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  3. Голландия
ПСВ
1:1
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
15' Гол
Бергёйс Стивен
19' Желтая карточка
Синистерра Луис
25' Желтая карточка
Виргевер Ник
1:1
38' Гол
Мален Дониэлл
81' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
90' Желтая карточка
Сенеси Маркос
90'+4
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
28
Боскальи
Оливье
4
Виргевер
Ник
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
22
Гертрейда
Лютсхарел
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
15
Маласиа
Тирелл
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
17
Синистерра
Луис
ПСВ
4-4-2
Фейеноорд
3-4-3

Ход матча

15'
0:1
Бергёйс Стивен
(Синистерра Луис)
19'
 
Синистерра Луис
25'
Виргевер Ник
 
38'
Мален Дониэлл
(Гётце Марио)
1:1
46'
Тезе Джордан
Виргевер Ник
 
46'
Мадуэке Нони
Гакпо Коди
 
72'
 
Хапс Ридгесиано
Синистерра Луис
81'
 
Маласиа Тирелл
87'
Вертессен Йорбе
Захави Эран
 
90'
 
Сенеси Маркос

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 15 0.58
2. Захави Эран 9 (1) 0.35
3. Мадуэке Нони 7 0.27
4. Макс Филипп 5 (2) 0.19
5. Гётце Марио 5 0.19
6. Гакпо Коди 5 0.19
7. Ихаттарен Мохаммед 2 0.08
8. Жуниор Мауро 2 0.08
9. Боскальи Оливье 2 0.08
10. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.04
11. Росарио Пабло 1 0.04
12. Томас Райан 1 0.04
13. Сангаре Ибрахим 1 0.04
14. Файн Адриан 1 0.04
15. Ромеро Максимильяно 1 0.04
16. Пиру Йоэл 1 0.04
17. Тезе Джордан 0 0
18. Вертессен Йорбе 0 0
19. Ледесма Ричард 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 15 (8) 0.58
2. Тоорнстра Йенс 7 0.27
3. Линссен Брайан 7 0.27
4. Гертрейда Лютсхарел 5 0.19
5. Димерс Марк 3 (1) 0.12
6. Сенеси Маркос 3 0.12
7. Синистерра Луис 3 0.12
8. Хапс Ридгесиано 3 0.12
9. Йоргенсен Николай 3 0.12
10. Нарсинг Лусиано 1 0.04
11. Кекджу Оркун 1 0.04
12. Боттегин Эрик 1 0.04
13. Баннис Науфаль 1 0.04
14. Тейшейра Жоау 0 0
15. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Сангаре Ибрахим 5 0
3. Дюмфрис Дензел 4 0
4. Тезе Джордан 3 0
5. Захави Эран 2 0
6. Виргевер Ник 2 0
7. Макс Филипп 2 0
8. Гутьеррес Эрик 2 0
9. Брума Арминду 1 0
10. Боскальи Оливье 1 0
11. Мален Дониэлл 1 0
12. Гакпо Коди 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 4 0
2. Тоорнстра Йенс 3 0
3. Бергёйс Стивен 3 0
4. Сенеси Маркос 3 0
5. Кекджу Оркун 1 1
6. Фер Лерой 2 0
7. Линссен Брайан 2 0
8. Синистерра Луис 2 0
9. Маласиа Тирелл 2 0
10. Боттегин Эрик 1 0
11. Марсман Ник 1 0
12. Димерс Марк 1 0
13. Хапс Ридгесиано 1 0
14. Ниукоп Барт 1 0
15. Верманн Йорди 1 0
16. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 13.56% (8) 16.95% (10) 13.56% (8) 20.34% (12) 6.78% (4) 28.81% (17)
 Фейеноорд 11.32% (6) 13.21% (7) 16.98% (9) 16.98% (9) 20.75% (11) 20.75% (11)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс
Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд
Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ Заявка 26 16 7 3 59 - 28 55
3. АЗ Алкмаар Заявка 26 15 7 4 61 - 38 52
4. Витесс Заявка 26 16 3 7 44 - 27 51
5. Фейеноорд Заявка 26 13 8 5 53 - 27 47
6. Гронинген Заявка 26 12 7 7 33 - 28 43
7. Утрехт Заявка 25 9 10 6 39 - 33 37
8. Твенте Заявка 26 9 9 8 41 - 37 36
9. Хераклес Заявка 26 10 5 11 30 - 39 35
10. Фортуна Ситтард Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
11. Херенвен Заявка 26 8 9 9 36 - 38 33
12. Спарта Роттердам Заявка 26 8 6 12 36 - 41 30
13. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
14. Ваалвейк Заявка 26 5 8 13 23 - 39 23
15. ВВВ-Венло Заявка 26 6 4 16 38 - 70 22
16. Виллем II Заявка 26 5 6 15 31 - 56 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 2 9 15 21 - 55 15
18. Эммен Заявка 26 2 8 16 23 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
2. Витесс Заявка 13 10 2 1 23 - 8 32
3. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
4. АЗ Алкмаар Заявка 13 8 2 3 29 - 18 26
5. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
6. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. Спарта Роттердам Заявка 13 3 3 7 22 - 25 12
16. ВВВ-Венло Заявка 13 3 3 7 17 - 36 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 13 6 4 3 24 - 19 22
5. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
6. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7. Витесс Заявка 13 6 1 6 21 - 19 19
8. Спарта Роттердам Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
9. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
10. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
15. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 13 1 4 8 6 - 21 7
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.73 4.34 4.76
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.40 4.65
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 1.12 15.00
  2.96 1.81 6.38

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.45 1.15 3.36 1.33 2.39 1.60 1.90 2.00 1.56 2.49 1.33 3.32 1.21 4.46 1.10 6.95
5.35 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.12 1.72 1.76 2.30 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.50
13.00 1.01 5.60 1.12 10.50 1.05 1.12 5.55 1.76 2.00 1.90 1.90 1.35 3.05 1.08 7.00 1.07 7.50 1.15 5.55 1.12 6.50 1.03 17.00 1.02 17.00
5.92 1.15 2.05 1.83 1.70 2.23 1.35 3.36 2.50 1.57 2.02 1.85 1.75 2.16 1.47 2.78 1.54 2.56 1.26 4.06 1.11 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.35 1.28 2.08 1.75 1.50 2.50 1.25 3.94
4.25 1.22 2.91 1.41 1.72 2.12 1.31 3.45 1.20 4.40
3.60 1.25 2.42 1.44 2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.03 14.00 1.02 17.00
2.87 1.43 2.26 1.67 1.75 2.14 1.74 2.14 1.45 2.83 1.16 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.80 1.18 2.69 1.47 1.83 1.97 1.45 2.75
5.50 1.15 4.20 1.23 2.09 1.74 1.56 2.43 1.36 3.15
2.18 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.53
1.14 5.20
Букмекер Да Нет
3.54 1.30
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
2.48 1.51
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