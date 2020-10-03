Эйпен
1:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Серкль Брюгге
0:1
5' ГолАзар Килиан
14' Желтая карточкаПетерс Стеф
31' Желтая карточкаМусона Ноуледж
1:1
39' ГолНгой Жульен
43' Желтая карточкаАмат Хорди
47' Желтая карточкаТаравель Жереми
47' Желтая карточкаАзар Килиан
1:2
76' ГолМусаба Антони
84' Желтая карточкаКох Менно
90' Желтая карточкаThibo Somers
90' Желтая карточкаУгбо Ике
23
Мьянге
Сенна
39
Каембе
Эдо
77
Коне
Мамаду
24
Марселен
Жан
20
Оггас
Кевин
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
22
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
34 Jocelyn
-
29 Isaac Nuhu
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
44 Andi Koshi
-
34 Thibo Somers
-
21 Warleson
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
5'
0:1
14'
31'
39'
1:1
43'
47'
47'
76'
1:2
84'
85'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|3
|0.38
|2.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.25
|3.
|Мусона Ноуледж
|1
|0.13
|4.
|Jens Cools
|1
|0.13
|5.
|Isaac Nuhu
|1
|0.13
|6.
|Адриано Коррея
|0
|0
|7.
|Петерс Стеф
|0
|0
|8.
|Jocelyn
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хотич Дино
|2
|0.25
|2.
|Guy Mbenza
|2
|0.25
|3.
|Мусаба Антони
|2
|0.25
|4.
|Угбо Ике
|2 (1)
|0.25
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.13
|6.
|Victor Vitinho2
|1
|0.13
|7.
|Thibo Somers
|1
|0.13
|8.
|Оггас Кевин
|0
|0
|9.
|Таравель Жереми
|0
|0
|10.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|11.
|Charles Vanhoutte
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|3
|0
|2.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|3.
|Амат Хорди
|3
|0
|4.
|Jens Cools
|3
|0
|5.
|Адриано Коррея
|2
|0
|6.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|7.
|Коне Мамаду
|2
|0
|8.
|Кох Менно
|2
|0
|9.
|Jonathan Heris
|0
|1
|10.
|Бек Андреас
|1
|0
|11.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|12.
|Превляк Смаил
|1
|0
|13.
|Нгой Жульен
|1
|0
|14.
|Isaac Nuhu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|2
|0
|3.
|Азар Килиан
|2
|0
|4.
|Хотич Дино
|1
|0
|5.
|Угбо Ике
|1
|0
|6.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|7.
|Кануте Франк
|1
|0
|8.
|Марселен Жан
|1
|0
|9.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|10.
|Robbe Decostere
|1
|0
|11.
|Thibo Somers
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Серкль Брюгге
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 1:1 Эйпен Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ
Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк
Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|6.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|9.
|Кортрейк
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|11.
|Остенде
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Мехелен
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.03
|8.80
|1.04
|8.50
|1.05
|2.85
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.60
|1.75
|2.08
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.13
|4.90
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|1.04
|9.00
|10.50
|1.05
|9.30
|1.06
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.17
|4.85
|1.15
|5.65
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.98
|1.27
|2.90
|1.45
|2.41
|1.61
|2.00
|1.88
|1.65
|2.32
|1.31
|3.61
|1.98
|1.90
|1.17
|5.39
|1.47
|2.77
|1.44
|2.90
|1.18
|5.17
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.01
|1.87
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.13
|5.30
|—
|—
|1.11
|5.80
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.16
|5.25
|—
|—
|1.11
|6.50
|3.22
|1.38
|2.65
|1.52
|2.08
|1.83
|1.65
|2.34
|1.54
|2.57
|1.31
|3.56
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.35
|3.35