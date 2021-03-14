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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:2
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
28' Гол
Нерес Давид
0:2
38' Гол
Тальяфико Николас
62' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
90' Желтая карточка
Алле Себастьян
90'+5
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
23
Рейндерс
Элиано
6
Саймак
Мустафа
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
ПЕК Зволле
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Нерес Давид
(Гравенберх Райан)
38'
0:2
Тальяфико Николас
(Тадич Душан)
46'
 
Клейбер Шон
Ренсх Девайн
46'
 
Идрисси Уссама
Нерес Давид
62'
Хюйбертс Дин
 
64'
Ферай Иммануэль
Мисиджан Вирджил
 
64'
Тедич Слободан
Бёйтинк Томас
 
68'
 
Эккеленкамп Юрген
Тальяфико Николас
74'
Клемент Пелле
Хюйбертс Дин
 
74'
Ван Дёйнен Майк
Бенсон Манюэль
 
74'
 
Кудус Мохаммед
Классен Дэви
80'
 
Антони
Тадич Душан
90'
 
Алле Себастьян

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.23
2. Рейндерс Элиано 3 0.12
3. Мисиджан Вирджил 3 0.12
4. Леманс Клинт 3 0.12
5. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.12
6. Накаяма Юта 2 0.08
7. Бёйтинк Томас 2 0.08
8. Ван Полен Брам 2 0.08
9. Саймак Мустафа 2 0.08
10. Лам Томас 2 (1) 0.08
11. Дрост Йеспер 1 0.04
12. Ферай Иммануэль 1 0.04
13. Клемент Пелле 1 0.04
14. Бенсон Манюэль 0 0
15. Ван Вермескеркен Саи 0 0
16. Паал Кеннет 0 0
17. Тедич Слободан 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 12 (6) 0.48
2. Антони 8 0.32
3. Классен Дэви 8 (1) 0.32
4. Траоре Лассина 7 0.28
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.28
6. Алле Себастьян 6 0.24
7. Промес Куинси 6 (1) 0.24
8. Лабьяд Закария 5 0.2
9. Гравенберх Райан 3 0.12
10. Нерес Давид 3 0.12
11. Эккеленкамп Юрген 3 0.12
12. Кудус Мохаммед 2 0.08
13. Броббей Брайан 2 0.08
14. Мартинес Лисандро 2 0.08
15. Тальяфико Николас 1 0.04
16. Блинд Дэйли 1 0.04
17. Шуурс Перр 1 0.04
18. Клейбер Шон 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0
20. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 3 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 3 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Клемент Пелле 0 1
9. Дрост Йеспер 1 0
10. Мисиджан Вирджил 1 0
11. Паал Кеннет 1 0
12. Леманс Клинт 1 0
13. Рейндерс Элиано 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Альварес Эдсон 1 1
5. Алле Себастьян 2 0
6. Классен Дэви 2 0
7. Шуурс Перр 2 0
8. Кудус Мохаммед 2 0
9. Тадич Душан 1 0
10. Антони 1 0
11. Клейбер Шон 1 0
12. Онана Андре 1 0
13. Нерес Давид 1 0
14. Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 6.45% (2) 0 16.13% (5) 22.58% (7) 38.71% (12) 16.13% (5)
 Аякс 15.58% (12) 14.29% (11) 19.48% (15) 12.99% (10) 14.29% (11) 23.38% (18)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле
Аякс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс
Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Аякс 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:4 Аякс Эредивизие
ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 25 20 3 2 78 - 19 63
2. ПСВ Заявка 26 16 7 3 59 - 28 55
3. АЗ Алкмаар Заявка 26 15 7 4 61 - 38 52
4. Витесс Заявка 26 16 3 7 44 - 27 51
5. Фейеноорд Заявка 26 13 8 5 53 - 27 47
6. Гронинген Заявка 26 12 7 7 33 - 28 43
7. Утрехт Заявка 25 9 10 6 39 - 33 37
8. Твенте Заявка 26 9 9 8 41 - 37 36
9. Хераклес Заявка 26 10 5 11 30 - 39 35
10. Фортуна Ситтард Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
11. Херенвен Заявка 26 8 9 9 36 - 38 33
12. Спарта Роттердам Заявка 26 8 6 12 36 - 41 30
13. ПЕК Зволле Заявка 26 5 11 10 33 - 42 26
14. Ваалвейк Заявка 26 5 8 13 23 - 39 23
15. ВВВ-Венло Заявка 26 6 4 16 38 - 70 22
16. Виллем II Заявка 26 5 6 15 31 - 56 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 2 9 15 21 - 55 15
18. Эммен Заявка 26 2 8 16 23 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
2. Витесс Заявка 13 10 2 1 23 - 8 32
3. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
4. АЗ Алкмаар Заявка 13 8 2 3 29 - 18 26
5. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
6. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. Спарта Роттердам Заявка 13 3 3 7 22 - 25 12
16. ВВВ-Венло Заявка 13 3 3 7 17 - 36 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 10 2 1 40 - 7 32
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 13 6 4 3 24 - 19 22
5. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
6. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7. Витесс Заявка 13 6 1 6 21 - 19 19
8. Спарта Роттердам Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
9. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
10. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
15. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 13 1 4 8 6 - 21 7
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  11.00 7.30 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 11.50 7.30 1.21
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 10.50 1.07
  34.40 11.96 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.50 1.07 4.74 1.19 3.32 1.33 2.42 1.56 1.98 1.92 1.61 2.32 1.39 2.98 1.25 4.00
7.50 1.05 6.85 1.08 3.62 1.27 3.00 1.39 2.18 1.76 1.73 2.11 1.49 2.54 1.26 3.54 1.19 4.10 1.07 6.45
7.60 1.09 10.50 1.05 1.32 3.20 1.03 14.00 1.02 17.00 1.98 1.83 1.07 7.50 1.05 10.50 1.13 5.40 1.10 6.25 1.03 14.00 1.02 17.00 1.01 11.00
7.85 1.10 2.40 1.60 1.96 1.90 1.49 2.68 1.32 3.48 1.93 1.93 1.67 2.25 1.42 2.93 1.71 2.19 1.55 2.51 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.24 1.22 2.45 1.55 1.75 2.11 1.37 3.10
5.15 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52
3.75 1.25 2.55 1.47 1.66 1.77 1.31 3.25 1.17 4.70 1.03 14.00 1.02 17.00
3.32 1.33 2.73 1.47 2.12 1.74 1.66 2.25 1.57 2.42 1.33 3.34 1.48 2.76
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
6.95 1.10 3.38 1.32 2.28 1.64 1.69 2.17 1.40 2.95
5.75 1.14 2.59 1.50 1.94 1.86 1.53 2.48 1.24 4.05
2.60 1.47 1.96 1.79 1.53 2.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.05
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.88 1.42
2.90 1.38
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:2 Аякс онлайн

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