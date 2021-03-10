Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|13
|0.46
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (7)
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|6
|0.21
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.18
|5.
|Головин Александр
|4
|0.14
|6.
|Йоветич Стеван
|3
|0.11
|7.
|Дисаси Аксель
|3
|0.11
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.07
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.07
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|18.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.32
|2.
|Дэвид Джонатан
|9
|0.32
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.25
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.21
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.14
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.11
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.11
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.11
|9.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|10.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|11.
|Брадарич Домагой
|1
|0.04
|12.
|Шека
|0
|0
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|6
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Диоп Софьян
|4
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|7.
|Марипан Гильермо
|3
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|9.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|10.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|11.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|12.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|13.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|14.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|15.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|16.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|20.
|Головин Александр
|1
|0
|21.
|Флорентину
|1
|0
|22.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Челик Зеки
|5
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|5.
|Фонте Жозе
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|16.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|14.29% (8)
|14.29% (8)
|10.71% (6)
|21.43% (12)
|17.86% (10)
|21.43% (12)
|Лилль
|4.26% (2)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль
Последние игры между собой
Монако: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако 0:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 32
|42
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
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- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Лилль
Исход игры
Монако
59.1% (39)
Ничья
27.3% (18)
Лилль
13.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (34)
Меньше
46.03% (29)
Обе команды забьют
Да
76.19% (48)
Нет
23.81% (15)
Популярный счёт
2:1 Монако
31.8% (21)
1:1 Ничья
21.2% (14)
1:0 Монако
13.6% (9)
1:2 Лилль
10.6% (7)
2:0 Монако
7.6% (5)
2:2 Ничья
6.1% (4)
3:2 Монако
3% (2)
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