20' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
24' Желтая карточкаСпиерингс Уэсли
54' Желтая карточкаТаннан Уссама
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
24'
54'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.33
|2.
|Икома Луис
|8
|0.3
|3.
|Дарфалу Усама
|8 (1)
|0.3
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.19
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.15
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.07
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.07
|8.
|Вруг Патрик
|2
|0.07
|9.
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|10.
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|11.
|Духи Данило
|1
|0.04
|12.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|13.
|Даса Элазар
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|8
|0.3
|2.
|Нуннели Че
|6
|0.22
|3.
|Вридт Квази
|6
|0.22
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.15
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.07
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.07
|7.
|Хольмен Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Замора Джон
|1
|0.04
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|7
|1
|2.
|Базур Рихедли
|5
|2
|3.
|Брюнс Томас
|6
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|6.
|Туре Идрисса
|2
|1
|7.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|8.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|13.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|14.
|Икома Луис
|1
|0
|15.
|Броя Армандо
|1
|0
|16.
|Вруг Патрик
|1
|0
|17.
|Уйсман Дан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|9.
|Овюсу Лерой
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|13.
|Вридт Квази
|0
|1
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|15.91% (7)
|6.82% (3)
|27.27% (12)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|Виллем II
|16.67% (5)
|10% (3)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Салитас 2:1 Витесс Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс
Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс
Виллем II Последние 20 матчей: +5 =4 -11Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг
Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Витесс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|83 - 19
|66
|2.
|ПСВ
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|63 - 38
|55
|4.
|Витесс
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|44 - 27
|52
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 28
|48
|6.
|Гронинген
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|34 - 31
|43
|7.
|Утрехт
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|40 - 33
|40
|8.
|Твенте
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|41 - 37
|37
|9.
|Хераклес
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|39 - 47
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|36 - 38
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|37 - 42
|31
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|35 - 43
|29
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 40
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|39 - 72
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 56
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|24 - 56
|15
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|21 - 60
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 12
|34
|2.
|Витесс
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|23 - 8
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 18
|29
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|30 - 10
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|7.
|Херенвен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|8.
|Хераклес
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|9.
|Утрехт
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|40 - 7
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 21
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 19
|23
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|8.
|Витесс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|10.
|Гронинген
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 27
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 22
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров