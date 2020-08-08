Ройал Антверпен
1:1
Конец матча
Стадион: Босуил
Мускрон-Перювельз
48' Желтая карточкаOnana
1:0
49' ПенальтиРафаэлов Лиор
58' Желтая карточкаБута Аурелиу
77' Желтая карточкаДе Лат Ричи
1:1
78' ГолБакич Марко
46
Бутез
Жан
40
Пиус
Джуниор
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
14
Де
Паув
Нилл
16
Коффи
Херве
22
Eric
Bocat
14
Фараж
Имад
8
Onana
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Бута АурелиуПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Де Паув НиллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
15 Бойя ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Bruny Nsimba
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Eric BocatЗащитник
- Защитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 OnanaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
-
45 Зека АгимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
Ход матча
48'
49'
1:0
58'
77'
78'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакич Марко
|1
|1
|2.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|2.
|Бута Аурелиу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Onana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ройал Антверпен
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен
Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Ройал Антверпен Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мускрон-Перювельз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ройал Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Васланд-Беверен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Трюйден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0