0:1
15' ГолБергёйс Стивен
19' Желтая карточкаСинистерра Луис
25' Желтая карточкаВиргевер Ник
1:1
38' ГолМален Дониэлл
81' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
90' Желтая карточкаСенеси Маркос
38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Aliou Balde
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
19'
25'
38'
1:1
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|15
|0.58
|2.
|Захави Эран
|9 (1)
|0.35
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.27
|4.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.19
|5.
|Гётце Марио
|5
|0.19
|6.
|Гакпо Коди
|5
|0.19
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.08
|8.
|Жуниор Мауро
|2
|0.08
|9.
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|10.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.04
|11.
|Росарио Пабло
|1
|0.04
|12.
|Томас Райан
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.04
|14.
|Файн Адриан
|1
|0.04
|15.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.04
|16.
|Пиру Йоэл
|1
|0.04
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Вертессен Йорбе
|0
|0
|19.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|15 (8)
|0.58
|2.
|Тоорнстра Йенс
|7
|0.27
|3.
|Линссен Брайан
|7
|0.27
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|5
|0.19
|5.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.12
|6.
|Сенеси Маркос
|3
|0.12
|7.
|Синистерра Луис
|3
|0.12
|8.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.12
|9.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.12
|10.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.04
|11.
|Кекджу Оркун
|1
|0.04
|12.
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|13.
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|14.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|15.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|4.
|Тезе Джордан
|3
|0
|5.
|Захави Эран
|2
|0
|6.
|Виргевер Ник
|2
|0
|7.
|Макс Филипп
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|9.
|Брума Арминду
|1
|0
|10.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|11.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|12.
|Гакпо Коди
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|4
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|3.
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|4.
|Сенеси Маркос
|3
|0
|5.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|6.
|Фер Лерой
|2
|0
|7.
|Линссен Брайан
|2
|0
|8.
|Синистерра Луис
|2
|0
|9.
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|10.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|11.
|Марсман Ник
|1
|0
|12.
|Димерс Марк
|1
|0
|13.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|14.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|15.
|Верманн Йорди
|1
|0
|16.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|13.56% (8)
|16.95% (10)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|6.78% (4)
|28.81% (17)
|Фейеноорд
|11.32% (6)
|13.21% (7)
|16.98% (9)
|16.98% (9)
|20.75% (11)
|20.75% (11)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 4:2 Фейеноорд Гронинген 0:0 Фейеноорд Твенте 2:2 Фейеноорд
Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 28
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|44 - 27
|51
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|53 - 27
|47
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|39 - 33
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 41
|30
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|23 - 39
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|38 - 70
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|2.
|Витесс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|3.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Витесс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|9.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
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