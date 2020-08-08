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Ройал Антверпен
 
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Стадион:
Мускрон-Перювельз
Ройал Антверпен
Мускрон-Перювельз

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен
Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ройал Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Васланд-Беверен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сент-Трюйден 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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