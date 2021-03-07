  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
12' Желтая карточка
Беро Матуш
12' Желтая карточка
Таннан Уссама
19' Желтая карточка
Де Вит Дани
29'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
1
Бизот
Марко
22
Летсерт
Тимо
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
2
Свенссон
Юнас
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
5
Вайндал
Оуэн
7
Стенгс
Келвин
28
Гудмундссон
Альберт
9
Боаду
Мирон
Витесс
5-3-2
АЗ Алкмаар
3-4-2-1

Ход матча

12'
Беро Матуш
 
12'
Таннан Уссама
 
19'
 
Де Вит Дани

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 9 0.36
2. Икома Луис 7 0.28
3. Дарфалу Усама 6 0.24
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.2
5. Базур Рихедли 4 0.16
6. Беро Матуш 2 0.08
7. Вруг Патрик 2 0.08
8. Тронстад Сондре 1 0.04
9. Бёйтинк Томас 1 0.04
10. Расмуссен Якоб 1 0.04
11. Духи Данило 1 0.04
12. Даса Элазар 0 0
13. Виттек Максимилиан 0 0
14. Брюнс Томас 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 13 (7) 0.52
2. Боаду Мирон 11 0.44
3. Карлссон Йеспер III 7 (1) 0.28
4. Стенгс Келвин 6 0.24
5. Гудмундссон Альберт 4 0.16
6. Абухлал Закария 4 0.16
7. Де Вит Дани 3 0.12
8. Мидтше Фредрик 2 0.08
9. Сугавара Юкинари 2 0.08
10. Инди Мартинс 1 0.04
11. Эвьен Хэкон 1 0.04
12. Дрёйф Ферди 1 0.04
13. Вайндал Оуэн 0 0
14. Свенссон Юнас 0 0
15. Летсерт Тимо 0 0
16. Хацидиакос Пантелис 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 6 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 5 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Тронстад Сондре 3 0
8. Расмуссен Якоб 2 0
9. Гайек Томаш 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Дарфалу Усама 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Хацидиакос Пантелис 5 0
2. Де Вит Дани 4 0
3. Вайндал Оуэн 4 0
4. Инди Мартинс 2 1
5. Бизот Марко 1 1
6. Свенссон Юнас 1 1
7. Мидтше Фредрик 1 1
8. Стенгс Келвин 1 1
9. Коопмейнерс Теун 2 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0
12. Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 17.95% (7) 7.69% (3) 25.64% (10) 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6)
 АЗ Алкмаар 14.55% (8) 12.73% (7) 21.82% (12) 10.91% (6) 25.45% (14) 14.55% (8)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло
ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =4 -5
АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Кубок
АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:2 Витесс Кубок Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:1 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ Заявка 25 16 6 3 58 - 27 54
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 25 14 8 3 56 - 35 50
4. Витесс 0:0 Заявка 25 14 4 7 39 - 25 46
5. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
6. Гронинген Заявка 25 12 6 7 32 - 27 42
7. Утрехт Заявка 24 9 10 5 38 - 30 37
8. Твенте Заявка 25 9 9 7 40 - 33 36
9. Херенвен Заявка 25 8 9 8 35 - 35 33
10. Хераклес Заявка 25 9 5 11 28 - 38 32
11. Фортуна Ситтард Заявка 25 9 4 12 36 - 45 31
12. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
13. Спарта Роттердам Заявка 24 6 6 12 33 - 41 24
14. Ваалвейк Заявка 25 5 8 12 23 - 37 23
15. ВВВ-Венло Заявка 24 6 4 14 37 - 66 22
16. Виллем II Заявка 25 4 6 15 28 - 55 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 25 2 9 14 20 - 53 15
18. Эммен Заявка 25 2 7 16 22 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
2. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
3. Витесс 0:0 Заявка 13 9 3 1 21 - 7 30
4. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
5. Гронинген Заявка 13 7 4 2 15 - 8 25
6. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 12 7 2 3 25 - 17 23
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
13. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 12 2 3 7 20 - 25 9
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 13 7 6 0 31 - 18 27
3. ПСВ Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
5. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
6. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
8. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
9. Витесс 0:0 Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
10. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
15. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
АЗ Алкмаар
3.55
3.70
2.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.26 3.70 2.13
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.64 2.13
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.45 1.97
  3.48 3.55 2.18

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
5.85 1.13 3.70 1.28 2.50 1.53 1.94 1.94 1.53 2.51 1.33 3.30 1.18 4.94 1.09 7.30
10.50 1.01 9.60 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
12.50 0.00 9.00 1.04 3.70 1.25 2.90 1.38 1.98 1.82 1.77 2.05 1.57 2.44 1.36 3.00 1.16 4.80 1.13 5.50 1.03 9.70 1.06 9.20 0.00 15.50
4.07 1.26 3.13 1.40 2.40 1.62 2.04 1.85 1.81 2.08 1.59 2.46 1.52 2.65 1.39 3.11 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.45 1.74 2.09 1.36 3.15 1.15 5.45
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.05 1.77 1.45 2.65 1.14 5.10
3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.80 1.67 2.30 1.48 2.80 1.39 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.19 1.68 1.60 2.34 1.29 3.60
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.21
1.66 2.14
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
2.88 1.42
3.10 1.33
Где смотреть матч Витесс 0:0 АЗ Алкмаар онлайн

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