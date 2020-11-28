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Серкль Брюгге
0:4
Перерыв

Стадион:
Генк
0'
0:1
9' Гол
Онуачу Пол
0:2
16' Гол
Ито Дзюнъя
0:3
30' Гол
Хейнен Бриан
33' Желтая карточка
Хотич Дино
0:4
38' Гол
Онуачу Пол
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
24
Марселен
Жан
3
Бейтс
Дэвид
2
Витиньо
Виктор
II
14
Ванхутт
Шарль
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
11
Мусаба
Антони
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
21
Уронен
Йере
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Серкль Брюгге
4-3-3
Генк
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 7 (1) 0.5
2. Мусаба Антони 3 0.21
3. Хотич Дино 3 (1) 0.21
4. Мбенза Гай 2 0.14
5. Азар Килиан 1 0.07
6. Витиньо Виктор II 1 0.07
7. Кануте Франк 1 0.07
8. Марселен Жан 1 0.07
9. Сомерс Тибо 1 0.07
10. Оггас Кевин 0 0
11. Таравель Жереми 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 12 (3) 0.86
2. Бонгонда Тео 8 (1) 0.57
3. Ито Дзюнъя 4 0.29
4. Дессерс Сириль 3 (2) 0.21
5. Меле Йоаким 1 0.07
6. Грошовски Патрик 1 0.07
7. Хейнен Бриан 1 0.07
8. Уронен Йере 0 0
9. Воутерс Дрис 0 0
10. Куэста Карлос 0 0
11. Муньос Даниэль 0 0
12. Ойен Люка 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Хотич Дино 3 0
3. Бьянкон Жулиан 3 0
4. Таравель Жереми 2 0
5. Азар Килиан 2 0
6. Бейтс Дэвид 2 0
7. Витиньо Виктор II 2 0
8. Сомерс Тибо 2 0
9. Лопес Леонардо 1 0
10. Угбо Ике 1 0
11. Оггас Кевин 1 0
12. Кануте Франк 1 0
13. Марселен Жан 1 0
14. Ванхутт Шарль 1 0
15. Декостере Роббе 1 0
16. Мусаба Антони 1 0
Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 2 1
2. Онуачу Пол 3 0
3. Лукуми Джон 3 0
4. Бонгонда Тео 1 1
5. Куэста Карлос 1 1
6. Уронен Йере 2 0
7. Грошовски Патрик 2 0
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Муньос Даниэль 2 0
10. Тома Бастьен 0 1
11. Куасси Эбуэ 1 0
12. Меле Йоаким 1 0
13. Артеага Херардо 1 0
14. Торстведт Кристиан 1 0
15. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 10% (2) 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 40% (8)
 Генк 15.38% (4) 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк
Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Генк: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Серкль Брюгге 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Генк 1:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:5 Генк Первый дивизион А
Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 4:0 Заявка 14 8 4 2 30 - 17 28
2. Брюгге Заявка 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 8 1 4 35 - 31 25
4. Шарлеруа Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
5. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 13 5 6 2 23 - 18 21
8. АХ Лёвен Заявка 12 5 4 3 21 - 21 19
9. Серкль Брюгге 0:4 Заявка 14 6 0 8 20 - 24 18
10. Гент Заявка 13 5 1 7 21 - 20 16
11. Остенде Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
12. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13. Эйпен Заявка 13 3 7 3 16 - 20 16
14. Мехелен Заявка 12 3 3 6 17 - 22 12
15. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 16 - 28 11
16. Сент-Трюйден Заявка 13 2 5 6 15 - 24 11
17. Васланд-Беверен Заявка 13 2 3 8 17 - 30 9
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 1 3 7 6 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Генк 4:0 Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
5. Шарлеруа Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Антверпен Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
7. Андерлехт Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге 0:4 Заявка 7 3 0 4 12 - 13 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
13. Гент Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Мехелен Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
15. Кортрейк Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Зульте-Варегем Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
18. Мускрон-Перювельз Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 4:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
2. Брюгге Заявка 6 4 1 1 17 - 5 13
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Стандард Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Серкль Брюгге 0:4 Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
9. Андерлехт Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
10. АХ Лёвен Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
11. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
12. Зульте-Варегем Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Мехелен Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 6 2 1 3 12 - 17 7
15. Остенде Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Васланд-Беверен Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
18. Сент-Трюйден Заявка 6 0 2 4 7 - 17 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Хотич Дино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ито Дзюнъя бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Генк
4.20
3.82
1.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 26.00 11.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 13.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.80 1.94
  4.20 3.82 1.85

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.75 1.25 9.20 1.03 2.11 1.73 1.86 1.94 1.70 2.15 3.05 1.35 1.27 3.55 5.40 1.13 1.07 7.00 2.08 1.70 1.01 13.00 1.33 3.15 1.09 6.50
11.00 1.00 4.55 1.15 3.72 1.24 2.34 1.57 1.88 1.92 1.57 2.56 1.28 3.68 1.20 4.33 1.07 7.20 1.04 7.70
4.32 1.24 2.52 1.56 2.12 1.77 1.90 1.98 1.66 2.30 1.53 2.61 3.06 1.40 2.67 1.51 2.28 1.68 1.90 1.98 5.51 1.16 1.51 2.66 2.67 1.51 2.15 1.75 1.87 2.01 1.57 2.50 1.43 2.95 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 2.33 1.59 1.55 2.39 1.20 4.20 1.92 1.82 1.14 5.20
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.30
3.05 1.40 2.51 1.56 1.97 1.92 1.59 2.45 1.42 2.98 1.40 3.12 1.74 2.17 1.45 2.85 1.17 5.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40
5.00 1.17 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:4 Генк онлайн

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