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  3. Голландия
Аякс
5:0
Конец матча

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
1:0
11' Гол
Ренсх Девайн
2:0
21' Гол
Броббей Брайан
3:0
32' Гол
Альварес Эдсон
4:0
44' Гол
Тадич Душан
5:0
50' Гол
Классен Дэви
90'+2
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
4
Альварес
Эдсон
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
17
Блинд
Дэйли
7
Нерес
Давид
30
Броббей
Брайан
10
Тадич
Душан
90
Фрайсль
Мартин
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
19
Пинас
Шакилль
5
Кастильо
Хуан
II
95
Гомельт
Томислав
10
Эль-Хайяти
Абденассер
14
Де
Бур
Кес
20
Бесуйхен
Висенте
24
Адеканье
Бобби
31
Кишна
Рикардо
Аякс
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

11'
Ренсх Девайн
(Нерес Давид)
1:0
21'
Броббей Брайан
(Ренсх Девайн)
2:0
32'
Альварес Эдсон
3:0
44'
Тадич Душан
(Ренсх Девайн)
4:0
46'
Идрисси Уссама
Тадич Душан
 
46'
 
Кемпер Бой
Кастильо Хуан II
46'
 
Арвайлер Йонас
Адеканье Бобби
50'
Классен Дэви
(Нерес Давид)
5:0
54'
Шуурс Перр
Альварес Эдсон
 
54'
Траоре Лассина
Броббей Брайан
 
54'
Лабьяд Закария
Классен Дэви
 
71'
 
Jose Pascual
Гомельт Томислав
71'
 
Госсенс Джон
Эль-Хайяти Абденассер
77'
 
Филипп Давид
Кишна Рикардо
79'
Кудус Мохаммед
Тальяфико Николас
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 13 (6) 0.5
2. Классен Дэви 9 (1) 0.35
3. Антони 8 0.31
4. Траоре Лассина 7 0.27
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.27
6. Алле Себастьян 6 0.23
7. Промес Куинси 6 (1) 0.23
8. Лабьяд Закария 5 0.19
9. Гравенберх Райан 3 0.12
10. Нерес Давид 3 0.12
11. Эккеленкамп Юрген 3 0.12
12. Броббей Брайан 3 0.12
13. Кудус Мохаммед 2 0.08
14. Мартинес Лисандро 2 0.08
15. Тальяфико Николас 1 0.04
16. Альварес Эдсон 1 0.04
17. Ренсх Девайн 1 0.04
18. Блинд Дэйли 1 0.04
19. Шуурс Перр 1 0.04
20. Клейбер Шон 0 0
21. Мазрауи Нуссер 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 5 0.19
2. Бурар Сами 3 0.11
3. Пинас Шакилль 3 (3) 0.11
4. Филипп Давид 2 0.07
5. Ван Эвейк Милан 1 0.04
6. Арвайлер Йонас 1 0.04
7. Бесуйхен Висенте 1 0.04
8. Гомельт Томислав 1 0.04
9. Кемпер Бой 1 0.04
10. Адеканье Бобби 1 0.04
11. Госсенс Джон 0 0
12. Де Бур Кес 0 0
13. Файе Лассана 0 0
14. Jose Pascual 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Альварес Эдсон 1 1
5. Алле Себастьян 2 0
6. Классен Дэви 2 0
7. Шуурс Перр 2 0
8. Кудус Мохаммед 2 0
9. Тадич Душан 1 0
10. Антони 1 0
11. Клейбер Шон 1 0
12. Онана Андре 1 0
13. Нерес Давид 1 0
14. Мартинес Лисандро 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Крамер Михил 4 0
2. Пинас Шакилль 4 0
3. Кемпер Бой 2 1
4. Кастильо Хуан II 3 0
5. Бурар Сами 3 0
6. Ван Эвейк Милан 3 0
7. Бесуйхен Висенте 3 0
8. Вейинович Марко 2 0
9. Де Бур Кес 2 0
10. Гомельт Томислав 0 1
11. Госсенс Джон 1 0
12. Карелис Никос 1 0
13. Моррисон Равел 1 0
14. Мохтар Юнес 1 0
15. Дель Фабро Дарио 1 0
16. Кишна Рикардо 1 0
17. Улд-Ших Биляль 1 0
18. Чатич Амар 1 0
19. Файе Лассана 1 0
20. Арвайлер Йонас 1 0
21. Адеканье Бобби 1 0
22. Jose Pascual 1 0
23. Эльмкис Илай 1 0
24. Амофа Джамал 1 0
25. Филипп Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 15.85% (13) 14.63% (12) 20.73% (17) 13.41% (11) 13.41% (11) 21.95% (18)
 АДО Ден Хааг 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген
Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +1 =8 -11
АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг
Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте

