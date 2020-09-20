Зульте-Варегем
0:1
Первый тайм: 10'
Стадион: Регенбогстадион
Брюгге
0:1
6' Гол в свои воротаДешахт Оливье
44
Банзен
Эйке
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
-
44 Банзен ЭйкеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
65 Maxime Thiel
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
6'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|2 (1)
|0.33
|2.
|Берахино Сейдо
|1
|0.17
|3.
|Говеа Омар
|1
|0.17
|4.
|Воссен Йелле
|1
|0.17
|5.
|Дешахт Оливье
|1
|0.17
|6.
|Сек Ибраима
|1
|0.17
|7.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|8.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|3 (1)
|0.5
|2.
|Баджи Юссуф
|2
|0.33
|3.
|Дьятта Крепен
|2
|0.33
|4.
|Вормер Руд
|1
|0.17
|5.
|Крменчик Михал
|1
|0.17
|6.
|Окереке Давид
|1
|0.17
|7.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|8.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|9.
|Бонавентуре Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|2.
|Говеа Омар
|2
|0
|3.
|Дешахт Оливье
|1
|0
|4.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|5.
|Опаре Даниэль
|1
|0
|6.
|Сек Ибраима
|1
|0
|7.
|Срарфи Бассем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонавентуре Деннис
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Миньоле Симон
|1
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|5.
|Дели Симон
|1
|0
|6.
|Баланта Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Брюгге
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 1:1 Зульте-Варегем
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге
Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Брюгге
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 4
|12
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|5.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Кортрейк
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Ройал Антверпен
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|12.
|Зульте-Варегем
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|13.
|Гент
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Генк
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.14
|4.20
|1.20
|2.35
|1.55
|2.14
|1.71
|1.97
|1.83
|1.79
|2.08
|1.52
|2.42
|1.31
|3.10
|1.25
|3.70
|1.11
|6.40
|1.09
|7.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|5.30
|1.17
|4.40
|1.22
|2.64
|1.54
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.64
|2.29
|1.36
|3.20
|1.27
|3.84
|1.11
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.24
|1.03
|10.70
|1.04
|4.66
|1.19
|3.83
|1.26
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.55
|2.44
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.66
|1.02
|14.11