Хераклес
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Erve Asito
ПЕК Зволле
23
Фадига
Ноа
10
Влут
Рай
15
Схоофс
Лукас
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Bert Konterman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|10 (2)
|0.4
|2.
|Бюргзорг Делано
|5
|0.2
|3.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.12
|4.
|Бакыш Синан
|3
|0.12
|5.
|Схоофс Лукас
|2
|0.08
|6.
|Аззауи Исмаил
|1
|0.04
|7.
|Кнустер Матс
|1
|0.04
|8.
|Сзоке Адриан
|1
|0.04
|9.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|10.
|Проппер Робин
|0
|0
|11.
|Ренте Марко
|0
|0
|12.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|13.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|14.
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|15.
|Фадига Ноа
|0
|0
|16.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.24
|2.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.12
|3.
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.12
|4.
|Леманс Клинт
|3
|0.12
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.12
|6.
|Накаяма Юта
|2
|0.08
|7.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|8.
|Ван Полен Брам
|2
|0.08
|9.
|Лам Томас
|2 (1)
|0.08
|10.
|Дрост Йеспер
|1
|0.04
|11.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.04
|12.
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|13.
|Клемент Пелле
|1
|0.04
|14.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|15.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|16.
|Паал Кеннет
|0
|0
|17.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|4
|1
|2.
|Кваглиата Джакомо
|5
|0
|3.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|4.
|Проппер Робин
|3
|0
|5.
|Влут Рай
|3
|0
|6.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|8.
|Брейкерс Тим
|2
|0
|9.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|10.
|Кнустер Матс
|2
|0
|11.
|Ренте Марко
|2
|0
|12.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|13.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|14.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|15.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|16.
|Фадига Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|3
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|5
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Клемент Пелле
|0
|1
|9.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|10.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|11.
|Паал Кеннет
|1
|0
|12.
|Леманс Клинт
|1
|0
|13.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|14.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|ПЕК Зволле
|6.67% (2)
|0
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|36.67% (11)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хераклес 2:2 Твенте Ваалвейк 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Аякс Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =9 -7ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Хераклес Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 26
|54
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|56 - 35
|49
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|5.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|6.
|Гронинген
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|32 - 27
|42
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 30
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 33
|36
|9.
|Херенвен
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 35
|33
|10.
|Фортуна Ситтард
|0:2 Заявка
|25
|9
|4
|12
|35 - 44
|31
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 37
|30
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|32 - 38
|27
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|23 - 37
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 55
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 53
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|2.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 13
|18
|10.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|0:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|29 - 18
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|6.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|0:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 24
|12
|13.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
Победитель
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