Последние игры между собой

Аякс: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эредивизие Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Эредивизие
Аякс 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 26 21 3 2 83 - 19 66
2. ПСВ Заявка 27 16 7 4 59 - 30 55
3. АЗ Алкмаар Заявка 27 16 7 4 63 - 38 55
4. Витесс Заявка 27 16 4 7 44 - 27 52
5. Фейеноорд Заявка 27 13 9 5 54 - 28 48
6. Гронинген Заявка 27 12 7 8 34 - 31 43
7. Утрехт Заявка 26 10 10 6 40 - 33 40
8. Твенте Заявка 27 9 10 8 41 - 37 37
9. Хераклес Заявка 27 10 6 11 31 - 40 36
10. Фортуна Ситтард Заявка 27 10 4 13 39 - 47 34
11. Херенвен Заявка 27 8 10 9 36 - 38 34
12. Спарта Роттердам Заявка 27 8 7 12 37 - 42 31
13. ПЕК Зволле Заявка 27 6 11 10 35 - 43 29
14. Ваалвейк Заявка 27 6 8 13 26 - 40 26
15. ВВВ-Венло Заявка 27 6 4 17 39 - 72 22
16. Виллем II Заявка 27 5 7 15 31 - 56 22
17. Эммен Заявка 27 2 9 16 24 - 56 15
18. АДО Ден Хааг Заявка 27 2 9 16 21 - 60 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
2. Витесс Заявка 14 10 3 1 23 - 8 33
3. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. АЗ Алкмаар Заявка 14 9 2 3 31 - 18 29
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 30 - 10 26
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Херенвен Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
8. Хераклес Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Спарта Роттердам Заявка 13 3 3 7 22 - 25 12
16. ВВВ-Венло Заявка 13 3 3 7 17 - 36 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 10 2 1 40 - 7 32
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
6. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7. Утрехт Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
8. Витесс Заявка 13 6 1 6 21 - 19 19
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
10. Гронинген Заявка 13 5 2 6 18 - 22 17
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 14 2 3 9 9 - 35 9
17. Виллем II Заявка 14 1 5 8 12 - 27 8
18. Эммен Заявка 14 1 5 8 7 - 22 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 17.00 44.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.05 13.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 16.75 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 18.00 45.00
  1.05 14.87 33.76

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5
4.26 1.22 2.94 1.40 2.30 1.62 1.90 1.99 1.57 2.40 1.38 3.06 1.26 3.84 1.14 5.50
4.60 1.17 2.55 1.47 2.12 1.67 1.73 2.03 1.57 2.32 1.34 3.10
4.33 1.17 3.72 1.24 2.49 1.51 2.06 1.76 1.75 2.19 1.43 2.83 1.32 3.26 1.15 4.85 1.11 5.25 1.03 8.40
8.50 1.02 5.10 1.13 4.40 1.25 4.20 1.20 3.45 1.28 1.87 1.76 12.00 1.04 1.75 2.07 10.50 1.05 2.42 1.52 1.57 2.31 2.35 1.55 1.75 10.50 1.42 10.50 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 12.00 1.03 14.00
5.15 1.18 2.64 1.50 2.55 1.52 2.28 1.65 2.53 1.53 2.19 1.69 2.00 1.85 1.79 2.06 1.64 2.29 2.08 1.77 1.70 2.18 1.32 3.37 2.25 1.66 1.89 1.95 1.65 2.27 1.41 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.17 2.72 1.46 1.89 1.91 1.46 2.72 1.31 3.44
5.60 1.12 2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90
5.85 1.13 4.30 1.22 2.15 1.70 1.61 2.32 1.37 3.10 1.17 5.05
3.75 1.25 2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.55 1.85 1.90 1.23 3.90 1.12 5.55 1.01 21.00 1.01 21.00
2.92 1.40 2.28 1.63 2.83 1.42 2.24 1.65 1.74 2.10 1.51 2.54 1.34 3.23 1.57 2.39 1.33 3.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
9.40 1.05 4.28 1.22 2.68 1.47 1.93 1.87 1.54 2.48 1.31 3.44
8.40 1.05 3.15 1.33 2.40 1.53 1.73 2.03
3.04 1.38 2.32 1.61 1.72 2.12 1.37 3.10 1.26 3.85
2.95 1.37 2.31 1.57 1.70 2.07 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.43
2.22 1.61
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.85 1.13
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.20 1.20
Где смотреть матч Аякс 5:0 АДО Ден Хааг онлайн

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