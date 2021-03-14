Ним
1:1
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Монпелье
47' Желтая карточкаАлакуш Софьян
59' Undefined phrase: football_event_Делор Анди
1:0
63' ГолКоне Мусса II
67' Желтая карточкаФомба Ламин
1:1
79' ГолДелор Анди
30
Рейне
Батист
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
47'
59'
63'
1:0
67'
72'
74'
79'
1:1
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|7 (4)
|0.24
|2.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|4
|0.14
|4.
|Коне Мусса II
|4
|0.14
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.07
|6.
|Филиппото Ромен
|2
|0.07
|7.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.07
|8.
|До Лука
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|10
|0.34
|2.
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.31
|3.
|Мавидиди Стефи
|7
|0.24
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.1
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.1
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.07
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.07
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.07
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|11.
|Суке Арно
|1
|0.03
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|6
|0
|2.
|До Лука
|4
|1
|3.
|Кубас Андрес
|4
|1
|4.
|Мигель Флориан
|2
|2
|5.
|Ландре Лоик
|2
|1
|6.
|Рейне Батист
|3
|0
|7.
|Бриансон Антони
|3
|0
|8.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|9.
|Алакуш Софьян
|3
|0
|10.
|Денкей Кевин
|3
|0
|11.
|Ру Нолан
|2
|0
|12.
|Рипар Рено
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|3
|2
|3.
|Ферри Жордан
|5
|0
|4.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|6.
|Суке Арно
|4
|0
|7.
|Делор Анди
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|10.71% (3)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|32.14% (9)
|Монпелье
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|22.22% (10)
|22.22% (10)
|17.78% (8)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн
Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|38 - 33
|45
|6.
|Ланс
|1:1 Заявка
|29
|12
|9
|8
|43 - 40
|45
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|29
|11
|9
|9
|34 - 28
|42
|8.
|Ренн
|1:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|9.
|Монпелье
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 48
|41
|10.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 40
|36
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|43 - 53
|34
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|28 - 34
|34
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 42
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 52
|28
|18.
|Ним
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|28 - 55
|26
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|29
|2
|10
|17
|19 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|8.
|Ланс
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 26
|20
|11.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|15
|0
|7
|8
|4 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 1:1 Монпелье
Исход игры
Ним
9.7% (14)
Ничья
30.3% (44)
Монпелье
60% (87)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (57)
Меньше
60.14% (86)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
32.4% (47)
1:1 Ничья
27.6% (40)
0:1 Монпелье
18.6% (27)
0:2 Монпелье
5.5% (8)
1:0 Ним
4.8% (7)
2:1 Ним
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Монпелье
1.4% (2)
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