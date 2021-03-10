ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Нант
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|18 (5)
|0.64
|2.
|Кин Мойзе
|11
|0.39
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.21
|4.
|Сарабия Пабло
|5
|0.18
|5.
|Икарди Мауро
|5
|0.18
|6.
|Ди Мария Анхель
|4
|0.14
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0.11
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.07
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.07
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.04
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.04
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.04
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.04
|14.
|Данилу Перейра
|1
|0.04
|15.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|16.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|17.
|Баккер Митчел
|0
|0
|18.
|Верратти Марко
|0
|0
|19.
|Паредес Леандро
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.25
|2.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.18
|3.
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.14
|4.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.11
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.11
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.07
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|5
|1
|2.
|Неймар
|4
|1
|3.
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|4.
|Кюрзава Левен
|3
|1
|5.
|Диалло Абду
|1
|2
|6.
|Верратти Марко
|4
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Данилу Перейра
|3
|0
|9.
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|10.
|Кин Мойзе
|3
|0
|11.
|Дагба Колин
|3
|0
|12.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|13.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|14.
|Бернат Хуан
|2
|0
|15.
|Эррера Андер
|2
|0
|16.
|Керер Тило
|2
|0
|17.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|18.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Траоре Шарль
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Лафон Альбан
|2
|0
|16.
|Бамба Кадер
|2
|0
|17.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|18.
|Эмон Рено
|1
|0
|19.
|Ндилю Бридж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|9.68% (6)
|19.35% (12)
|16.13% (10)
|11.29% (7)
|16.13% (10)
|27.42% (17)
|Нант
|14.29% (4)
|25% (7)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ
Нант Последние 20 матчей: +1 =10 -9Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
ПСЖ 3:0 Нант Кубок ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Марсель
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 32
|42
|7.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Нант
Исход игры
ПСЖ
98.5% (65)
Ничья
1.5% (1)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.21% (31)
Меньше
50.79% (32)
Обе команды забьют
Да
20.63% (13)
Нет
79.37% (50)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
45.5% (30)
3:0 ПСЖ
27.3% (18)
2:1 ПСЖ
7.6% (5)
3:1 ПСЖ
6.1% (4)
4:1 ПСЖ
3% (2)
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