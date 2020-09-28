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Генк
 
Позже

Стадион:
Остенде
26
Вандервоордт
Маартен
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
24
Люка
Ойн
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
11
Тома
Бастьен
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Юбер
Гийом
25
Jelle
Bataille
33
Anton
Tanghe
5
Arthur
Theate
20
Theo
Ndicka
Matam
18
Макгихан
Кэмерон
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
17
Юльсагер
Эндрю
Генк
4-2-3-1
Остенде
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 4 (1) 0.67
2. Ито Дзюнъя 2 0.33
3. Дессерс Сириль 2 (2) 0.33
4. Бонгонда Тео 1 (1) 0.17
5. Меле Йоаким 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 2 0.33
2. Гейе Махтар 2 (1) 0.33
3. Вандандриш Кевин 1 0.17
4. Хендри Джек 1 0.17
5. Robbie D'Haese 1 0.17
6. Юльсагер Эндрю 0 0
7. Theo Ndicka Matam 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 1 1
2. Лукуми Джон 2 0
3. Бонгонда Тео 0 1
4. Уронен Йере 1 0
5. Онуачу Пол 1 0
6. Воутерс Дрис 1 0
7. Куасси Эбуэ 1 0
8. Меле Йоаким 1 0
9. Gerardo Arteaga 1 0
10. Daniel Munoz 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Jelle Bataille 3 1
2. Гейе Махтар 4 0
3. Д'Арпино Максим 3 0
4. Anton Tanghe 2 0
5. Arthur Theate 2 0
6. Скуласон Ари 1 0
7. Вандандриш Кевин 1 0
8. Юльсагер Эндрю 1 0
9. Квасина Марко 1 0
10. Макгихан Кэмерон 1 0
11. Сакала Фэшн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Остенде 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: + = -
Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк
Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк
Остенде Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт
Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Остенде 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 3:1 Остенде Первый дивизион А Генк 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Генк Первый дивизион А
Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 7 5 0 2 18 - 5 15
3. Беерсхот-Вильрейк 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Андерлехт 7 3 4 0 15 - 9 13
6. Ройал Антверпен 7 3 2 2 11 - 10 11
7. АХ Лёвен 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
9. Серкль Брюгге 7 3 0 4 9 - 9 9
10. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
12. Эйпен 7 1 5 1 7 - 10 8
13. Мехелен 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Зульте-Варегем 7 2 1 4 9 - 16 7
15. Гент 7 2 0 5 7 - 10 6
16. Сент-Трюйден 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Васланд-Беверен 7 1 0 6 11 - 21 3
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Остенде
1.83
4.23
4.24
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 4.20 4.20
1.81 3.95 4.00
1.65 4.25 4.65
1.43 4.83 6.71
1.83 4.19 3.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.23 2.39 1.53 2.11 1.73 1.97 1.89 1.75 2.14 1.58 2.39 1.29 3.40 1.22 3.85 1.09 6.70 1.07 7.30 1.01 12.00
16.50 1.01 15.00 1.02 5.10 1.17 4.30 1.23 2.46 1.61 1.90 1.93 1.63 2.31 1.34 3.32 1.22 4.40 1.09 7.80 1.08 8.20 1.03 13.75
10.70 1.04 9.74 1.05 4.25 1.22 3.36 1.32 2.18 1.68 1.71 2.13 1.46 2.70 1.23 4.13 1.18 4.82 1.07 8.30 1.06 8.96 1.01 15.78 1.01 16.19
5.20 1.18 2.81 1.47 2.60 1.53 2.31 1.65 2.03 1.85 1.77 2.10 1.62 2.37 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.53 1.62 2.33 1.22 3.90
3.76 1.27 2.40 1.56 1.64 2.31 1.25 3.95 1.16 5.25
3.24 1.34 2.19 1.67 1.53 2.49 1.19 4.66 1.13 5.88 1.03 12.86 1.02 13.65
3.22 1.37 2.55 1.55 1.90 1.97 1.62 2.37 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.03 1.73 1.49 2.44 1.30 3.30
4.95 1.18 3.76 1.28 1.94 1.85 1.47 2.77 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
1.91 1.88
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Генк - Остенде онлайн

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