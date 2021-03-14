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ВВВ-Венло
1:3
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
0:1
10' Гол
Семеду Лисандру
46' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
1:1
54' Гол
Якумакис Георгиос
1:2
59' Гол
Сёнтьенс Матс
1:3
66' Гол
Флемминг Зиан
78' Желтая карточка
Пост Данни
89' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
90' Желтая карточка
Ариас Яфар
90'+5
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
44
Да
Грака
Кристофер
3
Свинкелс
Арьян
38
Гувара
Леон
37
Шабани
Меритан
6
Пост
Данни
15
Янссен
Симон
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
8
Флемминг
Зиан
23
Ринстра
Бен
7
Семеду
Лисандру
9
Полтер
Себастьян
10
Сёнтьенс
Матс
ВВВ-Венло
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Семеду Лисандру
(Сёнтьенс Матс)
46'
Румер Якюро
Янссен Симон
 
46'
Torino Hunte
Шабани Меритан
 
46'
Якумакис Георгиос
 
54'
Якумакис Георгиос
1:1
59'
1:2
Сёнтьенс Матс
66'
1:3
Флемминг Зиан
(Семеду Лисандру)
70'
Свинкелс Арьян
Гувара Леон
 
70'
Кум Кристиан
Ариас Яфар
 
77'
Донис Анастасиос
Джон Джошуа
 
78'
Пост Данни
 
81'
 
Ван ден Бёйс Дарио
Теки Тесфальдет
81'
 
Ханссон Эмиль
Полтер Себастьян
89'
 
Сёнтьенс Матс
90'
Ариас Яфар
 
90'
 
Мутуссами Самуэль
Семеду Лисандру

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 24 (8) 0.92
2. Ариас Яфар 4 0.15
3. Ван Крой Вито 2 0.08
4. Линторст Эверт 2 0.08
5. Torino Hunte 2 0.08
6. Джон Джошуа 1 0.04
7. Хуппертс Гуус 1 0.04
8. Донис Христос 1 0.04
9. Машаш Зинедин 0 0
10. Пахоник Тобиас 0 0
11. Пост Данни 0 0
12. Кум Кристиан 0 0
13. Шефер Штеффен 0 0
14. Румер Якюро 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 8 0.31
2. Полтер Себастьян 8 (1) 0.31
3. Семеду Лисандру 7 0.27
4. Кокс Джордж 5 0.19
5. Сёнтьенс Матс 5 (2) 0.19
6. Ханссон Эмиль 2 0.08
7. Ринстра Бен 2 0.08
8. Тирпан Микаэль 1 0.04
9. Теки Тесфальдет 0 0
10. Самбу Бассала 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 7 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 2
5. Якумакис Георгиос 3 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Ариас Яфар 1 0
16. Деккер Тристан 1 0
17. Линторст Эверт 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 7 0
2. Янссен Рул 6 0
3. Анга-Лётшер Мартин 4 0
4. Флемминг Зиан 4 0
5. Рота Лазарос 4 0
6. Ринстра Бен 3 0
7. Полтер Себастьян 1 1
8. Семеду Лисандру 2 0
9. Кокс Джордж 2 0
10. Ниняй Бранислав 1 0
11. Ван Осх Яник 1 0
12. Ях Ярослав 1 0
13. Теки Тесфальдет 1 0
14. Сметс Йоррит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 8.11% (3) 16.22% (6) 8.11% (3) 13.51% (5) 16.22% (6) 37.84% (14)
 Фортуна Ситтард 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5) 21.05% (8) 13.16% (5) 18.42% (7)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =2 -11
ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Фортуна Ситтард: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фортуна Ситтард Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:5 ВВВ-Венло Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 2:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ 1:1 Заявка 26 16 7 3 59 - 28 55
3. АЗ Алкмаар Заявка 26 15 7 4 61 - 38 52
4. Витесс 1:1 Заявка 26 15 4 7 42 - 27 49
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 26 13 8 5 53 - 27 47
6. Гронинген Заявка 26 12 7 7 33 - 28 43
7. Утрехт 1:1 Заявка 25 9 11 5 39 - 31 38
8. Твенте Заявка 26 9 9 8 41 - 37 36
9. Хераклес Заявка 26 10 5 11 30 - 39 35
10. Фортуна Ситтард Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
11. Херенвен Заявка 26 8 9 9 36 - 38 33
12. Спарта Роттердам Заявка 26 8 6 12 36 - 41 30
13. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
14. Ваалвейк Заявка 26 5 8 13 23 - 39 23
15. ВВВ-Венло Заявка 26 6 4 16 38 - 70 22
16. Виллем II Заявка 26 5 6 15 31 - 56 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 2 9 15 21 - 55 15
18. Эммен Заявка 26 2 8 16 23 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:1 Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
2. Витесс 1:1 Заявка 13 10 2 1 23 - 8 32
3. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
4. АЗ Алкмаар Заявка 13 8 2 3 29 - 18 26
5. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
6. Фейеноорд 1:1 Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
7. Утрехт 1:1 Заявка 14 5 7 2 22 - 18 22
8. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. Спарта Роттердам Заявка 13 3 3 7 22 - 25 12
16. ВВВ-Венло Заявка 13 3 3 7 17 - 36 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ 1:1 Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 13 6 4 3 24 - 19 22
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
6. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7. Спарта Роттердам Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
8. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
9. Витесс 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
10. Утрехт 1:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
15. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 13 1 4 8 6 - 21 7
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.34 4.15 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.74 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.20 1.30
  12.54 4.84 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.02 6.05 1.13 3.70 1.28 2.75 1.45 2.09 1.77 1.66 2.48 1.34 3.24 1.18 4.84 1.09 7.10
11.50 1.01 10.50 1.02 4.55 1.19 3.38 1.32 2.23 1.73 1.68 2.19 1.43 2.74 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
14.50 0.00 9.50 1.03 3.75 1.25 2.62 1.45 1.67 2.12 1.95 1.85 1.27 3.55 2.62 1.45 1.70 2.08 1.42 2.75 1.05 7.00 1.07 12.00 1.01 14.00
4.57 1.22 3.15 1.38 2.50 1.57 1.88 2.00 1.61 2.40 1.41 3.03 1.95 1.93 1.68 2.28 1.52 2.63 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.97 1.42 1.84 1.96 1.36 3.15 1.15 5.35
3.32 1.33 2.26 1.64 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.30 1.30 2.15 1.65 1.17 4.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.03 14.00 1.03 14.00
2.94 1.42 2.41 1.59 1.88 1.99 1.53 2.55 1.85 2.01 1.53 2.56 1.21 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.20 1.67 1.78 2.09 1.39 3.13
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05
3.15 1.31 1.83 1.91 1.38 2.90 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.41
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
3.72 1.26
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.58 1.50
2.90 1.39
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