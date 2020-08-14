Мускрон-Перювельз
0:1
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Мехелен
0:0
6' Не забитый пенальтиWilliam Togui
8' Желтая карточкаАнтонов Неманья
9' Желтая карточкаКоффи Херве
0:1
9' ПенальтиСторм Никола
47' Желтая карточкаJoachim Van Damme
48' Желтая карточкаБушири Рокки
48' Желтая карточкаБакич Марко
86' Желтая карточкаКуке Гетан
16
Коффи
Херве
8
Onana
10
Бакич
Марко
22
Eric
Bocat
14
Фараж
Имад
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
-
8 OnanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
22 Eric BocatПолузащитник
-
14 Фараж ИмадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Зека АгимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
29 Issa KaboreЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Siemen Voet
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
6'
0:0
9'
9'
0:1
48'
48'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакич Марко
|1
|0.5
|2.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Камарго Игор
|1
|0.5
|2.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.5
|3.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.5
|4.
|Issa Kabore
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Onana
|1
|0
|2.
|Бакич Марко
|1
|0
|3.
|Антонов Неманья
|1
|0
|4.
|Коффи Херве
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|2
|0
|2.
|Куке Гетан
|1
|0
|3.
|Бушири Рокки
|1
|0
|4.
|Aster Vranckx
|1
|0
|5.
|Issa Kabore
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Мехелен
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт
Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен
Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Васланд-Беверен
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ройал Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0