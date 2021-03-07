Витесс
2:1
Конец матча
Стадион: Гелредом
АЗ Алкмаар
12' Желтая карточкаБеро Матуш
12' Желтая карточкаТаннан Уссама
19' Желтая карточкаДе Вит Дани
1:0
31' ГолИкома Луис
2:0
72' ГолРасмуссен Якоб
79' Красная карточкаКорнелисс Энцо
2:1
81' ГолКарлссон Йеспер III
90' Желтая карточкаДаса Элазар
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
19 Noah Ohio
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Реус БоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
12'
19'
31'
1:0
72'
2:0
79'
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.36
|2.
|Икома Луис
|8
|0.32
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.24
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.2
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.16
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.08
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.08
|8.
|Вруг Патрик
|2
|0.08
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|10.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|11.
|Духи Данило
|1
|0.04
|12.
|Даса Элазар
|0
|0
|13.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|13 (7)
|0.52
|2.
|Боаду Мирон
|11
|0.44
|3.
|Карлссон Йеспер III
|8 (1)
|0.32
|4.
|Стенгс Келвин
|6
|0.24
|5.
|Гудмундссон Альберт
|4
|0.16
|6.
|Абухлал Закария
|4
|0.16
|7.
|Де Вит Дани
|3
|0.12
|8.
|Мидтше Фредрик
|2
|0.08
|9.
|Сугавара Юкинари
|2
|0.08
|10.
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|11.
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|13.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|14.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|15.
|Летсерт Тимо
|0
|0
|16.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|6
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Туре Идрисса
|2
|1
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|12.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|13.
|Даса Элазар
|1
|0
|14.
|Броя Армандо
|1
|0
|15.
|Вруг Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|2.
|Де Вит Дани
|4
|0
|3.
|Вайндал Оуэн
|4
|0
|4.
|Инди Мартинс
|2
|1
|5.
|Бизот Марко
|1
|1
|6.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|7.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|8.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|9.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
|12.
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|АЗ Алкмаар
|14.55% (8)
|12.73% (7)
|21.82% (12)
|10.91% (6)
|25.45% (14)
|14.55% (8)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло
ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =4 -5АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 0:3 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Аякс АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Витесс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:2 Витесс Кубок Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:1 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|58 - 27
|54
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|57 - 37
|49
|4.
|Витесс
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 26
|48
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|6.
|Гронинген
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|32 - 27
|42
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 30
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 33
|36
|9.
|Херенвен
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|35 - 35
|33
|10.
|Хераклес
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|28 - 38
|32
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|36 - 45
|31
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|24
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|23 - 37
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|37 - 66
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 55
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 53
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|22 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|2.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|3.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 17
|23
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|6.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|9.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
Победитель
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