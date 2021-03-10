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ПСЖ
 
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Стадион:
Нант

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 18 (5) 0.64
2. Кин Мойзе 11 0.39
3. Неймар 6 (3) 0.21
4. Сарабия Пабло 5 0.18
5. Икарди Мауро 5 0.18
6. Ди Мария Анхель 4 0.14
7. Дракслер Юлиан 3 0.11
8. Гуэйе Идрисса 2 0.07
9. Флоренци Алессандро 2 0.07
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Данилу Перейра 1 0.04
15. Пембеле Тимоте 1 0.04
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Баккер Митчел 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Паредес Леандро 0 0
20. Диалло Абду 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.25
2. Луза Имран 5 (4) 0.18
3. Саймон Мозес 4 (1) 0.14
4. Коло-Муани Рандаль 3 0.11
5. Бамба Кадер 3 0.11
6. Эмон Рено 2 0.07
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Кимпембе Преснел 5 0
4. Кюрзава Левен 3 1
5. Диалло Абду 1 2
6. Верратти Марко 4 0
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Данилу Перейра 3 0
9. Мбаппе Килиан 3 0
10. Кин Мойзе 3 0
11. Дагба Колин 3 0
12. Сарабия Пабло 2 0
13. Гуэйе Идрисса 2 0
14. Бернат Хуан 2 0
15. Эррера Андер 2 0
16. Керер Тило 2 0
17. Ди Мария Анхель 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Траоре Шарль 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 9.68% (6) 19.35% (12) 16.13% (10) 11.29% (7) 16.13% (10) 27.42% (17)
 Нант 14.29% (4) 25% (7) 10.71% (3) 7.14% (2) 10.71% (3) 32.14% (9)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ
ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион
Нант Последние 20 матчей: +1 =10 -9
Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант
Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Нант 0:3 ПСЖ Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:0 Нант Кубок ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Марсель Заявка 28 11 9 8 35 - 32 42
7. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
8. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Реймс Заявка 28 8 10 10 34 - 35 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 14 6 4 4 20 - 17 22
7. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
3. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
14. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 2 дня 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    ПСЖ 98.5% (66)
    X 1.5% (1)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Нант
    1.22
    8.05
    18.67
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.22 7.50 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 7.60 14.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.10 16.50
      1.17 8.05 18.67

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.98 1.19 2.94 1.40 2.26 1.64 1.77 2.22 1.38 2.88 1.22 3.90 1.16 5.00 1.08 8.00
    4.85 1.13 4.55 1.20 2.32 1.58 1.86 1.94 1.58 2.54 1.33 3.30 1.20 4.35 1.06 7.40 1.04 7.80 1.01 11.00
    17.50 0.00 13.50 1.02 5.00 1.18 3.70 1.27 2.35 1.61 2.18 1.79 1.84 1.83 1.71 2.14 1.65 2.46 1.35 3.60 1.20 4.30 1.07 6.80 1.06 6.60 1.01 12.50 1.01 12.00
    5.32 1.18 2.59 1.54 2.32 1.66 2.06 1.84 1.81 2.07 1.66 2.31 1.50 2.71 1.24 4.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.04 1.38 1.97 1.84 1.42 2.87 1.22 4.74
    3.85 1.26 2.75 1.45 1.67 2.21 1.30 3.52 1.16 4.95
    2.45 1.57 1.67 2.20 1.28 3.90
    3.46 1.34 2.76 1.49 2.00 1.88 1.68 2.27 1.47 2.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.18 1.23 2.40 1.57 1.76 2.06 1.38 3.04
    5.25 1.18 3.76 1.27 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.35 1.29 2.05 1.85 1.53 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.88 1.39
    2.17 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    3.95 1.19
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    98.5% (65)
    Ничья
    1.5% (1)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.21% (31)
    Меньше
    50.79% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    20.63% (13)
    Нет
    79.37% (50)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    45.5% (30)
    3:0 ПСЖ
    27.3% (18)
    2:1 ПСЖ
    7.6% (5)
    3:1 ПСЖ
    6.1% (4)
    4:1 ПСЖ
    3% (2)
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    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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