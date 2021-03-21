Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Иммануэль Ферай нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Пахоник Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

45' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

44' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.

44' Иммануэль Ферай мяч отрикошетил от ворот

43' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

41' Гувара Леон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

35' Мисиджан Вирджил не смог попасть в створ ударом издали

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

34' Янссен Симон из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

33' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

32' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Какой промах! Якумакис Георгиос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

25' Пахоник Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гельми Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

23' Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

21' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бенсон Манюэль получил травму и заменен. Иммануэль Ферай выходит на поле.

18' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Кум Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Пахоник Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

11' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Бенсон Манюэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Бенсон Манюэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

5' Хюйбертс Дин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' ВВВ-Венло начинает с центра поля