Зульте-Варегем
0:6
Конец матча
Стадион: Регенбогстадион
Брюгге
0:1
6' Гол в свои воротаДешахт Оливье
0:2
19' ГолКрменчик Михал
0:3
31' ГолВанакен Ханс
0:4
41' ГолКрменчик Михал
0:5
67' ГолКетеларе Шарль
0:6
74' ГолБаланта Эдер
81' Желтая карточкаОдилон Коссуну
84' Желтая карточкаХамфриз Кэмерон
44
Банзен
Эйке
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
17
Дели
Симон
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
- Основной состав
-
44 Банзен ЭйкеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
65 Maxime Thiel
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
6'
0:1
19'
0:2
31'
0:3
41'
0:4
67'
0:5
74'
0:6
81'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|2 (1)
|0.33
|2.
|Берахино Сейдо
|1
|0.17
|3.
|Говеа Омар
|1
|0.17
|4.
|Воссен Йелле
|1
|0.17
|5.
|Дешахт Оливье
|1
|0.17
|6.
|Сек Ибраима
|1
|0.17
|7.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|8.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|4 (1)
|0.67
|2.
|Крменчик Михал
|3
|0.5
|3.
|Баджи Юссуф
|2
|0.33
|4.
|Дьятта Крепен
|2
|0.33
|5.
|Вормер Руд
|1
|0.17
|6.
|Баланта Эдер
|1
|0.17
|7.
|Окереке Давид
|1
|0.17
|8.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.17
|9.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|10.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|11.
|Рикка Федерико
|0
|0
|12.
|Бонавентуре Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|2.
|Говеа Омар
|2
|0
|3.
|Дешахт Оливье
|1
|0
|4.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|5.
|Опаре Даниэль
|1
|0
|6.
|Сек Ибраима
|1
|0
|7.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|8.
|Срарфи Бассем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонавентуре Деннис
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Миньоле Симон
|1
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|5.
|Дели Симон
|1
|0
|6.
|Баланта Эдер
|1
|0
|7.
|Одилон Коссуну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Брюгге
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 1:1 Зульте-Варегем
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге
Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|5.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Кортрейк
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Ройал Антверпен
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|12.
|Гент
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|13.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|14.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Генк
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.14
|4.20
|1.20
|10.00
|1.03
|2.14
|1.71
|1.97
|1.83
|1.79
|2.08
|3.25
|1.31
|1.31
|3.10
|5.10
|1.14
|1.11
|6.40
|2.45
|1.50
|1.02
|11.50
|1.28
|3.45
|1.04
|9.00
|1.01
|12.60
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|5.30
|1.17
|4.40
|1.22
|2.64
|1.54
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.64
|2.29
|1.36
|3.20
|1.27
|3.84
|1.11
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.24
|1.03
|10.70
|1.04
|4.66
|1.19
|3.83
|1.26
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.55
|2.44
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.66
|1.02
|14.11
|—
|—
|—
|—