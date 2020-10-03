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Эйпен
1:2
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
5' Гол
Азар Килиан
14' Желтая карточка
Петерс Стеф
31' Желтая карточка
Мусона Ноуледж
1:1
39' Гол
Нгой Жульен
43' Желтая карточка
Амат Хорди
47' Желтая карточка
Таравель Жереми
47' Желтая карточка
Азар Килиан
1:2
76' Гол
Мусаба Антони
84' Желтая карточка
Кох Менно
90' Желтая карточка
Thibo Somers
90' Желтая карточка
Угбо Ике
90'
1
Де
Волф
Ортвин
21
Адриано
Коррея
5
Амат
Хорди
3
Кох
Менно
23
Мьянге
Сенна
10
Мусона
Ноуледж
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
77
Коне
Мамаду
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
1
Дидийон
Томас
19
Dimitar
Velkovski
24
Марселен
Жан
4
Таравель
Жереми
8
Robbe
Decostere
20
Оггас
Кевин
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
7
Азар
Килиан
22
Угбо
Ике
11
Мусаба
Антони
Эйпен
4-3-3
Серкль Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 3 0.38
2. Превляк Смаил 2 (1) 0.25
3. Мусона Ноуледж 1 0.13
4. Jens Cools 1 0.13
5. Isaac Nuhu 1 0.13
6. Адриано Коррея 0 0
7. Петерс Стеф 0 0
8. Jocelyn 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хотич Дино 2 0.25
2. Guy Mbenza 2 0.25
3. Мусаба Антони 2 0.25
4. Угбо Ике 2 (1) 0.25
5. Азар Килиан 1 0.13
6. Victor Vitinho2 1 0.13
7. Thibo Somers 1 0.13
8. Оггас Кевин 0 0
9. Таравель Жереми 0 0
10. Dimitar Velkovski 0 0
11. Charles Vanhoutte 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 3 0
2. Мусона Ноуледж 3 0
3. Амат Хорди 3 0
4. Jens Cools 3 0
5. Адриано Коррея 2 0
6. Пулен Бенуа 2 0
7. Коне Мамаду 2 0
8. Кох Менно 2 0
9. Jonathan Heris 0 1
10. Бек Андреас 1 0
11. Васкес Виктор II 1 0
12. Превляк Смаил 1 0
13. Нгой Жульен 1 0
14. Isaac Nuhu 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 2 0
3. Азар Килиан 2 0
4. Хотич Дино 1 0
5. Угбо Ике 1 0
6. Бейтс Дэвид 1 0
7. Кануте Франк 1 0
8. Марселен Жан 1 0
9. Charles Vanhoutte 1 0
10. Robbe Decostere 1 0
11. Thibo Somers 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Серкль Брюгге 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 45.45% (5)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 1:1 Эйпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ
Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк
Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 7 5 0 2 18 - 5 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
6. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
8. Серкль Брюгге 8 4 0 4 11 - 10 12
9. Кортрейк 0:0 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
11. Остенде 7 2 3 2 9 - 8 9
12. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
13. Мехелен 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Мусона Ноуледж получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Азар Килиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.50 2.15 5.00
68.00 8.50 1.06
1.94 3.46 3.98
3.53 1.76 5.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 8.80 1.04 8.50 1.05 2.85 1.40 2.25 1.60 1.75 2.08 1.55 2.46 1.14 5.20 1.13 4.90 1.03 10.00 1.02 11.00 1.04 9.00
10.50 1.05 9.30 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.04 1.86 1.60 2.38 1.40 3.00 1.17 4.85 1.15 5.65 1.05 10.50
3.98 1.27 2.90 1.45 2.41 1.61 2.00 1.88 1.65 2.32 1.31 3.61 1.98 1.90 1.17 5.39 1.47 2.77 1.44 2.90 1.18 5.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.40 2.01 1.87 1.82 1.92 1.13 5.30 1.11 5.80
2.95 1.40 2.04 1.78 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
3.22 1.38 2.65 1.52 2.08 1.83 1.65 2.34 1.54 2.57 1.31 3.56 1.76 2.14 1.48 2.75 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45
4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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