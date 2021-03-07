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  2. Матчи
  3. Голландия
Хераклес
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 54'
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Влут
Рай
15
Схоофс
Лукас
18
Аззауи
Исмаил
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
3
Лам
Томас
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
Хераклес
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

23'
 
Накаяма Юта
Штридер Рико

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 10 (2) 0.4
2. Бюргзорг Делано 5 0.2
3. ван дер Ватер Силвестр 3 0.12
4. Бакыш Синан 3 0.12
5. Схоофс Лукас 2 0.08
6. Аззауи Исмаил 1 0.04
7. Кнустер Матс 1 0.04
8. Сзоке Адриан 1 0.04
9. Де ла Торре Лука 0 0
10. Проппер Робин 0 0
11. Ренте Марко 0 0
12. Лундинг Каспер 0 0
13. Бейлевелд Тён 0 0
14. Кутуджу Ахмед 0 0
15. Фадига Ноа 0 0
16. Кваглиата Джакомо 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.24
2. Рейндерс Элиано 3 0.12
3. Мисиджан Вирджил 3 0.12
4. Леманс Клинт 3 0.12
5. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.12
6. Накаяма Юта 2 0.08
7. Бёйтинк Томас 2 0.08
8. Ван Полен Брам 2 0.08
9. Лам Томас 2 (1) 0.08
10. Дрост Йеспер 1 0.04
11. Ферай Иммануэль 1 0.04
12. Саймак Мустафа 1 0.04
13. Клемент Пелле 1 0.04
14. Бенсон Манюэль 0 0
15. Ван Вермескеркен Саи 0 0
16. Паал Кеннет 0 0
17. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Кваглиата Джакомо 5 0
3. Бейлевелд Тён 4 0
4. Проппер Робин 3 0
5. Влут Рай 3 0
6. Киомурцоглу Орестис 3 0
7. Сзоке Адриан 1 1
8. Брейкерс Тим 2 0
9. Схоофс Лукас 2 0
10. Кнустер Матс 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Лундинг Каспер 1 0
14. Кутуджу Ахмед 1 0
15. Бюргзорг Делано 1 0
16. Фадига Ноа 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 3 2
2. Хюйбертс Дин 5 0
3. Ван Полен Брам 3 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Клемент Пелле 0 1
9. Дрост Йеспер 1 0
10. Мисиджан Вирджил 1 0
11. Паал Кеннет 1 0
12. Леманс Клинт 1 0
13. Рейндерс Элиано 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 15.38% (4) 7.69% (2) 23.08% (6) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)
 ПЕК Зволле 6.67% (2) 0 16.67% (5) 23.33% (7) 36.67% (11) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хераклес 2:2 Твенте Ваалвейк 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Аякс Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =9 -7
ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ 2:0 Заявка 25 16 6 3 57 - 26 54
3. АЗ Алкмаар Заявка 24 14 7 3 56 - 35 49
4. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
5. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
6. Гронинген Заявка 25 12 6 7 32 - 27 42
7. Утрехт Заявка 24 9 10 5 38 - 30 37
8. Твенте Заявка 25 9 9 7 40 - 33 36
9. Херенвен Заявка 25 8 9 8 35 - 35 33
10. Фортуна Ситтард 0:2 Заявка 25 9 4 12 35 - 44 31
11. Хераклес 0:0 Заявка 25 8 6 11 26 - 37 30
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 25 5 12 8 32 - 38 27
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк Заявка 25 5 8 12 23 - 37 23
15. ВВВ-Венло Заявка 24 6 4 14 37 - 66 22
16. Виллем II Заявка 25 4 6 15 28 - 55 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 25 2 9 14 20 - 53 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
2. ПСВ 2:0 Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
3. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
4. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
5. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
6. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 13 18
10. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард 0:2 Заявка 13 4 2 7 19 - 25 14
12. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
13. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. ПСВ 2:0 Заявка 13 6 5 2 29 - 18 23
4. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
5. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
6. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
7. Фортуна Ситтард 0:2 Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
10. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
11. Хераклес 0:0 Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 13 2 6 5 17 - 24 12
13. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
14. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
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Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
ПЕК Зволле
2.55
3.56
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.14 3.56 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.56 3.36
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.35 3.80
  2.52 2.46 4.10

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.03 5.05 1.18 3.12 1.36 2.19 1.68 1.73 2.22 1.41 2.92 1.25 3.96 1.13 6.00
9.80 1.01 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.53 2.50 1.33 3.20 1.14 5.35 1.09 5.90 1.01 10.00
3.55 1.27 2.55 1.48 1.65 2.15 1.27 3.55 2.17 1.69 1.18 4.50 1.76 2.06 1.05 10.50 1.04 12.00 1.05 10.50 1.04 12.00 1.03 9.90 1.01 10.50 0.00 15.50
3.09 1.40 2.48 1.57 1.90 1.98 1.63 2.36 1.43 2.93 1.66 2.31 1.49 2.72 1.79 2.10 1.60 2.43 1.55 2.56 1.37 3.26 1.13 6.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.56 1.51 1.61 2.31 1.31 3.60 1.12 6.40
3.10 1.37 2.03 1.79 1.47 2.68 1.14 5.75 1.10 6.80
1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25 1.01 21.00 1.08 7.00
1.50 2.65 1.28 3.72 1.66 2.28 1.42 2.92 1.44 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.33 2.02 1.78 1.49 2.62 1.23 4.18
4.05 1.24 2.68 1.47 1.69 2.17 1.31 3.45 1.19 4.75
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.01
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.05 1.35
Где смотреть матч Хераклес 0:0 ПЕК Зволле онлайн

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