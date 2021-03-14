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Ним
1:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
47' Желтая карточка
Алакуш Софьян
59' Undefined phrase: football_event_
Делор Анди
1:0
63' Гол
Коне Мусса II
67' Желтая карточка
Фомба Ламин
1:1
79' Гол
Делор Анди
90'+4
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
5
Ландре
Лоик
27
Уэда
Наомиси
26
Мигель
Флориан
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
19
Мавидиди
Стефи
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Ним
4-1-4-1
Монпелье
4-1-4-1

Ход матча

45'
Пакье Гаэтан
Мигель Флориан
 
47'
Алакуш Софьян
 
59'
 
Делор Анди
63'
Коне Мусса II
(Ферхат Зинедин)
1:0
67'
Фомба Ламин
 
72'
До Лука
Коне Мусса II
 
73'
Элиассон Никлас
Бенрау Яссин
 
74'
 
Вахи Элю
Ферри Жордан
79'
1:1
Делор Анди
(Молле Флоран)
87'
Ру Нолан
Рипар Рено
 
87'
Бюрнер Патрик
Алакуш Софьян
 
90'
 
Шкулетич Петар
Делор Анди

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 7 (4) 0.24
2. Ферхат Зинедин 4 0.14
3. Элиассон Никлас 4 0.14
4. Коне Мусса II 4 0.14
5. Мелинг Биргер 2 0.07
6. Филиппото Ромен 2 0.07
7. Ахлинви Маттео 2 0.07
8. До Лука 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 10 0.34
2. Лаборд Гаэтан 9 0.31
3. Мавидиди Стефи 7 0.24
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.17
5. Молле Флоран 3 0.1
6. Вахи Элю 3 0.1
7. Конгре Даниэль 2 0.07
8. Шкулетич Петар 2 0.07
9. Мендеш Педру II 2 0.07
10. Ойонго Амбруаз 1 0.03
11. Суке Арно 1 0.03
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 6 0
2. До Лука 4 1
3. Кубас Андрес 4 1
4. Мигель Флориан 2 2
5. Ландре Лоик 2 1
6. Рейне Батист 3 0
7. Бриансон Антони 3 0
8. Мелинг Биргер 3 0
9. Алакуш Софьян 3 0
10. Денкей Кевин 3 0
11. Ру Нолан 2 0
12. Рипар Рено 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 5 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Конгре Даниэль 4 0
6. Суке Арно 4 0
7. Делор Анди 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 10.71% (3) 3.57% (1) 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4) 32.14% (9)
 Монпелье 8.89% (4) 17.78% (8) 11.11% (5) 22.22% (10) 22.22% (10) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо
Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн
Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Монпелье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Монпелье 0:1 Ним Лига 1 Монпелье 1:0 Ним Лига 1 Ним 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Ним Лига 1
Ним 2:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:1 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс 1:1 Заявка 29 12 9 8 43 - 40 45
7. Метц 1:1 Заявка 29 11 9 9 34 - 28 42
8. Ренн 1:0 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
9. Монпелье Заявка 29 11 8 10 45 - 48 41
10. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
11. Ницца 0:0 Заявка 29 10 6 13 35 - 40 36
12. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
13. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
14. Бордо 0:0 Заявка 29 9 7 13 28 - 34 34
15. Страсбург 0:1 Заявка 29 9 6 14 36 - 42 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян 0:0 Заявка 29 7 7 15 34 - 52 28
18. Ним Заявка 29 7 5 17 28 - 55 26
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон 0:0 Заявка 29 2 10 17 19 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
8. Ланс 1:1 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
9. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Лорьян 0:0 Заявка 15 6 2 7 21 - 26 20
11. Метц 1:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Бордо 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца 0:0 Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон 0:0 Заявка 15 0 7 8 4 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс 1:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
7. Ницца 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
9. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
10. Ренн 1:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Страсбург 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
14. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
15. Бордо 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон 0:0 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Ним 9.7% (14)
X 30.3% (44)
Монпелье 60% (87)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.02 3.80 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 3.72 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 2.37 12.00
  7.73 1.57 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 5.00 1.17 3.20 1.35 2.23 1.66 1.78 2.20 1.43 2.83 1.26 3.86 1.12 6.05
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 10.25
3.15 1.35 2.05 1.75 1.97 1.82 1.30 3.50 2.21 1.71 1.16 5.10 1.74 2.17 1.02 17.00 1.02 17.00 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 18.50
2.70 1.50 2.22 1.71 1.72 2.19 1.46 2.81 1.34 3.42 1.60 2.42 1.36 3.29 1.41 3.03 1.68 2.28 1.41 3.04 1.14 6.03 1.51 2.73 1.36 3.34 1.13 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.53 1.52 1.63 2.28 1.30 3.52 1.12 6.20
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
1.42 2.85 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.25 4.17 1.13 6.56 1.23 4.38 1.62 2.43 1.45 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.38 1.32 2.01 1.80 1.51 2.56 1.24 4.04
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.65 1.45 1.67 2.07 1.29 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.95
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.25 1.30
Где смотреть матч Ним 1:1 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Ним 1:1 Монпелье

Исход игры
Ним
9.7% (14)
Ничья
30.3% (44)
Монпелье
60% (87)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (57)
Меньше
60.14% (86)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
32.4% (47)
1:1 Ничья
27.6% (40)
0:1 Монпелье
18.6% (27)
0:2 Монпелье
5.5% (8)
1:0 Ним
4.8% (7)
2:1 Ним
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Монпелье
1.4% (2)
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