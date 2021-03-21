ПЕК Зволле
2:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
ВВВ-Венло
51' Желтая карточкаЛам Томас
1:0
66' ГолТедич Слободан
1:1
69' ГолГельми Рой
2:1
79' ПенальтиЛам Томас
90' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
14
Кум
Кристиан
38
Гувара
Леон
27
Torino
Hunte
15
Янссен
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leeroy Echteld
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
51'
66'
1:0
69'
1:1
79'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.22
|2.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.11
|3.
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.11
|4.
|Леманс Клинт
|3
|0.11
|5.
|Лам Томас
|3 (2)
|0.11
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.11
|7.
|Накаяма Юта
|2
|0.07
|8.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.07
|9.
|Ван Полен Брам
|2
|0.07
|10.
|Саймак Мустафа
|2
|0.07
|11.
|Дрост Йеспер
|1
|0.04
|12.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.04
|13.
|Тедич Слободан
|1
|0.04
|14.
|Клемент Пелле
|1
|0.04
|15.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|16.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|17.
|Паал Кеннет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|24 (8)
|0.89
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.15
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.07
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.07
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.07
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.04
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.04
|8.
|Донис Христос
|1
|0.04
|9.
|Гельми Рой
|1
|0.04
|10.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Пост Данни
|0
|0
|13.
|Кум Кристиан
|0
|0
|14.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|15.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|4
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|6
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Клемент Пелле
|0
|1
|9.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|10.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|11.
|Паал Кеннет
|1
|0
|12.
|Леманс Клинт
|1
|0
|13.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|14.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|7
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|2
|5.
|Якумакис Георгиос
|4
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Ариас Яфар
|1
|0
|16.
|Деккер Тристан
|1
|0
|17.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|6.06% (2)
|0
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|39.39% (13)
|18.18% (6)
|ВВВ-Венло
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|36.84% (14)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =8 -8ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле
Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло
Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
ПЕК Зволле 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло Кубок ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:1 ПЕК Зволле Кубок ВВВ-Венло 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|83 - 19
|66
|2.
|ПСВ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|63 - 38
|55
|4.
|Витесс
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|44 - 27
|52
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 28
|48
|6.
|Гронинген
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|34 - 31
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|40 - 33
|40
|8.
|Твенте
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|41 - 37
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|39 - 47
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 38
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|37 - 42
|31
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|35 - 43
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 40
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|39 - 72
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 56
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|24 - 56
|15
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|21 - 60
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|2.
|Витесс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|23 - 8
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 10
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|8.
|Витесс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|10.
|Гронинген
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8