  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
1:3
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
30' Желтая карточка
Камара Абубакар
0:1
33' Гол
Хван Ый-Чжо
0:2
45' Гол
Хван Ый-Чжо
0:3
50' Гол
Де Превиль Николя
73' Желтая карточка
Музинга Нгонда
86' Желтая карточка
Кулибали Сену
1:3
90' Гол
Конате Мусса
90' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
90' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
90' Желтая карточка
Башич Тома
90'+5
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
15
Ассале
Рожер
8
Эбимбе
Эрик
27
Камара
Абубакар
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
4
Мешер
Андре
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
17
Зеркан
Мехди
19
Адли
Ясин
15
Сери
Жан-Мишель
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
Дижон
4-2-3-1
Бордо
4-4-2

Ход матча

16'
 
Де Превиль Николя
Калу Сэмьюэл
30'
Камара Абубакар
 
33'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Зеркан Мехди)
45'
0:2
Хван Ый-Чжо
(Де Превиль Николя)
50'
0:3
Де Превиль Николя
(Адли Ясин)
56'
Бензия Яссин
Лаутоа Веслей
 
56'
Целина Берсант
Камара Абубакар
 
65'
 
Башич Тома
Зеркан Мехди
70'
Саммаритано Фредерик
Ассале Рожер
 
70'
Конате Мусса
Бальде Мама
 
72'
 
Кватенг Энок
Мешер Андре
72'
 
Траоре Амаду
Уден Реми
72'
 
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
73'
Музинга Нгонда
 
86'
Кулибали Сену
 
90'
Конате Мусса
(Целина Берсант)
1:3
90'
Эбимбе Эрик
 
90'
Ндонг Ибраим
 
90'
 
Башич Тома

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.21
2. Конате Мусса 5 (1) 0.17
3. Манга Экеле 2 0.07
4. Кулибали Сену 2 0.07
5. Музинга Нгонда 2 0.07
6. Ассале Рожер 1 0.03
7. Эбимбе Эрик 1 0.03
8. Шедлер Орельен 1 0.03
9. Целина Берсант 0 0
10. Шуиар Мунир 0 0
11. Саммаритано Фредерик 0 0
12. Ндонг Ибраим 0 0
13. Боэ Саша 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 8 0.28
2. Уден Реми 4 0.14
3. Калу Сэмьюэл 4 0.14
4. Башич Тома 4 0.14
5. Бен Арфа Хатем 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Адли Ясин 1 0.03
8. Де Превиль Николя 1 0.03
9. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
10. Байсс Пол 1 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Сабали Юссуф 0 0
14. Косельни Лоран 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
16. Зеркан Мехди 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 6 0
2. Саммаритано Фредерик 4 1
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Эбимбе Эрик 5 0
6. Кулибали Сену 3 1
7. Шафик Фуад 4 0
8. Целина Берсант 4 0
9. Панзо Джонатан 4 0
10. Музинга Нгонда 4 0
11. Конате Мусса 3 0
12. Бальде Мама 3 0
13. Камара Абубакар 1 1
14. Лаутоа Веслей 2 0
15. Альягбе Сатурнин 2 0
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Мари Жордан 1 0
19. Шедлер Орельен 1 0
20. Боэ Саша 1 0
21. Нуншиль Ахмад 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Башич Тома 6 0
2. Отавио II 6 0
3. Адли Ясин 6 0
4. Бенито Лорис 4 1
5. Кастро Пабло 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Уден Реми 2 0
16. Майя Джош 2 0
17. Сери Жан-Мишель 1 0
18. Хван Ый-Чжо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)
 Бордо 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним
Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон
Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Бордо 3:0 Дижон Лига 1 Бордо 2:2 Дижон Лига 1 Бордо 2:0 Дижон Кубок лиги Дижон 0:2 Бордо Лига 1
Бордо 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Бордо Кубок лиги Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Бордо Лига 1 Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Дижон Кубок Бордо 3:2 Дижон Лига 1 Бордо 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 29 18 9 2 49 - 17 63
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 29 17 5 7 56 - 38 56
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс Заявка 29 12 9 8 44 - 41 45
7. Метц Заявка 29 11 9 9 35 - 29 42
8. Ренн Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
9. Монпелье Заявка 29 11 8 10 45 - 48 41
10. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
11. Бордо Заявка 29 10 6 13 31 - 35 36
12. Ницца Заявка 29 10 6 13 36 - 41 36
13. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
14. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
15. Страсбург Заявка 29 9 6 14 36 - 42 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян Заявка 29 7 7 15 35 - 53 28
18. Ним Заявка 29 7 5 17 28 - 55 26
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 29 2 9 18 20 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
3. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
8. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
9. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 15 0 6 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
8. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
9. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Бордо Заявка 14 5 2 7 18 - 20 17
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Дижон: 47%, Бордо: 53%.
  • 48'
    Команда Бордо играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Камара Абубакар
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Дижон: 47%, Бордо: 53%.
  • 45'
    Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    ГОООООЛ - Хван Ый-Чжо Бордо забивает ударом головой
  • Желтая карточка
    30'
    Рефери не любит споров - именно за это Камара Абубакар сейчас получил желтую
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Хван Ый-Чжо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
  • Фол, нарушение
    29'
  • Фол, нарушение
    29'
  • 29'
  • 28'
    Бордо контролирует мяч.
  • 28'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    27'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон подал угловой слева.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Музинга Нгонда нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 26'
    Хван Ый-Чжо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Боэ Саша из команды Дижон подал угловой справа.
  • 26'
    Мехди Зеркан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 25'
    Контроль мяча: Дижон: 50%, Бордо: 50%.
  • 25'
    Эбимбе Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 25'
    Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон подал угловой слева.
  • 25'
    Адли Ясин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Дижон контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Ассале Рожер из команды Дижон играет слишком грубо. Бенито Лорис оказался на газоне.
  • 23'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    22'
    Мехди Зеркан из команды Бордо вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ндонг Ибраим не пострадал и надо продолжать игру!
  • 22'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 22'
    Отличный пас сделал Адли Ясин из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 21'
    Уден Реми из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 21'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 21'
    Уден Реми из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 21'
    Сери Жан-Мишель из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Расьоппи Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Боэ Саша ошибается в защите.
  • 20'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Дижон: 53%, Бордо: 47%.
  • 20'
    Ассале Рожер нанес удар головой, но Костиль Бенуа спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Лаутоа Веслей из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 19'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Опасность предотвращена - Ндонг Ибраим из команды Дижон вступил в отбор удачно
  • 18'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 18'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    18'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 17'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 17'
    Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 17'
    Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Боэ Саша из команды Дижон подал угловой справа.
  • 17'
    Ассале Рожер из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Калу Сэмьюэл получил травму и заменен. Де Превиль Николя выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Боэ Саша из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 15'
    Контроль мяча: Дижон: 46%, Бордо: 54%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Сери Жан-Мишель наказан за толчок Камара Абубакар
  • 15'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Расьоппи Антони из команды Дижон сделал отличный сейв!
  • 13'
    Бенито Лорис из команды Бордо нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • Угловой
    13'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
  • 13'
    Уден Реми мяч отрикошетил от ворот
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 12'
    Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 51%, Бордо: 49%.
  • 10'
    Бордо контролирует мяч.
  • 10'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой справа.
  • 9'
    Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 8'
    Ассале Рожер не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 6'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Боэ Саша из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Уден Реми
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 70%, Бордо: 30%.
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Боэ Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Расьоппи Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Безумный фол. Лаутоа Веслей грубо играет против соперника. Пострадал Мехди Зеркан
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Дижон контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Ассале Рожер из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
  • 2'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Дижон 5.5% (8)
X 21.4% (31)
Бордо 73.1% (106)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.48 3.48 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.36 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 12.00 1.06
  47.30 14.73 1.06

