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Зульте-Варегем
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Дешахт Оливье
10'
44
Банзен
Эйке
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Ewoud
Pletinckx
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
6
Сиссако
Абдулайе
19
Бруно
Джанни
18
Берахино
Сейдо
11
Срарфи
Бассем
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Одилон
Коссуну
17
Дели
Симон
11
Дьятта
Крепен
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
18
Рикка
Федерико
90
Кетеларе
Шарль
9
Крменчик
Михал
Зульте-Варегем
4-3-3
Брюгге
3-5-2

Ход матча

6'
0:1
Дешахт Оливье

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 2 (1) 0.33
2. Берахино Сейдо 1 0.17
3. Говеа Омар 1 0.17
4. Воссен Йелле 1 0.17
5. Дешахт Оливье 1 0.17
6. Сек Ибраима 1 0.17
7. Срарфи Бассем 0 0
8. Сиссако Абдулайе 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 3 (1) 0.5
2. Баджи Юссуф 2 0.33
3. Дьятта Крепен 2 0.33
4. Вормер Руд 1 0.17
5. Крменчик Михал 1 0.17
6. Окереке Давид 1 0.17
7. Соболь Эдуард 0 0
8. Шрейверс Сьебе 0 0
9. Бонавентуре Деннис 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 2 0
2. Говеа Омар 2 0
3. Дешахт Оливье 1 0
4. Берахино Сейдо 1 0
5. Опаре Даниэль 1 0
6. Сек Ибраима 1 0
7. Срарфи Бассем 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Бонавентуре Деннис 2 0
2. Вормер Руд 1 0
3. Миньоле Симон 1 0
4. Соболь Эдуард 1 0
5. Дели Симон 1 0
6. Баланта Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Брюгге 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -
Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 1:1 Зульте-Варегем
Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге
Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Кубок Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Кубок Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Брюгге 1:0 6 4 0 2 11 - 4 12
3. Беерсхот-Вильрейк 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Андерлехт 6 3 3 0 14 - 8 12
5. Стандард 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Кортрейк 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
8. АХ Лёвен 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Ройал Антверпен 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Серкль Брюгге 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
12. Зульте-Варегем 0:1 6 2 0 4 7 - 9 6
13. Гент 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Сент-Трюйден 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Генк 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Васланд-Беверен 6 1 0 5 9 - 18 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дешахт Оливье уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Брюгге
7.50
5.10
1.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:1 Брюгге онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.50 4.80 1.45
7.20 5.10 1.35
7.50 5.10 1.39
6.15 4.34 1.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.10 1.14 4.20 1.20 2.35 1.55 2.14 1.71 1.97 1.83 1.79 2.08 1.52 2.42 1.31 3.10 1.25 3.70 1.11 6.40 1.09 7.00 1.02 11.50
16.75 1.01 15.50 1.02 5.30 1.17 4.40 1.22 2.64 1.54 1.98 1.85 1.64 2.29 1.36 3.20 1.27 3.84 1.11 6.90
12.24 1.03 10.70 1.04 4.66 1.19 3.83 1.26 2.37 1.58 1.87 1.92 1.55 2.44 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.66 1.02 14.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.55 1.27 2.46 1.51 1.63 2.28 1.23 3.85 1.13 5.40
3.85 1.26 2.65 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.16 5.40
3.50 1.30 2.37 1.58 1.59 2.35 1.22 4.25 1.15 5.39 1.04 10.70 1.03 12.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
5.05 1.17 3.85 1.26 2.03 1.80 1.52 2.53 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.75 2.07
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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