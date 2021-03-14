Ренн
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Роазон Парк
Страсбург
22' Желтая карточкаКоне Ламин
1:0
25' ГолБуриго Бенжамен
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|5
|0.17
|2.
|Терье Мартен
|4
|0.14
|3.
|Гирасси Серу
|4
|0.14
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.14
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.14
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.1
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.1
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|11 (3)
|0.38
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.24
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.17
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.1
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.07
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.07
|7.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|8.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.03
|9.
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|10.
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|11.
|Зохи Кевин
|1
|0.03
|12.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.03
|13.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|4.
|Траоре Амари
|4
|0
|5.
|Мауасса Фет
|4
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|7.
|Терье Мартен
|2
|1
|8.
|Гренье Клеман
|3
|0
|9.
|Мартин Йонас
|3
|0
|10.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|11.
|Агер Наиф
|3
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|20.
|Докю Жереми
|1
|0
|21.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|7
|0
|2.
|Джику Александр
|6
|0
|3.
|Томассон Адриен
|4
|1
|4.
|Ажорк Людовик
|5
|0
|5.
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|6.
|Митрович Стефан
|3
|1
|7.
|Коне Ламин
|2
|0
|8.
|Льенар Димитри
|2
|0
|9.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|10.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|11.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|12.
|Кароль Лионель
|1
|0
|13.
|Прчич Саньин
|1
|0
|14.
|Лала Кенни
|1
|0
|15.
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|16.
|Диалло Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|Страсбург
|2.78% (1)
|25% (9)
|25% (9)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|25% (9)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|57 - 26
|60
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Марсель
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|38 - 33
|45
|6.
|Ланс
|1:1 Заявка
|29
|12
|9
|8
|43 - 40
|45
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|29
|11
|9
|9
|34 - 28
|42
|8.
|Ренн
|1:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|9.
|Монпелье
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|45 - 48
|41
|10.
|Анже
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 43
|39
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 40
|36
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 36
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|43 - 53
|34
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|28 - 34
|34
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 42
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 42
|33
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 52
|28
|18.
|Ним
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|28 - 55
|26
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|29
|2
|10
|17
|19 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|8.
|Ланс
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 26
|20
|11.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|15.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|15
|0
|7
|8
|4 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|4.
|Ланс
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Страсбург
Исход игры
Ренн
72.3% (102)
Ничья
23.4% (33)
Страсбург
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Ренн
32.6% (46)
1:0 Ренн
30.5% (43)
1:1 Ничья
21.3% (30)
2:0 Ренн
6.4% (9)
1:2 Страсбург
2.1% (3)
0:1 Страсбург
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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