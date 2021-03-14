Дижон
1:3
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Бордо
30' Желтая карточкаКамара Абубакар
0:1
33' ГолХван Ый-Чжо
0:2
45' ГолХван Ый-Чжо
0:3
50' ГолДе Превиль Николя
73' Желтая карточкаМузинга Нгонда
86' Желтая карточкаКулибали Сену
1:3
90' ГолКонате Мусса
90' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
90' Желтая карточкаНдонг Ибраим
90' Желтая карточкаБашич Тома
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
15
Ассале
Рожер
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
17
Зеркан
Мехди
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
33'
0:1
45'
0:2
50'
0:3
73'
86'
90'
1:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.21
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.17
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.07
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.07
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.07
|6.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|7.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|8.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|9.
|Целина Берсант
|0
|0
|10.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|11.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|12.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|8
|0.28
|2.
|Уден Реми
|4
|0.14
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.14
|4.
|Башич Тома
|4
|0.14
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|8.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|9.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|10.
|Байсс Пол
|1
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|14.
|Косельни Лоран
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|16.
|Зеркан Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|6
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|3.
|Шейх Пап
|5
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|5.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|6.
|Кулибали Сену
|3
|1
|7.
|Шафик Фуад
|4
|0
|8.
|Целина Берсант
|4
|0
|9.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|10.
|Музинга Нгонда
|4
|0
|11.
|Конате Мусса
|3
|0
|12.
|Бальде Мама
|3
|0
|13.
|Камара Абубакар
|1
|1
|14.
|Лаутоа Веслей
|2
|0
|15.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|16.
|Ассале Рожер
|0
|1
|17.
|Манга Экеле
|1
|0
|18.
|Мари Жордан
|1
|0
|19.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|20.
|Боэ Саша
|1
|0
|21.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Башич Тома
|6
|0
|2.
|Отавио II
|6
|0
|3.
|Адли Ясин
|6
|0
|4.
|Бенито Лорис
|4
|1
|5.
|Кастро Пабло
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Уден Реми
|2
|0
|16.
|Майя Джош
|2
|0
|17.
|Сери Жан-Мишель
|1
|0
|18.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|Бордо
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =6 -12Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним
Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|29
|18
|9
|2
|49 - 17
|63
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|56 - 38
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|38 - 33
|45
|6.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 41
|45
|7.
|Метц
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 29
|42
|8.
|Ренн
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|9.
|Монпелье
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 48
|41
|10.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|11.
|Бордо
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|31 - 35
|36
|12.
|Ницца
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 41
|36
|13.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|14.
|Брест
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|43 - 53
|34
|15.
|Страсбург
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 42
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 53
|28
|18.
|Ним
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|28 - 55
|26
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|29
|2
|9
|18
|20 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 17
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|8.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 20
|17
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 1:3 Бордо
Исход игры
Дижон
5.5% (8)
Ничья
21.4% (31)
Бордо
73.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
56.64% (81)
Нет
43.36% (62)
Популярный счёт
1:2 Бордо
35.9% (52)
0:1 Бордо
33.8% (49)
1:1 Ничья
19.3% (28)
1:0 Дижон
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Бордо
2.1% (3)
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