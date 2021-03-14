Утрехт
1:3
Конец матча
Стадион: Галгенваард
Витесс
17' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
23' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:0
41' ГолКерк Гирано
1:1
44' ГолДарфалу Усама
48' Желтая карточкаМахер Адам
51' Желтая карточкаМахи Мимаун
51' Желтая карточкаИкома Луис
54' Желтая карточкаЭлсхлягель Эрик
1:2
55' ПенальтиДарфалу Усама
1:3
58' ГолВиттек Максимилиан
79' Желтая карточкаЯнссен Виллем
83' Вторая желтая карточкаБазур Рихедли
88' Желтая карточкаУйсман Дан
90' Желтая карточкаБрюнс Томас
19
Махи
Мимаун
22
Пасвер
Ремко
36
Вруг
Патрик
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
41'
1:0
44'
1:1
48'
51'
51'
54'
55'
1:2
58'
79'
83'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 8
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|8 (1)
|0.32
|2.
|Махи Мимаун
|7
|0.28
|3.
|Керк Гирано
|5
|0.2
|4.
|Рамселар Барт
|4
|0.16
|5.
|Далмау Адриан
|3
|0.12
|6.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0.08
|7.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.08
|8.
|Элия Эльеро
|2
|0.08
|9.
|Махер Адам
|1 (1)
|0.04
|10.
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|11.
|Бауссайд Отман
|1
|0.04
|12.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|14.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.04
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.35
|2.
|Икома Луис
|8
|0.31
|3.
|Дарфалу Усама
|8 (1)
|0.31
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.19
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.15
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.08
|7.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.08
|9.
|Вруг Патрик
|2
|0.08
|10.
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|12.
|Духи Данило
|1
|0.04
|13.
|Даса Элазар
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|4
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|3.
|Махер Адам
|3
|0
|4.
|Керк Гирано
|3
|0
|5.
|Густафссон Симон
|3
|0
|6.
|Далмау Адриан
|1
|1
|7.
|Элия Эльеро
|2
|0
|8.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|9.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|10.
|Рамселар Барт
|2
|0
|11.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|12.
|Бауссайд Отман
|2
|0
|13.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Элсхлягель Эрик
|1
|0
|16.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Базур Рихедли
|5
|2
|2.
|Таннан Уссама
|6
|1
|3.
|Брюнс Томас
|6
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|6.
|Туре Идрисса
|2
|1
|7.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|13.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|14.
|Икома Луис
|1
|0
|15.
|Броя Армандо
|1
|0
|16.
|Вруг Патрик
|1
|0
|17.
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|Витесс
|15.91% (7)
|6.82% (3)
|27.27% (12)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт
Витесс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло
Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Утрехт 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 28
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|44 - 27
|51
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|53 - 27
|47
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|39 - 33
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 41
|30
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|23 - 39
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|38 - 70
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|2.
|Витесс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|3.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Витесс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|9.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров