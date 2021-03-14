  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
1:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Метц
0'
8' Желтая карточка
Гради Жонатан
1:0
13' Гол
Клаусс Джонатан
19' Желтая карточка
Айдара Массадио
1:1
27' Пенальти
Вагнер да Силва
35'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
8
Фофана
Секо
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
30
Кайяр
Марк-Орель
6
Фофана
Мамаду
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
27
Вагнер
да
Силва
10
Булая
Фарид
Ланс
3-4-1-2
Метц
3-1-4-2

Ход матча

8'
Гради Жонатан
 
13'
Клаусс Джонатан
1:0
19'
Айдара Массадио
 
27'
1:1
Вагнер да Силва

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.31
2. Сотока Флорьян 8 (2) 0.28
3. Мюинга Арно 6 0.21
4. Ганаго Игнатиус 5 0.17
5. Банса Саймон 4 0.14
6. Клаусс Джонатан 2 0.07
7. Дукуре Шейк 2 0.07
8. Медина Факундо 2 0.07
9. Фофана Секо 1 0.03
10. Силла Иссиага 1 0.03
11. Кошта Давид 1 0.03
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Маурисио Тони 0 0
14. Айдара Массадио 0 0
15. Жан Корентин 0 0
16. Гради Жонатан 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.21
2. Булая Фарид 5 0.17
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.14
4. Нгетт Опа 3 0.1
5. Яд Папа Ндиага 2 0.07
6. Гуйе Ламин 2 0.07
7. Делен Тома 2 0.07
8. Вагнер да Силва 2 (1) 0.07
9. Сарр Пап 2 0.07
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 8 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Баде Луак 6 1
4. Медина Факундо 7 0
5. Дукуре Шейк 7 0
6. Сотока Флорьян 5 0
7. Айдара Массадио 4 0
8. Банса Саймон 4 0
9. Фортес Стивен 3 0
10. Маурисио Тони 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 7 0
3. Куяте Кики 6 0
4. Булая Фарид 5 0
5. Бойе Джон 3 1
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Укидья Александр 2 1
10. Пажо Венсан 3 0
11. Юдоль Матьё 1 1
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Эмброуз Тьерри 2 0
15. Сарр Пап 2 0
16. Бронн Дилан 2 0
17. Яд Папа Ндиага 2 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 20% (8)
 Метц 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Red Star1 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон
Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц
Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц

Последние игры между собой

Ланс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Метц: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Метц 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Метц Кубок лиги
Ланс 2:0 Метц Кубок Ланс 1:0 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ланс Лига 2 Метц 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 3:2 Метц Лига 2 Ланс 0:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Ланс Лига 2 Метц 1:2 Ланс Лига 2 Ланс 0:1 Метц Лига 2 Ланс 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Ланс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс 1:1 Заявка 29 12 9 8 43 - 40 45
7. Метц 1:1 Заявка 29 11 9 9 34 - 28 42
8. Ренн 1:0 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
9. Монпелье Заявка 29 11 8 10 45 - 48 41
10. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
11. Ницца 0:0 Заявка 29 10 6 13 35 - 40 36
12. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
13. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
14. Бордо 0:0 Заявка 29 9 7 13 28 - 34 34
15. Страсбург 0:1 Заявка 29 9 6 14 36 - 42 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян 0:0 Заявка 29 7 7 15 34 - 52 28
18. Ним Заявка 29 7 5 17 28 - 55 26
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон 0:0 Заявка 29 2 10 17 19 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
8. Ланс 1:1 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
9. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Лорьян 0:0 Заявка 15 6 2 7 21 - 26 20
11. Метц 1:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Бордо 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца 0:0 Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон 0:0 Заявка 15 0 7 8 4 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс 1:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
7. Ницца 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
9. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
10. Ренн 1:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Страсбург 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
14. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
15. Бордо 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон 0:0 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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  • Первый тайм
  • 30'
  • 30'
  • 29'
  • Офсайд
    29'
  • 28'
    Метц контролирует мяч.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Вагнер из команды Метц забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    26'
    ПЕНАЛЬТИ - Медина Факундо из команды Ланс привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Маига Хабиб.
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Метц контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Метц: 43%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья свистит. Пап Матар Сарр атаковал сзади соперника. Это Мюинга Арно заработал своей команде штрафной
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Сотока Флорьян задерживает мяч рукой
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Фофана Секо из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Метц: 42%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    19'
    Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Безумный фол. Айдара Массадио грубо играет против соперника. Пострадал Маига Хабиб
  • 19'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 17'
    Делен Тома из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 65%, Метц: 35%.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ланс контролирует мяч.
  • 14'
    Метц контролирует мяч.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л Клаусс Джонатан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    12'
    Пажо Венсан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Сотока Флорьян пострадал.
  • 12'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 11'
    Каюзак Янник из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Метц: 36%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Пажо Венсан нанес удар головой, но Лека Жан-Луи спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    9'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 9'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!
  • 8'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    8'
    Гради Жонатан получает желтую карточку за нырок
  • Фол, нарушение
    8'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Гради Жонатан нырнул в штрафной. Спорно!
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Медина Факундо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 63%, Метц: 37%.
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    4'
    Маига Хабиб из команды Метц в офсайде
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флорьян из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Вагнер
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ланс 74.5% (105)
X 19.1% (27)
Метц 6.4% (9)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Метц
2.02
5.38
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.02 3.52 4.24
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.50 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.10 12.00
  1.29 5.38 12.43

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.08 3.60 1.29 2.44 1.56 1.84 2.11 1.45 2.78 1.25 3.98 1.14 5.75 1.05 10.00
7.60 1.05 6.50 1.10 2.86 1.40 2.08 1.75 1.64 2.40 1.32 3.38 1.20 4.40 1.05 7.40 1.03 8.40
7.90 1.05 6.90 1.12 5.10 1.16 3.90 1.25 1.89 2.11 2.10 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.10 6.80 1.02 17.00 1.02 17.00 0.00 23.00
8.03 1.11 2.76 1.48 2.40 1.61 3.97 1.27 2.59 1.53 2.08 1.81 1.80 2.09 1.51 2.64 1.20 4.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.14 1.71 1.45 2.77 1.21 4.28 1.07 8.60
2.65 1.48 1.68 2.19 1.35 3.20 1.08 7.40 1.06 9.30
1.59 2.35 1.85 1.95 1.24 4.00 1.14 5.55 1.02 17.00 1.01 21.00
2.51 1.56 2.06 1.83 1.59 2.45 1.39 3.14 1.72 2.20 1.44 2.91 1.16 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.72 1.46 1.71 2.14 1.34 3.24 1.14 5.60
3.38 1.32 2.15 1.70 1.54 2.48 1.17 5.00 1.12 5.90
2.33 1.63 1.57 2.45 1.21 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.69
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
3.80 1.22
Где смотреть матч Ланс 1:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 1:1 Метц

Исход игры
Ланс
73.8% (107)
Ничья
20% (29)
Метц
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Ланс
43.4% (63)
1:0 Ланс
24.1% (35)
1:1 Ничья
15.2% (22)
2:0 Ланс
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
2.8% (4)
0:1 Метц
2.1% (3)
3:2 Ланс
1.4% (2)
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