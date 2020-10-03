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Сент-Трюйден
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Кортрейк
0' 13'
1
Степпе
Кенни
8
Санкон
Ибраима
20
Ммаэ
Сами
3
Maximiliano
Caufriez
13
Какас
Либерато
12
Samuel
Asamoah
5
Santiago
Colombatto
4
Гарсия
Пол
10
Ли
Сын-Ву
9
Судзуки
Юма
11
Филиппов
Александр
1
Якубех
Адам
30
Д'Эне
Кристоф
2
Petar
Golubovic
25
Макаренко
Евгений
5
Сейнсбери
Трент
23
Де
Сар
Жюльен
76
Дерейк
Тимоти
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
7
Номбе
Мбойо
10
Faiz
Selemani
IV
27
Йонкхеере
Михил
Сент-Трюйден
4-4-2
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трюйден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Сын-Ву 2 0.25
2. Судзуки Юма 2 (1) 0.25
3. Колидио Факундо 1 0.13
4. Nelson Balongo 1 0.13
5. Ko Matsubara 0 0
6. Mory Konate 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 4 (1) 0.5
2. Gilles Dewaele 1 0.13
3. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.13
4. Оканси Эрик 1 0.13
5. Faiz Selemani IV 1 0.13
6. Terem Moffi 1 0.13
7. Д'Эне Кристоф 0 0
8. Christophe Lepoint 0 0

Карточки

Сент-Трюйден
# Игрок      
1. Mory Konate 2 1
2. Дуркин Кристофер 3 0
3. Колидио Факундо 3 0
4. Санкон Ибраима 1 1
5. Santiago Colombatto 2 0
6. Ли Сын-Ву 2 0
7. Тейшейра Жорже 0 1
8. Samuel Asamoah 1 0
9. Ммаэ Сами 1 0
10. Ko Matsubara 1 0
11. Судзуки Юма 1 0
12. Jhonny Lucas 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 3 0
2. Макаренко Евгений 2 0
3. Faiz Selemani IV 2 0
4. Йонкхеере Михил 1 0
5. Christophe Lepoint 1 0
6. Ружо Лукас 1 0
7. Аджагун Абдул 1 0
8. Petar Golubovic 1 0
9. Де Сар Жюльен 1 0
10. Номбе Мбойо 1 0
11. Оканси Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Трюйден 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Кортрейк 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Сент-Трюйден Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Вестерло 1:2 Сент-Трюйден
Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:1 Lommel SK Сент-Трюйден 1:1 Ломмель Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Гент Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Вестерло 0:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Сент-Трюйден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А
Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 1:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:0 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Сент-Трюйден Кубок Бельгии Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 7 5 0 2 18 - 5 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
6. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
8. Серкль Брюгге 8 4 0 4 11 - 10 12
9. Кортрейк 0:0 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
11. Остенде 7 2 3 2 9 - 8 9
12. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
13. Мехелен 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сент-Трюйден
Ничья
Кортрейк
2.76
3.65
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 3.55 2.65
2.50 3.25 2.48
2.76 3.62 2.42
2.75 3.65 2.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 9.90 1.03 3.15 1.33 3.15 1.33 1.75 2.01 1.88 1.92 1.65 2.23 1.27 3.55 1.19 4.30 1.08 7.00 1.05 8.70 1.04 9.30
12.75 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.09 1.82 1.62 2.33 1.41 2.95 1.20 4.80 1.16 5.60 1.05 10.50
4.23 1.25 3.10 1.40 2.51 1.57 2.12 1.78 1.88 2.01 1.63 2.37 1.50 2.72 1.41 3.04 1.15 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 2.11 1.73 1.28 3.45 1.15 4.90 1.04 9.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
3.32 1.36 2.73 1.50 2.14 1.77 1.68 2.27 1.49 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк онлайн

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