Аякс
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
АДО Ден Хааг
1:0
11' ГолРенсх Девайн
2:0
21' ГолБроббей Брайан
3:0
32' ГолАльварес Эдсон
4:0
44' ГолТадич Душан
5:0
50' ГолКлассен Дэви
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
14
Де
Бур
Кес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
30 Мохтар ЮнесНападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
12 Cain Seedorf
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
21'
2:0
32'
3:0
44'
4:0
50'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|13 (6)
|0.5
|2.
|Классен Дэви
|9 (1)
|0.35
|3.
|Антони
|8
|0.31
|4.
|Траоре Лассина
|7
|0.27
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.27
|6.
|Алле Себастьян
|6
|0.23
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.23
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.19
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.12
|10.
|Нерес Давид
|3
|0.12
|11.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.12
|12.
|Броббей Брайан
|3
|0.12
|13.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.08
|14.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.08
|15.
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|16.
|Альварес Эдсон
|1
|0.04
|17.
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|18.
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|19.
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|20.
|Клейбер Шон
|0
|0
|21.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|5
|0.19
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.11
|3.
|Пинас Шакилль
|3 (3)
|0.11
|4.
|Филипп Давид
|2
|0.07
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|6.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.04
|7.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.04
|8.
|Гомельт Томислав
|1
|0.04
|9.
|Кемпер Бой
|1
|0.04
|10.
|Адеканье Бобби
|1
|0.04
|11.
|Госсенс Джон
|0
|0
|12.
|Де Бур Кес
|0
|0
|13.
|Файе Лассана
|0
|0
|14.
|Jose Pascual
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|1
|5.
|Алле Себастьян
|2
|0
|6.
|Классен Дэви
|2
|0
|7.
|Шуурс Перр
|2
|0
|8.
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|9.
|Тадич Душан
|1
|0
|10.
|Антони
|1
|0
|11.
|Клейбер Шон
|1
|0
|12.
|Онана Андре
|1
|0
|13.
|Нерес Давид
|1
|0
|14.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|4
|0
|2.
|Пинас Шакилль
|4
|0
|3.
|Кемпер Бой
|2
|1
|4.
|Кастильо Хуан II
|3
|0
|5.
|Бурар Сами
|3
|0
|6.
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|7.
|Бесуйхен Висенте
|3
|0
|8.
|Вейинович Марко
|2
|0
|9.
|Де Бур Кес
|2
|0
|10.
|Гомельт Томислав
|0
|1
|11.
|Госсенс Джон
|1
|0
|12.
|Карелис Никос
|1
|0
|13.
|Моррисон Равел
|1
|0
|14.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|15.
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|16.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|17.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|18.
|Чатич Амар
|1
|0
|19.
|Файе Лассана
|1
|0
|20.
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|21.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|22.
|Jose Pascual
|1
|0
|23.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|24.
|Амофа Джамал
|1
|0
|25.
|Филипп Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|15.85% (13)
|14.63% (12)
|20.73% (17)
|13.41% (11)
|13.41% (11)
|21.95% (18)
|АДО Ден Хааг
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +17 =3 -0Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +1 =8 -11АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг
Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
Последние игры между собой
Аякс: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Аякс 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|83 - 19
|66
|2.
|ПСВ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|63 - 38
|55
|4.
|Витесс
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|44 - 27
|52
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 28
|48
|6.
|Гронинген
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|34 - 31
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|40 - 33
|40
|8.
|Твенте
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|41 - 37
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|39 - 47
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 38
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|37 - 42
|31
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|35 - 43
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 40
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|39 - 72
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 56
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|24 - 56
|15
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|21 - 60
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|2.
|Витесс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|23 - 8
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 10
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|8.
|Витесс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|10.
|Гронинген
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8
Победитель
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