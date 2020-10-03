Эйпен
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Kehrwegstadion
Серкль Брюгге
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
34 Jocelyn
-
29 Isaac Nuhu
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
44 Andi Koshi
-
21 Warleson
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Клемент Пол
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.29
|2.
|Нгой Жульен
|2
|0.29
|3.
|Мусона Ноуледж
|1
|0.14
|4.
|Jens Cools
|1
|0.14
|5.
|Isaac Nuhu
|1
|0.14
|6.
|Адриано Коррея
|0
|0
|7.
|Петерс Стеф
|0
|0
|8.
|Jocelyn
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хотич Дино
|2
|0.29
|2.
|Guy Mbenza
|2
|0.29
|3.
|Угбо Ике
|2 (1)
|0.29
|4.
|Мусаба Антони
|1
|0.14
|5.
|Victor Vitinho2
|1
|0.14
|6.
|Thibo Somers
|1
|0.14
|7.
|Таравель Жереми
|0
|0
|8.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|9.
|Оггас Кевин
|0
|0
|10.
|Charles Vanhoutte
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|3
|0
|2.
|Адриано Коррея
|2
|0
|3.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0
|5.
|Мусона Ноуледж
|2
|0
|6.
|Амат Хорди
|2
|0
|7.
|Коне Мамаду
|2
|0
|8.
|Jonathan Heris
|0
|1
|9.
|Бек Андреас
|1
|0
|10.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|11.
|Кох Менно
|1
|0
|12.
|Превляк Смаил
|1
|0
|13.
|Нгой Жульен
|1
|0
|14.
|Isaac Nuhu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|1
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Азар Килиан
|1
|0
|5.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|6.
|Кануте Франк
|1
|0
|7.
|Марселен Жан
|1
|0
|8.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|9.
|Robbe Decostere
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Серкль Брюгге
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 1:1 Эйпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ
Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк
Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|7.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|11.
|Остенде
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Эйпен
|7
|1
|5
|1
|7 - 10
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|14.
|Мехелен
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.00
|1.01
|8.80
|1.04
|3.60
|1.27
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.96
|1.85
|1.75
|2.08
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.32
|3.05
|1.13
|4.90
|1.12
|5.60
|1.02
|11.00
|10.50
|1.05
|9.30
|1.06
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.17
|4.85
|1.15
|5.65
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|3.98
|1.27
|2.90
|1.45
|2.41
|1.61
|2.06
|1.83
|1.84
|2.06
|1.61
|2.43
|1.49
|2.76
|1.40
|3.08
|—
|—
|1.14
|6.26
|—
|—