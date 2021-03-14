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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Страсбург
0'
22' Желтая карточка
Коне Ламин
1:0
25' Гол
Буриго Бенжамен
35'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
7
Терье
Мартен
18
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
5
Коне
Ламин
19
Каси
Антони
26
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
25
Ажорк
Людовик
28
Диалло
Хабиб
Ренн
4-3-3
Страсбург
4-4-2

Ход матча

18'
 
Уорис Маджид
Диалло Хабиб
22'
 
Коне Ламин
25'
Буриго Бенжамен
(Терье Мартен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 5 0.17
2. Терье Мартен 4 0.14
3. Гирасси Серу 4 0.14
4. Да Сильва Дамьен 4 0.14
5. Эну Адриен 4 0.14
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.1
7. Агер Наиф 3 0.1
8. Трюффер Адриен 1 0.03
9. Рафинья Диас 1 0.03
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
11. Траоре Амари 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Ньянг М'Байе 1 0.03
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 11 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.24
3. Томассон Адриен 5 0.17
4. Лала Кенни 3 (3) 0.1
5. Аолу Жан-Эде 2 0.07
6. Шахири Мехди 2 0.07
7. Гильберт Фредерик 1 0.03
8. Льенар Димитри 1 (1) 0.03
9. Симакан Мохамед 1 0.03
10. Митрович Стефан 1 0.03
11. Зохи Кевин 1 0.03
12. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
13. Каси Антони 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Да Сильва Дамьен 6 0
3. Буриго Бенжамен 6 0
4. Траоре Амари 4 0
5. Мауасса Фет 4 0
6. Камавинга Эдуардо 4 0
7. Терье Мартен 2 1
8. Гренье Клеман 3 0
9. Мартин Йонас 3 0
10. Тэт Флавьен 3 0
11. Агер Наиф 3 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Ньямси Жерзино 1 0
20. Докю Жереми 1 0
21. Соппи Брэндон 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Джику Александр 6 0
3. Томассон Адриен 4 1
4. Ажорк Людовик 5 0
5. Сиссоко Ибраима 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Коне Ламин 2 0
8. Льенар Димитри 2 0
9. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
10. Симакан Мохамед 2 0
11. Кавасима Эйдзи 1 0
12. Кароль Лионель 1 0
13. Прчич Саньин 1 0
14. Лала Кенни 1 0
15. Гильберт Фредерик 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 9.38% (3) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 28.13% (9)
 Страсбург 2.78% (1) 25% (9) 25% (9) 11.11% (4) 11.11% (4) 25% (9)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн
Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Страсбург 1:1 Ренн Лига 1 Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:4 Страсбург Лига 1
Ренн 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 29 17 9 3 57 - 26 60
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Марсель Заявка 29 12 9 8 38 - 33 45
6. Ланс 1:1 Заявка 29 12 9 8 43 - 40 45
7. Метц 1:1 Заявка 29 11 9 9 34 - 28 42
8. Ренн 1:0 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
9. Монпелье Заявка 29 11 8 10 45 - 48 41
10. Анже Заявка 29 11 6 12 33 - 43 39
11. Ницца 0:0 Заявка 29 10 6 13 35 - 40 36
12. Реймс Заявка 29 8 11 10 35 - 36 35
13. Брест Заявка 29 10 4 15 43 - 53 34
14. Бордо 0:0 Заявка 29 9 7 13 28 - 34 34
15. Страсбург 0:1 Заявка 29 9 6 14 36 - 42 33
16. Сент-Этьен Заявка 29 8 9 12 30 - 42 33
17. Лорьян 0:0 Заявка 29 7 7 15 34 - 52 28
18. Ним Заявка 29 7 5 17 28 - 55 26
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон 0:0 Заявка 29 2 10 17 19 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Ренн 1:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
8. Ланс 1:1 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
9. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
10. Лорьян 0:0 Заявка 15 6 2 7 21 - 26 20
11. Метц 1:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Бордо 0:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
15. Страсбург 0:1 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца 0:0 Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон 0:0 Заявка 15 0 7 8 4 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
3. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
4. Ланс 1:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
7. Ницца 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
9. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
10. Ренн 1:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 13 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
13. Страсбург 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
14. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
15. Бордо 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон 0:0 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Ренн 71% (103)
X 24.1% (35)
Страсбург 4.8% (7)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Страсбург
2.18
5.00
4.43
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.18 3.44 3.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.34 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.05 4.10
  2.08 3.30 3.90

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.07 3.66 1.28 2.51 1.53 1.89 2.06 1.47 2.68 1.26 3.88 1.15 5.50 1.05 9.70
7.50 1.05 6.30 1.09 2.78 1.42 2.14 1.71 1.67 2.34 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
5.90 1.12 4.60 1.19 2.33 1.60 1.72 2.10 1.89 2.00 1.42 2.85 1.17 4.90 1.13 5.80 1.04 12.00 1.03 14.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
3.00 1.43 2.61 1.53 2.22 1.70 1.86 2.02 1.66 2.31 1.48 2.74 1.23 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.17 1.69 1.46 2.72 1.22 4.30 1.07 8.30
2.65 1.48 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.60 1.06 9.00
1.87 1.92 1.23 4.05 1.13 5.80 1.02 17.00 1.01 21.00
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.27 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.45 1.74 2.09 1.36 3.13 1.15 5.40
3.30 1.33 2.21 1.67 1.54 2.48 1.18 4.80 1.13 6.05
2.31 1.61 1.57 2.35 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.25 1.17
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.80 1.25
Где смотреть матч Ренн 1:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 1:0 Страсбург

Исход игры
Ренн
72.3% (102)
Ничья
23.4% (33)
Страсбург
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Ренн
32.6% (46)
1:0 Ренн
30.5% (43)
1:1 Ничья
21.3% (30)
2:0 Ренн
6.4% (9)
1:2 Страсбург
2.1% (3)
0:1 Страсбург
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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