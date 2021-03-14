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Монако
 
Позже

Стадион:
Лилль
40
Лекомт
Бенжамен
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
12
Кайо
Энрике
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
22
Веа
Тимоти
Монако
3-4-3
Лилль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 13 0.46
2. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.46
3. Диоп Софьян 6 0.21
4. Марипан Гильермо 5 0.18
5. Головин Александр 4 0.14
6. Йоветич Стеван 3 0.11
7. Дисаси Аксель 3 0.11
8. Желсон Мартиньш 2 0.07
9. Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.32
2. Дэвид Джонатан 9 0.32
3. Язиджи Юсуф 7 0.25
4. Бамба Джонатан 6 0.21
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.14
6. Араужо Луис 3 0.11
7. Фонте Жозе 3 0.11
8. Веа Тимоти 3 0.11
9. Саншеш Ренату 1 0.04
10. Челик Зеки 1 0.04
11. Брадарич Домагой 1 0.04
12. Шека 0 0
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Чуамени Орельен 6 1
3. Дисаси Аксель 3 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Фолланд Кевин 3 0
7. Марипан Гильермо 3 0
8. Желсон Мартиньш 3 0
9. Дьятта Крепен 3 0
10. Жеббель Виллем 3 0
11. Фабрегас Сеск 2 0
12. Сидибе Джибриль 2 0
13. Бен-Йеддер Виссам 2 0
14. Балло-Туре Фоде 2 0
15. Пеллегри Пьетро 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Лекомт Бенжамен 1 0
20. Головин Александр 1 0
21. Флорентину 1 0
22. Бьянкон Жулиан 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 14.29% (8) 14.29% (8) 10.71% (6) 21.43% (12) 17.86% (10) 21.43% (12)
 Лилль 4.26% (2) 19.15% (9) 12.77% (6) 23.4% (11) 12.77% (6) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако
Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ
Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль
Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль

Последние игры между собой

Монако: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лилль 2:1 Монако Лига 1 Монако 5:1 Лилль Лига 1 Монако 0:3 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 Монако Лига 1
Монако 0:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс 2:2 Заявка 29 12 9 8 44 - 41 45
7. Метц 2:2 Заявка 29 11 9 9 35 - 29 42
8. Ренн 1:0 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
9. Монпелье Заявка 29 11 8 10 45 - 48 41
10. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
11. Бордо 3:0 Заявка 29 10 6 13 31 - 34 36
12. Ницца 1:1 Заявка 29 10 6 13 36 - 41 36
13. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
14. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
15. Страсбург 0:1 Заявка 29 9 6 14 36 - 42 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян 1:1 Заявка 29 7 7 15 35 - 53 28
18. Ним Заявка 29 7 5 17 28 - 55 26
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон 0:3 Заявка 29 2 9 18 19 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
8. Ланс 2:2 Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
9. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Лорьян 1:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц 2:2 Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Бордо 3:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца 1:1 Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон 0:3 Заявка 15 0 6 9 4 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс 2:2 Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц 2:2 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7. Ницца 1:1 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
8. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
9. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
10. Ренн 1:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Бордо 3:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
14. Страсбург 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон 0:3 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян 1:1 Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Всем привет! Говорит и показывает Монако. Здесь состоится встреча 29-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Лиллем" . Меня зовут Сергей Прокофьев. Начинаем в 19:05 по Москве.
Прогнозы 149
Монако 55.7% (83)
X 32.2% (48)
Лилль 12.1% (18)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лилль
2.61
3.28
3.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.51 3.20 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.24 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.20 3.05
  2.49 3.27 3.17

Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.08 3.74 1.27 2.56 1.51 1.94 2.00 1.50 2.58 1.28 3.60 1.17 5.00 1.07 8.50
7.00 1.06 6.00 1.10 2.90 1.39 2.22 1.66 1.74 2.34 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
8.90 1.05 6.70 1.11 2.95 1.40 2.41 1.61 1.99 1.88 1.75 2.15 1.38 3.25 1.23 3.80 1.07 7.00 1.06 7.60 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
3.29 1.37 2.89 1.46 2.46 1.61 2.01 1.89 1.76 2.17 1.58 2.52 1.28 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.12 1.72 1.47 2.68 1.22 4.24 1.08 7.90
2.53 1.52 1.70 2.15 1.36 3.15 1.09 7.30 1.07 8.60
1.74 2.10 1.36 3.25 1.09 7.20
2.84 1.48 2.33 1.67 1.81 2.11 1.51 2.71 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.81 2.00 1.40 2.95 1.17 5.00
3.38 1.32 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.55
2.28 1.58 1.53 2.37 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.81
1.87 1.97
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.70 1.25
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Прогнозы на матч Монако - Лилль

Исход игры
Монако
55.9% (80)
Ничья
32.2% (46)
Лилль
11.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
55.71% (78)
Меньше
44.29% (62)
Обе команды забьют
Да
80.71% (113)
Нет
19.29% (27)
Популярный счёт
2:1 Монако
32.9% (47)
1:1 Ничья
24.5% (35)
1:0 Монако
11.2% (16)
1:2 Лилль
8.4% (12)
2:2 Ничья
6.3% (9)
2:0 Монако
4.9% (7)
3:2 Монако
3.5% (5)
3:1 Монако
2.1% (3)
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