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Ройал Антверпен
1:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
48' Желтая карточка
Onana
1:0
49' Пенальти
Рафаэлов Лиор
58' Желтая карточка
Бута Аурелиу
77' Желтая карточка
Де Лат Ричи
1:1
78' Гол
Бакич Марко
90'+8
46
Бутез
Жан
40
Пиус
Джуниор
4
Abdoulaye
Seck
II
2
Де
Лат
Ричи
30
Бута
Аурелиу
18
Хонгла
Мартин
38
Арун
Фарис
6
Юклеред
Симен
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
14
Де
Паув
Нилл
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
5
Агузуль
Саад
22
Eric
Bocat
3
Антонов
Неманья
14
Фараж
Имад
6
Хочко
Дени
30
Benjamin
van
Durmen
8
Onana
29
Бадибанга
Бени
9
Постолаки
Вирджилиу
Ройал Антверпен
3-4-3
Мускрон-Перювельз
4-5-1

Ход матча

48'
 
Onana
49'
Рафаэлов Лиор
1:0
58'
Бута Аурелиу
 
67'
Ламкель Зе Дидье
Хонгла Мартин
 
73'
 
Serge Tabekou
Бадибанга Бени
73'
 
Бакич Марко
Benjamin van Durmen
77'
Де Лат Ричи
 
78'
1:1
Бакич Марко
(Агузуль Саад)
80'
Bruny Nsimba
Де Паув Нилл
 
80'
 
Саглык Энес
Фараж Имад
85'
Manuel Benson
Юклеред Симен
 

Бомбардиры внутри турнира

Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 1 (1) 1
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 1 1
2. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Де Лат Ричи 1 0
2. Бута Аурелиу 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Onana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ройал Антверпен 0 0 0 100% (1) 0 0
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен
Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мускрон-Перювельз 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ройал Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Васланд-Беверен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сент-Трюйден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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