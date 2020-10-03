Сент-Трюйден
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Стааен
Кортрейк
20
Ммаэ
Сами
10
Ли
Сын-Ву
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ммаэ СамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ли Сын-ВуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Mory Konate
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Сын-Ву
|2
|0.25
|2.
|Судзуки Юма
|2 (1)
|0.25
|3.
|Колидио Факундо
|1
|0.13
|4.
|Nelson Balongo
|1
|0.13
|5.
|Ko Matsubara
|0
|0
|6.
|Mory Konate
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|4 (1)
|0.5
|2.
|Gilles Dewaele
|1
|0.13
|3.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.13
|4.
|Оканси Эрик
|1
|0.13
|5.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.13
|6.
|Terem Moffi
|1
|0.13
|7.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|8.
|Christophe Lepoint
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mory Konate
|2
|1
|2.
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|3.
|Колидио Факундо
|3
|0
|4.
|Санкон Ибраима
|1
|1
|5.
|Santiago Colombatto
|2
|0
|6.
|Ли Сын-Ву
|2
|0
|7.
|Тейшейра Жорже
|0
|1
|8.
|Samuel Asamoah
|1
|0
|9.
|Ммаэ Сами
|1
|0
|10.
|Ko Matsubara
|1
|0
|11.
|Судзуки Юма
|1
|0
|12.
|Jhonny Lucas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|2.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|3.
|Faiz Selemani IV
|2
|0
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|5.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|6.
|Ружо Лукас
|1
|0
|7.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|8.
|Petar Golubovic
|1
|0
|9.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|11.
|Оканси Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Трюйден
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Кортрейк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Вестерло 1:2 Сент-Трюйден
Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 1:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:0 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Сент-Трюйден Кубок Бельгии Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|6.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|9.
|Кортрейк
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|11.
|Остенде
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Мехелен
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.03
|9.90
|1.03
|3.15
|1.33
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.75
|2.01
|1.88
|1.92
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.19
|4.30
|1.08
|7.00
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|12.75
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.20
|4.80
|1.16
|5.60
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.23
|1.25
|3.10
|1.40
|2.51
|1.57
|2.12
|1.78
|1.88
|2.01
|1.63
|2.37
|1.50
|2.72
|1.41
|3.04
|—
|—
|1.15
|6.02
|—
|—
|—
|—