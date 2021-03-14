Лорьян
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Стад де Мустуар
Ницца
3' Желтая карточкаБуасгар Кентен
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.28
|2.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.21
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.14
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.14
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.07
|6.
|Лорьенте Арман
|2
|0.07
|7.
|Абергель Лоран
|2
|0.07
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.03
|9.
|Монкондю Томас
|1
|0.03
|10.
|Эрго Жером
|1
|0.03
|11.
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|12.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|11 (4)
|0.38
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.14
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.1
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.07
|5.
|Лопеш Рони
|2
|0.07
|6.
|Маолида Мизиан
|2
|0.07
|7.
|Клод-Морис Алексис
|2
|0.07
|8.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|9.
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|10.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|13.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|6
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|5
|0
|3.
|Чалоба Трево
|5
|0
|4.
|Буасгар Кентен
|5
|0
|5.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|6.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|7.
|Монкондю Томас
|3
|0
|8.
|Абергель Лоран
|3
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Грбич Адриан
|1
|0
|18.
|Диарра Стефан
|1
|0
|19.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|20.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|21.
|Моффи Теремас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|6
|1
|2.
|Будауи Хишем
|7
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|5
|0
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|9.
|Данте Бонфим
|2
|0
|10.
|Камара Ассан
|2
|0
|11.
|Данило Барбоза
|2
|0
|12.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|22.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|Ницца
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ницца: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|38 - 33
|45
|6.
|Ланс
|1:1 Заявка
|29
|12
|9
|8
|43 - 40
|45
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|29
|11
|9
|9
|34 - 28
|42
|8.
|Ренн
|1:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|9.
|Монпелье
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 48
|41
|10.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 40
|36
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|43 - 53
|34
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|28 - 34
|34
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 42
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 52
|28
|18.
|Ним
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|28 - 55
|26
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|29
|2
|10
|17
|19 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|8.
|Ланс
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 26
|20
|11.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|15
|0
|7
|8
|4 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ницца
Исход игры
Лорьян
27.7% (39)
Ничья
36.2% (51)
Ницца
36.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
1:2 Ницца
16.3% (23)
2:1 Лорьян
14.9% (21)
0:1 Ницца
12.8% (18)
1:0 Лорьян
12.1% (17)
0:2 Ницца
4.3% (6)
1:3 Ницца
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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