Серкль Брюгге
1:5
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Генк
0:1
9' ГолОнуачу Пол
0:2
16' ГолИто Дзюнъя
0:3
30' ГолХейнен Бриан
33' Желтая карточкаХотич Дино
0:4
38' ГолОнуачу Пол
1:4
51' ГолХотич Дино
62' Желтая карточкаМарселен Жан
1:5
74' ГолБонгонда Тео
24
Марселен
Жан
98
Кануте
Франк
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
9'
0:1
16'
0:2
30'
0:3
33'
38'
0:4
51'
1:4
62'
74'
1:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|7 (1)
|0.5
|2.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.29
|3.
|Мусаба Антони
|3
|0.21
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.14
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.07
|6.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.07
|7.
|Кануте Франк
|1
|0.07
|8.
|Марселен Жан
|1
|0.07
|9.
|Сомерс Тибо
|1
|0.07
|10.
|Оггас Кевин
|0
|0
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|12 (3)
|0.86
|2.
|Бонгонда Тео
|9 (1)
|0.64
|3.
|Ито Дзюнъя
|4
|0.29
|4.
|Дессерс Сириль
|3 (2)
|0.21
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.07
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.07
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.07
|8.
|Уронен Йере
|0
|0
|9.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|10.
|Куэста Карлос
|0
|0
|11.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|12.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Хотич Дино
|3
|0
|3.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|4.
|Таравель Жереми
|2
|0
|5.
|Азар Килиан
|2
|0
|6.
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|7.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|8.
|Марселен Жан
|2
|0
|9.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|10.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|11.
|Угбо Ике
|1
|0
|12.
|Оггас Кевин
|1
|0
|13.
|Кануте Франк
|1
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|15.
|Декостере Роббе
|1
|0
|16.
|Мусаба Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Онуачу Пол
|3
|0
|3.
|Лукуми Джон
|3
|0
|4.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|5.
|Куэста Карлос
|1
|1
|6.
|Уронен Йере
|2
|0
|7.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|12.
|Меле Йоаким
|1
|0
|13.
|Артеага Херардо
|1
|0
|14.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|15.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|40% (8)
|Генк
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =1 -11Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк
Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Генк: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|2.
|Брюгге
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|35 - 31
|25
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|5.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|1:5 Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|11.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 28
|11
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|5:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|1:5 Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Гент
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|2.
|Брюгге
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 5
|13
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Стандард
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Серкль Брюгге
|1:5 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|9.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 17
|7
|15.
|Остенде
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
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