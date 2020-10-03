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Эйпен
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Серкль Брюгге
0' 2'
Эйпен
Серкль Брюгге

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 2 (1) 0.29
2. Нгой Жульен 2 0.29
3. Мусона Ноуледж 1 0.14
4. Jens Cools 1 0.14
5. Isaac Nuhu 1 0.14
6. Адриано Коррея 0 0
7. Петерс Стеф 0 0
8. Jocelyn 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хотич Дино 2 0.29
2. Guy Mbenza 2 0.29
3. Угбо Ике 2 (1) 0.29
4. Мусаба Антони 1 0.14
5. Victor Vitinho2 1 0.14
6. Thibo Somers 1 0.14
7. Таравель Жереми 0 0
8. Dimitar Velkovski 0 0
9. Оггас Кевин 0 0
10. Charles Vanhoutte 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 3 0
2. Адриано Коррея 2 0
3. Пулен Бенуа 2 0
4. Петерс Стеф 2 0
5. Мусона Ноуледж 2 0
6. Амат Хорди 2 0
7. Коне Мамаду 2 0
8. Jonathan Heris 0 1
9. Бек Андреас 1 0
10. Васкес Виктор II 1 0
11. Кох Менно 1 0
12. Превляк Смаил 1 0
13. Нгой Жульен 1 0
14. Isaac Nuhu 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Азар Килиан 1 0
5. Бейтс Дэвид 1 0
6. Кануте Франк 1 0
7. Марселен Жан 1 0
8. Charles Vanhoutte 1 0
9. Robbe Decostere 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Серкль Брюгге 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 1:1 Эйпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ
Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк
Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 7 5 0 2 18 - 5 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
6. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
7. АХ Лёвен 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
9. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
10. Серкль Брюгге 7 3 0 4 9 - 9 9
11. Остенде 7 2 3 2 9 - 8 9
12. Эйпен 7 1 5 1 7 - 10 8
13. Зульте-Варегем 7 2 1 4 9 - 16 7
14. Мехелен 8 2 1 5 9 - 14 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Серкль Брюгге
1.95
3.69
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.50 4.00
1.90 3.65 4.00
1.94 3.46 3.98
1.92 3.69 4.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.00 1.01 8.80 1.04 3.60 1.27 2.85 1.40 1.96 1.85 1.75 2.08 1.55 2.46 1.32 3.05 1.13 4.90 1.12 5.60 1.02 11.00
10.50 1.05 9.30 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.04 1.86 1.60 2.38 1.40 3.00 1.17 4.85 1.15 5.65 1.05 10.50
3.98 1.27 2.90 1.45 2.41 1.61 2.06 1.83 1.84 2.06 1.61 2.43 1.49 2.76 1.40 3.08 1.14 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.87 1.44 2.75 1.13 5.30
2.95 1.40 2.04 1.78 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
3.22 1.38 2.65 1.52 2.08 1.83 1.65 2.34 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Эйпен 0:0 Серкль Брюгге онлайн

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