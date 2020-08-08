Ройал Антверпен
Позже
Стадион: Босуил
Мускрон-Перювельз
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бута АурелиуЗащитник
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
15 Бойя ФранкНападающий
- Нападающий
-
22 Bruny Nsimba
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 OnanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фараж ИмадНападающий
- Нападающий
-
22 Eric Bocat
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
-
45 Зека АгимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен
Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ройал Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Васланд-Беверен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сент-Трюйден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0