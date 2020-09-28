Генк
Позже
Стадион: Кристал-арена
Остенде
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
24
Люка
Ойн
11
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
24 Люка ОйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
16 Элиас СиерраПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Daniel Munoz
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|4 (1)
|0.67
|2.
|Ито Дзюнъя
|2
|0.33
|3.
|Дессерс Сириль
|2 (2)
|0.33
|4.
|Бонгонда Тео
|1 (1)
|0.17
|5.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|2
|0.33
|2.
|Гейе Махтар
|2 (1)
|0.33
|3.
|Вандандриш Кевин
|1
|0.17
|4.
|Хендри Джек
|1
|0.17
|5.
|Robbie D'Haese
|1
|0.17
|6.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|7.
|Theo Ndicka Matam
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|1
|2.
|Лукуми Джон
|2
|0
|3.
|Бонгонда Тео
|0
|1
|4.
|Уронен Йере
|1
|0
|5.
|Онуачу Пол
|1
|0
|6.
|Воутерс Дрис
|1
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|8.
|Меле Йоаким
|1
|0
|9.
|Gerardo Arteaga
|1
|0
|10.
|Daniel Munoz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|3
|1
|2.
|Гейе Махтар
|4
|0
|3.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|4.
|Anton Tanghe
|2
|0
|5.
|Arthur Theate
|2
|0
|6.
|Скуласон Ари
|1
|0
|7.
|Вандандриш Кевин
|1
|0
|8.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|9.
|Квасина Марко
|1
|0
|10.
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|11.
|Сакала Фэшн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Остенде
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: + = -Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк
Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк
Остенде Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт
Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|Брюгге
|7
|5
|0
|2
|18 - 5
|15
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Андерлехт
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|6.
|Ройал Антверпен
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|10.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|12.
|Эйпен
|7
|1
|5
|1
|7 - 10
|8
|13.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Гент
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|16.
|Сент-Трюйден
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Васланд-Беверен
|7
|1
|0
|6
|11 - 21
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.10
|1.23
|—
|—
|2.39
|1.53
|2.11
|1.73
|1.97
|1.89
|1.75
|2.14
|1.58
|2.39
|1.29
|3.40
|1.22
|3.85
|1.09
|6.70
|1.07
|7.30
|1.01
|12.00
|—
|—
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.10
|1.17
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.90
|1.93
|—
|—
|1.63
|2.31
|1.34
|3.32
|1.22
|4.40
|1.09
|7.80
|1.08
|8.20
|1.03
|13.75
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.25
|1.22
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.71
|2.13
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.23
|4.13
|1.18
|4.82
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.01
|15.78
|1.01
|16.19
|—
|—
|—
|—
|5.20
|1.18
|—
|—
|2.81
|1.47
|2.60
|1.53
|2.31
|1.65
|2.03
|1.85
|1.77
|2.10
|1.62
|2.37
|—
|—
|1.24
|4.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.22
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.40
|1.56
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|5.25
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.49
|—
|—
|1.19
|4.66
|1.13
|5.88
|1.03
|12.86
|1.02
|13.65
|—
|—
|3.22
|1.37
|2.55
|1.55
|1.90
|1.97
|1.62
|2.37
|1.43
|2.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—