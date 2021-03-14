0:1
15' ГолБергёйс Стивен
19' Желтая карточкаСинистерра Луис
25' Желтая карточкаВиргевер Ник
1:1
38' ГолМален Дониэлл
38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
19'
25'
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|15
|0.58
|2.
|Захави Эран
|9 (1)
|0.35
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.27
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.19
|5.
|Гётце Марио
|5
|0.19
|6.
|Гакпо Коди
|5
|0.19
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.08
|8.
|Жуниор Мауро
|2
|0.08
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|10.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.04
|11.
|Росарио Пабло
|1
|0.04
|12.
|Томас Райан
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.04
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.04
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.04
|16.
|Пиру Йоэл
|1
|0.04
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|15 (8)
|0.58
|2.
|Тоорнстра Йенс
|7
|0.27
|3.
|Линссен Брайан
|7
|0.27
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|5
|0.19
|5.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.12
|6.
|Сенеси Маркос
|3
|0.12
|7.
|Синистерра Луис
|3
|0.12
|8.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.12
|9.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.12
|10.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.04
|11.
|Кекджу Оркун
|1
|0.04
|12.
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|13.
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|14.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|15.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|4.
|Тезе Джордан
|3
|0
|5.
|Захави Эран
|2
|0
|6.
|Виргевер Ник
|2
|0
|7.
|Макс Филипп
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|9.
|Брума Арминду
|1
|0
|10.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|11.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|12.
|Гакпо Коди
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|4
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|3.
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|4.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|5.
|Фер Лерой
|2
|0
|6.
|Линссен Брайан
|2
|0
|7.
|Сенеси Маркос
|2
|0
|8.
|Синистерра Луис
|2
|0
|9.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|10.
|Марсман Ник
|1
|0
|11.
|Димерс Марк
|1
|0
|12.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|13.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|14.
|Верманн Йорди
|1
|0
|15.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|16.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|13.79% (8)
|17.24% (10)
|12.07% (7)
|20.69% (12)
|6.9% (4)
|29.31% (17)
|Фейеноорд
|9.62% (5)
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|21.15% (11)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд
Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 28
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|1:1 Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 27
|49
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|26
|13
|8
|5
|53 - 27
|47
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|25
|9
|11
|5
|39 - 31
|38
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 41
|30
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|23 - 39
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|38 - 70
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|2.
|Витесс
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|3.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 18
|22
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|9.
|Витесс
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|10.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
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