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.07 3.72 1.27 2.50 1.53 1.88 2.07 1.48 2.66 1.26 3.80 1.16 5.30 1.05 9.80
7.60 1.05 6.20 1.09 2.86 1.40 2.17 1.69 1.65 2.38 1.32 3.38 1.23 3.98 1.06 7.80 1.04 7.90 1.00 11.25
5.80 1.13 4.44 1.20 4.00 1.24 2.85 1.42 1.89 1.98 3.50 1.30 2.35 1.58 1.52 2.52 1.58 7.77 1.28 3.60 1.06 8.80 1.05 10.50 0.00 23.00
2.79 1.47 2.20 1.72 3.76 1.29 2.99 1.42 2.09 1.80 1.74 2.17 3.12 1.39 2.44 1.59 1.83 2.06 1.39 3.14 1.21 4.63 1.38 3.18 1.10 8.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.25 1.65 1.43 2.70 1.21 4.40 1.07 8.30
2.65 1.48 1.70 2.15 1.33 3.32 1.09 7.70 1.06 8.80
1.95 1.85 1.25 3.90 1.30 3.50 1.03 14.00 1.02 17.00
1.74 2.16 1.45 2.84 1.17 5.32 1.42 2.96 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 2.06 1.35 3.20 1.15 5.50
3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.53 1.19 4.90 1.13 5.95
2.26 1.59 1.50 2.39 1.17 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
3.75 1.23
Где смотреть матч Дижон 1:3 Бордо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Дижон 1:3 Бордо

Исход игры
Дижон
5.5% (8)
Ничья
21.4% (31)
Бордо
73.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
56.64% (81)
Нет
43.36% (62)
Популярный счёт
1:2 Бордо
35.9% (52)
0:1 Бордо
33.8% (49)
1:1 Ничья
19.3% (28)
1:0 Дижон
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Бордо
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 