисси Уссама
Антони
 
83'
 
Joel van Kaam
Ван Хинтум Барт
83'
 
Шрек Сэм
Ван Кам Даниэль
83'
Классен Дэви
 
84'
3:1
Эль-Мессауди Ахмед
(Суслов Томаш)
88'
Лабьяд Закария
Классен Дэви
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 12 (6) 0.5
2. Антони 8 0.33
3. Классен Дэви 8 (1) 0.33
4. Траоре Лассина 7 0.29
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.29
6. Алле Себастьян 6 0.25
7. Промес Куинси 6 (1) 0.25
8. Лабьяд Закария 5 0.21
9. Гравенберх Райан 3 0.13
10. Эккеленкамп Юрген 3 0.13
11. Кудус Мохаммед 2 0.08
12. Нерес Давид 2 0.08
13. Броббей Брайан 2 0.08
14. Мартинес Лисандро 2 0.08
15. Блинд Дэйли 1 0.04
16. Шуурс Перр 1 0.04
17. Тальяфико Николас 0 0
18. Клейбер Шон 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0
20. Мазрауи Нуссер 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.36
2. Эль-Мессауди Ахмед 7 0.28
3. Йоостен Патрик 3 0.12
4. Суслов Томаш 2 0.08
5. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.08
6. Ван Хинтум Барт 1 0.04
7. Да Крус Алессио 1 0.04
8. Даммерс Вессель 1 0.04
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
10. Итакура Ко 1 0.04
11. Ван Кам Даниэль 1 0.04
12. Remco Balk 1 0.04
13. Paulos Abraham 1 0.04
14. Гудмундссон Габриэль 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Альварес Эдсон 1 1
5. Классен Дэви 2 0
6. Шуурс Перр 2 0
7. Кудус Мохаммед 2 0
8. Тадич Душан 1 0
9. Антони 1 0
10. Алле Себастьян 1 0
11. Клейбер Шон 1 0
12. Онана Андре 1 0
13. Нерес Давид 1 0
14. Мартинес Лисандро 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 7 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Ханкури Мохамед 1 1
5. Те Вирик Мик 2 0
6. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
7. Да Крус Алессио 2 0
8. Шрек Сэм 2 0
9. Матусива Азор 2 0
10. Remco Balk 2 0
11. Падт Серджио 1 0
12. Йоостен Патрик 1 0
13. Итакура Ко 1 0
14. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
15. Гудмундссон Габриэль 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 16% (12) 13.33% (10) 18.67% (14) 13.33% (10) 14.67% (11) 24% (18)
 Гронинген 3.23% (1) 25.81% (8) 3.23% (1) 29.03% (9) 19.35% (6) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам
Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Аякс: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Гронинген 2:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ Заявка 24 15 6 3 55 - 26 51
3. АЗ Алкмаар Заявка 24 14 7 3 56 - 35 49
4. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
5. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
6. Гронинген Заявка 25 12 6 7 32 - 27 42
7. Утрехт Заявка 24 9 10 5 38 - 30 37
8. Твенте Заявка 25 9 9 7 40 - 33 36
9. Херенвен Заявка 25 8 9 8 35 - 35 33
10. Фортуна Ситтард Заявка 24 9 4 11 35 - 42 31
11. Хераклес Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк Заявка 25 5 8 12 23 - 37 23
15. ВВВ-Венло Заявка 24 6 4 14 37 - 66 22
16. Виллем II Заявка 25 4 6 15 28 - 55 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 25 2 9 14 20 - 53 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
2. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
3. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
4. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
5. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
6. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
13. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
10. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.18 7.70 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.90 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.50 35.00
  1.06 12.47 52.39

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.35 1.11 3.60 1.26 2.62 1.45 2.10 1.82 1.65 2.15 1.41 2.75 1.27 3.50 1.15 5.45
6.15 1.08 5.40 1.12 3.02 1.36 2.45 1.55 1.91 1.99 1.52 2.53 1.36 3.04 1.17 4.60 1.12 5.10 1.03 8.40
12.50 1.01 8.20 1.05 5.00 1.09 2.42 1.52 1.82 1.92 2.07 1.75 1.47 2.55 1.72 2.12 1.17 4.70 1.09 6.50 1.05 10.50 1.04 12.00 1.09 6.50 1.08 7.00 0.00 13.50
7.32 1.11 2.95 1.42 2.83 1.45 2.39 1.60 1.95 1.92 1.62 2.35 1.46 2.78 2.08 1.79 1.84 2.03 1.65 2.29 1.53 2.55 1.77 2.10 1.57 2.47 1.14 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.74 1.24 2.12 1.67 1.58 2.31 1.28 3.66
4.45 1.21 3.12 1.36 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05
4.50 1.18 3.20 1.32 1.30 3.30 1.03 14.00 1.02 17.00 1.09 6.50 1.07 7.50
3.69 1.31 3.18 1.38 2.21 1.71 2.42 1.58 1.99 1.86 1.53 2.54 1.34 3.25 1.75 2.12 1.52 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.30 1.11 2.85 1.36 1.87 1.86 1.52 2.53 1.29 3.60
5.80 1.14 4.75 1.19 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.00
2.28 1.59 1.70 2.08 1.41 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.81
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
3.95 1.22
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