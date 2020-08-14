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Мускрон-Перювельз
0:1
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
William Togui
8' Желтая карточка
Антонов Неманья
9' Желтая карточка
Коффи Херве
0:1
9' Пенальти
Сторм Никола
47' Желтая карточка
Joachim Van Damme
48' Желтая карточка
Бушири Рокки
48' Желтая карточка
Бакич Марко
86' Желтая карточка
Куке Гетан
90'+6
16
Коффи
Херве
8
Onana
5
Агузуль
Саад
3
Антонов
Неманья
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
10
Бакич
Марко
22
Eric
Bocat
14
Фараж
Имад
9
Постолаки
Вирджилиу
29
Бадибанга
Бени
1
Куке
Гетан
3
Бейкер
Лукас
6
Бушири
Рокки
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
13
Joachim
Van
Damme
16
Схоофс
Роб
40
Aster
Vranckx
11
Сторм
Никола
9
William
Togui
7
Хайреманс
Джеффри
Мускрон-Перювельз
3-4-3
Мехелен
4-3-3

Ход матча

6'
0:0
William Togui
8'
Антонов Неманья
 
9'
Коффи Херве
 
9'
0:1
Сторм Никола
47'
 
Joachim Van Damme
48'
 
Бушири Рокки
48'
Бакич Марко
 
59'
 
Де Камарго Игор
Aster Vranckx
78'
Serge Tabekou
Фараж Имад
 
78'
Саглык Энес
Бадибанга Бени
 
80'
 
Кайя Онур
Сторм Никола
84'
 
Ванлерберге Йорди
William Togui
85'
Cedric Omoigui
Постолаки Вирджилиу
 
86'
 
Куке Гетан

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 1 0.5
2. Агузуль Саад 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Камарго Игор 1 0.5
2. Ванлерберге Йорди 1 0.5
3. Сторм Никола 1 (1) 0.5
4. Issa Kabore 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Onana 1 0
2. Бакич Марко 1 0
3. Антонов Неманья 1 0
4. Коффи Херве 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 2 0
2. Куке Гетан 1 0
3. Бушири Рокки 1 0
4. Aster Vranckx 1 0
5. Issa Kabore 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (1)
 Мехелен 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт
Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз
Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен
Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:4 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Мехелен Лига Про Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мехелен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беерсхот-Вильрейк 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Генк 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ройал Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Остенде 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Сторм Никола из команды Мехелен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    9'
    Коффи Херве получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Антонов Неманья получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - William Togui пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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47.00 7.50 1.08

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5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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