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Мускрон-Перювельз
0:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Мехелен
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
8' Желтая карточка
Хочко Дени
9' Желтая карточка
Коффи Херве
0:1
23' Гол
 24'
16
Коффи
Херве
8
Onana
5
Агузуль
Саад
3
Антонов
Неманья
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
10
Бакич
Марко
22
Eric
Bocat
14
Фараж
Имад
9
Постолаки
Вирджилиу
29
Бадибанга
Бени
1
Куке
Гетан
3
Бейкер
Лукас
6
Бушири
Рокки
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
13
Joachim
Van
Damme
16
Схоофс
Роб
40
Aster
Vranckx
11
Сторм
Никола
9
William
Togui
7
Хайреманс
Джеффри
Мускрон-Перювельз
3-4-3
Мехелен
4-3-3

Ход матча

6'
0:0
8'
Хочко Дени
 
9'
Коффи Херве
 
23'
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 1 0.5
2. Агузуль Саад 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Камарго Игор 1 0.5
2. Ванлерберге Йорди 1 0.5
3. Issa Kabore 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Onana 1 0
2. Хочко Дени 1 0
3. Коффи Херве 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 1 0
2. Aster Vranckx 1 0
3. Issa Kabore 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (1)
 Мехелен 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт
Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз
Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен
Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:4 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Мехелен Лига Про Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мехелен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беерсхот-Вильрейк 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Генк 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ройал Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Мускрон-Перювельз 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Остенде 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Коффи Херве получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Хочко Дени получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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13.00 5.30 1.23

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.70 2.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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