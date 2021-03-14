ПЕК Зволле
0:2
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Аякс
0:1
28' ГолНерес Давид
0:2
38' ГолТальяфико Николас
62' Желтая карточкаХюйбертс Дин
90' Желтая карточкаАлле Себастьян
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bert Konterman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 АнтониНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
28'
0:1
38'
0:2
62'
80'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.23
|2.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.12
|3.
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.12
|4.
|Леманс Клинт
|3
|0.12
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.12
|6.
|Накаяма Юта
|2
|0.08
|7.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|8.
|Ван Полен Брам
|2
|0.08
|9.
|Саймак Мустафа
|2
|0.08
|10.
|Лам Томас
|2 (1)
|0.08
|11.
|Дрост Йеспер
|1
|0.04
|12.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.04
|13.
|Клемент Пелле
|1
|0.04
|14.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|15.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|16.
|Паал Кеннет
|0
|0
|17.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|12 (6)
|0.48
|2.
|Антони
|8
|0.32
|3.
|Классен Дэви
|8 (1)
|0.32
|4.
|Траоре Лассина
|7
|0.28
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.28
|6.
|Алле Себастьян
|6
|0.24
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.24
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.2
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.12
|10.
|Нерес Давид
|3
|0.12
|11.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.12
|12.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.08
|13.
|Броббей Брайан
|2
|0.08
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.08
|15.
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|16.
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|17.
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|18.
|Клейбер Шон
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
|20.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|3
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|6
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Клемент Пелле
|0
|1
|9.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|10.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|11.
|Паал Кеннет
|1
|0
|12.
|Леманс Клинт
|1
|0
|13.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|14.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|1
|5.
|Алле Себастьян
|2
|0
|6.
|Классен Дэви
|2
|0
|7.
|Шуурс Перр
|2
|0
|8.
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|9.
|Тадич Душан
|1
|0
|10.
|Антони
|1
|0
|11.
|Клейбер Шон
|1
|0
|12.
|Онана Андре
|1
|0
|13.
|Нерес Давид
|1
|0
|14.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|6.45% (2)
|0
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|38.71% (12)
|16.13% (5)
|Аякс
|15.58% (12)
|14.29% (11)
|19.48% (15)
|12.99% (10)
|14.29% (11)
|23.38% (18)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =9 -7Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле
Аякс Последние 20 матчей: +17 =3 -0Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|78 - 19
|63
|2.
|ПСВ
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 28
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|44 - 27
|51
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|53 - 27
|47
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|39 - 33
|37
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 41
|30
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|33 - 42
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|23 - 39
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|38 - 70
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|2.
|Витесс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|3.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Витесс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|9.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
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