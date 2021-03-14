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  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
1:1
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
3' Желтая карточка
Буасгар Кентен
42' Желтая карточка
Камара Ассан
0:1
58' Гол
Маолида Мизиан
1:1
66' Гол
Висса Йоан
73' Желтая карточка
Абергель Лоран
73' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
90'+3
1
Дрейер
Маттье
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
11
Буасгар
Кентен
25
Ле
Гофф
Венсан
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
3
Бамбу
Робсон
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
7
Маолида
Мизиан
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Лорьян
3-5-2
Ницца
4-3-3

Ход матча

3'
Буасгар Кентен
 
42'
 
Камара Ассан
57'
Мендес Убулан
Ле Гофф Венсан
 
58'
0:1
Маолида Мизиан
65'
Висса Йоан
Буасгар Кентен
 
66'
Висса Йоан
(Лорьенте Арман)
1:1
73'
Абергель Лоран
 
73'
 
Шнайдерлин Морган
77'
 
Тюрам Кефрен
Гуйри Амин
83'
Грбич Адриан
Моффи Теремас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.28
2. Висса Йоан 7 (2) 0.24
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.14
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.14
5. Лорьенте Арман 2 0.07
6. Буасгар Кентен 2 0.07
7. Абергель Лоран 2 0.07
8. Гравильон Эндрю 1 0.03
9. Монкондю Томас 1 0.03
10. Эрго Жером 1 0.03
11. Чалоба Трево 1 0.03
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 11 (4) 0.38
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.14
3. Маолида Мизиан 3 0.1
4. Дольберг Каспер 3 (1) 0.1
5. Данте Бонфим 2 0.07
6. Лопеш Рони 2 0.07
7. Клод-Морис Алексис 2 0.07
8. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
9. Будауи Хишем 1 0.03
10. Ндой Дан 1 0.03
11. Лотомба Жордан 1 0.03
12. Аталь Юсеф 1 0.03
13. Данилюк Флавиус 1 0.03
14. Тюрам Кефрен 1 0.03
15. Селлуки Малик 1 0.03
16. Камара Ассан 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 6 0
2. Лапорт Жульен 5 0
3. Чалоба Трево 5 0
4. Буасгар Кентен 5 0
5. Ле Фе Энцо 5 0
6. Гравильон Эндрю 3 1
7. Абергель Лоран 4 0
8. Монкондю Томас 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 7 1
2. Будауи Хишем 7 0
3. Лотомба Жордан 5 0
4. Гуйри Амин 5 0
5. Бамбу Робсон 3 1
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Камара Ассан 3 0
8. Лис-Мелу Пьерр 3 0
9. Тодибо Жан-Клер 3 0
10. Данте Бонфим 2 0
11. Данило Барбоза 2 0
12. Дольберг Каспер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Аталь Юсеф 1 0
22. Клод-Морис Алексис 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 12.12% (4) 12.12% (4) 9.09% (3) 15.15% (5) 21.21% (7) 30.3% (10)
 Ницца 8.57% (3) 22.86% (8) 8.57% (3) 22.86% (8) 17.14% (6) 20% (7)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян
Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц
Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ницца: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ницца 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1 Лорьян 2:1 Ницца Кубок Ницца 2:1 Лорьян Лига 1
Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 29 18 9 2 49 - 17 63
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 29 17 5 7 56 - 38 56
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс Заявка 29 12 9 8 44 - 41 45
7. Метц Заявка 29 11 9 9 35 - 29 42
8. Ренн Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
9. Монпелье Заявка 29 11 8 10 45 - 48 41
10. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
11. Бордо Заявка 29 10 6 13 31 - 35 36
12. Ницца Заявка 29 10 6 13 36 - 41 36
13. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
14. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
15. Страсбург Заявка 29 9 6 14 36 - 42 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян Заявка 29 7 7 15 35 - 53 28
18. Ним Заявка 29 7 5 17 28 - 55 26
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 29 2 9 18 20 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
3. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
8. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
9. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 15 0 6 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
8. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
9. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
10. Ренн Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Бордо Заявка 14 5 2 7 18 - 20 17
14. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
15. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Лорьян 27.6% (40)
X 36.6% (53)
Ницца 35.9% (52)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.50 3.56 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.48 2.93
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.40 7.77
  6.29 1.28 9.69

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.04 4.60 1.20 2.96 1.40 2.17 1.80 1.64 2.26 1.36 3.12 1.23 4.16 1.10 6.85
9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.30
3.35 1.31 2.27 1.62 2.35 1.58 1.55 2.45 2.18 1.73 1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 12.00 1.02 17.00 1.01 21.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
2.90 1.44 2.33 1.65 1.83 2.06 1.58 2.46 1.39 3.12 1.32 3.51 1.55 2.56 1.30 3.65 1.16 5.54 1.35 3.35 1.34 3.46 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.68 1.10 6.75
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.35 3.15 1.03 14.00 1.02 17.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.18 5.17 1.51 2.67 1.20 4.75 1.54 2.58 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.20 1.35 1.93 1.87 1.46 2.72 1.21 4.40
3.68 1.28 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.15 1.33
Где смотреть матч Лорьян 1:1 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Ницца

Исход игры
Лорьян
27.6% (40)
Ничья
36.6% (53)
Ницца
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
32.87% (47)
Меньше
67.13% (96)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (49)
1:2 Ницца
15.9% (23)
2:1 Лорьян
14.5% (21)
0:1 Ницца
13.1% (19)
1:0 Лорьян
12.4% (18)
0:2 Ницца
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Ницца
1.4% (2)
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