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ПЕК Зволле
2:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
51' Желтая карточка
Лам Томас
1:0
66' Гол
Тедич Слободан
1:1
69' Гол
Гельми Рой
2:1
79' Пенальти
Лам Томас
90' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
90'+6
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
23
Рейндерс
Элиано
6
Саймак
Мустафа
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
44
Да
Грака
Кристофер
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
27
Torino
Hunte
15
Янссен
Симон
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
ПЕК Зволле
4-3-3
ВВВ-Венло
5-3-2

Ход матча

20'
Ферай Иммануэль
Бенсон Манюэль
 
46'
Тедич Слободан
Бёйтинк Томас
 
51'
Лам Томас
 
60'
 
Донис Анастасиос
Torino Hunte
63'
Ван Дёйнен Майк
Рейндерс Элиано
 
63'
Клемент Пелле
Саймак Мустафа
 
66'
Тедич Слободан
(Лам Томас)
1:0
69'
1:1
Гельми Рой
74'
 
Эссануccи Вассим
Пост Данни
79'
Лам Томас
2:1
81'
 
Ариас Яфар
Кум Кристиан
87'
Накаяма Юта
Мисиджан Вирджил
 
90'
 
Якумакис Георгиос

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.22
2. Рейндерс Элиано 3 0.11
3. Мисиджан Вирджил 3 0.11
4. Леманс Клинт 3 0.11
5. Лам Томас 3 (2) 0.11
6. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.11
7. Накаяма Юта 2 0.07
8. Бёйтинк Томас 2 0.07
9. Ван Полен Брам 2 0.07
10. Саймак Мустафа 2 0.07
11. Дрост Йеспер 1 0.04
12. Ферай Иммануэль 1 0.04
13. Тедич Слободан 1 0.04
14. Клемент Пелле 1 0.04
15. Бенсон Манюэль 0 0
16. Ван Вермескеркен Саи 0 0
17. Паал Кеннет 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 24 (8) 0.89
2. Ариас Яфар 4 0.15
3. Ван Крой Вито 2 0.07
4. Линторст Эверт 2 0.07
5. Torino Hunte 2 0.07
6. Джон Джошуа 1 0.04
7. Хуппертс Гуус 1 0.04
8. Донис Христос 1 0.04
9. Гельми Рой 1 0.04
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Кум Кристиан 0 0
14. Шефер Штеффен 0 0
15. Румер Якюро 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 4 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 3 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Клемент Пелле 0 1
9. Дрост Йеспер 1 0
10. Мисиджан Вирджил 1 0
11. Паал Кеннет 1 0
12. Леманс Клинт 1 0
13. Рейндерс Элиано 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 7 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 2
5. Якумакис Георгиос 4 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Ариас Яфар 1 0
16. Деккер Тристан 1 0
17. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 6.06% (2) 0 15.15% (5) 21.21% (7) 39.39% (13) 18.18% (6)
 ВВВ-Венло 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 18.42% (7) 36.84% (14)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле
Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =1 -12
ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло
Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло Кубок ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:1 ПЕК Зволле Кубок ВВВ-Венло 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 26 21 3 2 83 - 19 66
2. ПСВ Заявка 27 16 7 4 59 - 30 55
3. АЗ Алкмаар Заявка 27 16 7 4 63 - 38 55
4. Витесс Заявка 27 16 4 7 44 - 27 52
5. Фейеноорд Заявка 27 13 9 5 54 - 28 48
6. Гронинген Заявка 27 12 7 8 34 - 31 43
7. Утрехт Заявка 26 10 10 6 40 - 33 40
8. Твенте Заявка 27 9 10 8 41 - 37 37
9. Хераклес Заявка 27 10 6 11 31 - 40 36
10. Фортуна Ситтард Заявка 27 10 4 13 39 - 47 34
11. Херенвен Заявка 27 8 10 9 36 - 38 34
12. Спарта Роттердам Заявка 27 8 7 12 37 - 42 31
13. ПЕК Зволле Заявка 27 6 11 10 35 - 43 29
14. Ваалвейк Заявка 27 6 8 13 26 - 40 26
15. ВВВ-Венло Заявка 27 6 4 17 39 - 72 22
16. Виллем II Заявка 27 5 7 15 31 - 56 22
17. Эммен Заявка 27 2 9 16 24 - 56 15
18. АДО Ден Хааг Заявка 27 2 9 16 21 - 60 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 1 1 43 - 12 34
2. Витесс Заявка 14 10 3 1 23 - 8 33
3. ПСВ Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. АЗ Алкмаар Заявка 14 9 2 3 31 - 18 29
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 30 - 10 26
6. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
7. Херенвен Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
8. Хераклес Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
9. Утрехт Заявка 14 5 6 3 22 - 20 21
10. ПЕК Зволле Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Ваалвейк Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Спарта Роттердам Заявка 13 3 3 7 22 - 25 12
16. ВВВ-Венло Заявка 13 3 3 7 17 - 36 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 10 2 1 40 - 7 32
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ Заявка 14 6 5 3 30 - 21 23
4. Твенте Заявка 14 6 5 3 24 - 19 23
5. Фейеноорд Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
6. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7. Утрехт Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
8. Витесс Заявка 13 6 1 6 21 - 19 19
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
10. Гронинген Заявка 13 5 2 6 18 - 22 17
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
15. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 14 2 3 9 9 - 35 9
17. Виллем II Заявка 14 1 5 8 12 - 27 8
18. Эммен Заявка 14 1 5 8 7 - 22 8
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