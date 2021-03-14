ВВВ-Венло
1:3
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Фортуна Ситтард
0:1
10' ГолСемеду Лисандру
46' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
1:1
54' ГолЯкумакис Георгиос
1:2
59' ГолСёнтьенс Матс
1:3
66' ГолФлемминг Зиан
78' Желтая карточкаПост Данни
89' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
90' Желтая карточкаАриас Яфар
38
Гувара
Леон
15
Янссен
Симон
12
Джон
Джошуа
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Амьо ГрегуарЗащитник
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
Ход матча
10'
0:1
54'
59'
1:2
66'
1:3
78'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
0 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|24 (8)
|0.92
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.15
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.08
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.08
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.08
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.04
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.04
|8.
|Донис Христос
|1
|0.04
|9.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|10.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|11.
|Пост Данни
|0
|0
|12.
|Кум Кристиан
|0
|0
|13.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|14.
|Румер Якюро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|8
|0.31
|2.
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.31
|3.
|Семеду Лисандру
|7
|0.27
|4.
|Кокс Джордж
|5
|0.19
|5.
|Сёнтьенс Матс
|5 (2)
|0.19
|6.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.08
|7.
|Ринстра Бен
|2
|0.08
|8.
|Тирпан Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|10.
|Самбу Бассала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|7
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|2
|5.
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Ариас Яфар
|1
|0
|16.
|Деккер Тристан
|1
|0
|17.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|7
|0
|2.
|Янссен Рул
|6
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|0
|4.
|Флемминг Зиан
|4
|0
|5.
|Рота Лазарос
|4
|0
|6.
|Ринстра Бен
|3
|0
|7.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|8.
|Семеду Лисандру
|2
|0
|9.
|Кокс Джордж
|2
|0
|10.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|11.
|Ван Осх Яник
|1
|0
|12.
|Ях Ярослав
|1
|0
|13.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|14.
|Сметс Йоррит
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|37.84% (14)
|Фортуна Ситтард
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =2 -11ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +9 =2 -9Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Фортуна Ситтард: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фортуна Ситтард Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:5 ВВВ-Венло Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 2:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 28
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|1:1 Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 27
|49
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|26
|13
|8
|5
|53 - 27
|47
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|25
|9
|11
|5
|39 - 31
|38
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 41
|30
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|23 - 39
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|38 - 70
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|2.
|Витесс
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|3.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 18
|22
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|9.
|Витесс
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|10.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
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